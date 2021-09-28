https://ria.ru/20210928/osechka-1752099319.html

Приморец выжил благодаря осечке в пистолете его "убийцы"

Приморец выжил благодаря осечке в пистолете его "убийцы" - РИА Новости, 28.09.2021

Приморец выжил благодаря осечке в пистолете его "убийцы"

Суд в Приморье арестовал местного жителя, который в ходе конфликта из-за квартирного вопроса стрелял в мужчину в его офисе, но не попал из-за осечек, сообщила... РИА Новости, 28.09.2021

2021-09-28T04:23

2021-09-28T04:23

2021-09-28T05:21

происшествия

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ВЛАДИВОСТОК, 28 сен – РИА Новости. Суд в Приморье арестовал местного жителя, который в ходе конфликта из-за квартирного вопроса стрелял в мужчину в его офисе, но не попал из-за осечек, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя регионального главка СК РФ по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Аврора Римская.По ее словам, фигурант жил в квартире, которую владельцы собрались продавать. Не желая лишаться жилья, он решил прийти в офис к потерпевшему с оружием.По версии правоохранителей, 21 сентября 2021 года он пришел в офис 36-летнего мужчины в городе Артеме, чтобы убить его. Фигурант направил на потерпевшего огнестрельное оружие и выстрелил, но произошла осечка. После этого находящиеся в помещении люди задержали стрелявшего."Фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Конфликт произошел на почве вопроса с недвижимостью", - сообщила Римская.Источник в правоохранительных органах уточнил РИА Новости, что потерпевший является одним из членов семьи, которой принадлежит квартира, где жил нападавший.

https://ria.ru/20210427/strelba-1730091281.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия