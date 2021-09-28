Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210928/osechka-1752099319.html
Приморец выжил благодаря осечке в пистолете его "убийцы"
Приморец выжил благодаря осечке в пистолете его "убийцы" - РИА Новости, 28.09.2021
Приморец выжил благодаря осечке в пистолете его "убийцы"
Суд в Приморье арестовал местного жителя, который в ходе конфликта из-за квартирного вопроса стрелял в мужчину в его офисе, но не попал из-за осечек, сообщила... РИА Новости, 28.09.2021
2021-09-28T04:23
2021-09-28T05:21
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152222/71/1522227149_0:0:1036:583_1920x0_80_0_0_a7d3bd9e5c317e64a1ae858579d6257b.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 28 сен – РИА Новости. Суд в Приморье арестовал местного жителя, который в ходе конфликта из-за квартирного вопроса стрелял в мужчину в его офисе, но не попал из-за осечек, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя регионального главка СК РФ по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Аврора Римская.По ее словам, фигурант жил в квартире, которую владельцы собрались продавать. Не желая лишаться жилья, он решил прийти в офис к потерпевшему с оружием.По версии правоохранителей, 21 сентября 2021 года он пришел в офис 36-летнего мужчины в городе Артеме, чтобы убить его. Фигурант направил на потерпевшего огнестрельное оружие и выстрелил, но произошла осечка. После этого находящиеся в помещении люди задержали стрелявшего."Фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Конфликт произошел на почве вопроса с недвижимостью", - сообщила Римская.Источник в правоохранительных органах уточнил РИА Новости, что потерпевший является одним из членов семьи, которой принадлежит квартира, где жил нападавший.
https://ria.ru/20210427/strelba-1730091281.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152222/71/1522227149_0:0:784:588_1920x0_80_0_0_a5cc2d59ed00a24e821338e962ebbab7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
происшествия
04:23 28.09.2021 (обновлено: 05:21 28.09.2021)
 
Приморец выжил благодаря осечке в пистолете его "убийцы"

Суд в Приморье арестовал местного жителя, который стрелял в мужчину в его офисе

© Фото : Следственный комитет Российской ФедерацииАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 28.09.2021
© Фото : Следственный комитет Российской Федерации
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 28 сен – РИА Новости. Суд в Приморье арестовал местного жителя, который в ходе конфликта из-за квартирного вопроса стрелял в мужчину в его офисе, но не попал из-за осечек, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя регионального главка СК РФ по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Аврора Римская.
По ее словам, фигурант жил в квартире, которую владельцы собрались продавать. Не желая лишаться жилья, он решил прийти в офис к потерпевшему с оружием.
По версии правоохранителей, 21 сентября 2021 года он пришел в офис 36-летнего мужчины в городе Артеме, чтобы убить его. Фигурант направил на потерпевшего огнестрельное оружие и выстрелил, но произошла осечка. После этого находящиеся в помещении люди задержали стрелявшего.
"Фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Конфликт произошел на почве вопроса с недвижимостью", - сообщила Римская.
Источник в правоохранительных органах уточнил РИА Новости, что потерпевший является одним из членов семьи, которой принадлежит квартира, где жил нападавший.
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 27.04.2021
27 апреля, 09:59
В Приморье пожилой мужчина выстрелил из пневматики в подростков
 
Происшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:36В Приморье нашлись пропавшие туристки
05:31Президент Южной Кореи приказал проанализировать действия КНДР
05:26МИД Японии заявил, что действия КНДР угрожают безопасности региона
05:22В Приамурье имущество экс-замглавы обратили в доход государства
05:14Житель Приамурья перевозил более 19 килограмм марихуаны на такси
05:00Врач рассказала, какие симптомы COVID-19 стали чаще встречаться
04:48WSJ сообщила о планах США использовать российские базы в Центральной Азии
04:29В США потребовали привлечь к ответственности директора-распорядителя МВФ
04:23Приморец выжил благодаря осечке в пистолете его "убийцы"
04:16Биолог рассказала, как COVID-19 сокращает продолжительность жизни
04:11Российские врачи рассчитывают победить диабет через 10 лет
04:09Диетолог назвал три недорогих и полезных вида рыбы
04:04Байден обсудил с демократами, как избежать возможного дефолта
03:51Лимаренко рассказал об инвестициях в газовый проект "Сахалин-3"
03:45Пентагон создал группу эсминцев для противодействия российским подлодкам
03:39Посольство РФ оценило данные о новых правилах на въезд в США для привитых
03:35Международная группа ученых составила рейтинг опасных объектов на орбите
03:35Врач рассказала, кому нельзя пить зеленый чай
03:22В России создали новый дрон-разведчик "Мерлин-ВР"
03:18Эксперт назвал новые риски при покупке недвижимости
Лента новостейМолния