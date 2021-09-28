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ФСБ пресекла деятельность подпольных оружейников в 18 регионах
ФСБ пресекла деятельность подпольных оружейников в 18 регионах - РИА Новости, 28.09.2021
ФСБ пресекла деятельность подпольных оружейников в 18 регионах
Силовики задержали 48 подпольных оружейников в 18 регионах России, изъято почти 150 единиц огнестрельного оружия, сообщает ЦОС ФСБ. РИА Новости, 28.09.2021
2021-09-28T09:48
2021-09-28T12:05
происшествия
хабаровский край
москва
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
ак-74
ак-103
россия
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МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Силовики задержали 48 подпольных оружейников в 18 регионах России, изъято почти 150 единиц огнестрельного оружия, сообщает ЦОС ФСБ."Пресечена преступная деятельность 48 жителей из 18 субъектов страны, причастных к восстановлению боевых свойств гражданских образцов оружия в подпольных мастерских и их сбыту, а также к контрабанде средств поражения в Россию", — говорится в сообщении.По данным ФСБ, в сентябре в Москве, Дагестане, Ингушетии, Северной Осетии, Удмуртии, Краснодарском, Красноярском и Хабаровском краях, Владимирской, Кемеровской, Липецкой, Новосибирской, Орловской, Пензенской, Ростовской, Смоленской и Тверской областях по адресам проживания нелегальных оружейников проведены оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия.В результате изъято 149 единиц огнестрельного оружия отечественного и иностранного производства. Среди них, в частности, семь автоматов ("АК-74", "АКС-74У", "АК-103"), девять пистолетов-пулеметов ("Кедр", "ППС", "ППШ"), а также более 27 килограммов взрывчатых веществ (тротил, порох), шесть ручных гранат ("Ф-1", "РГД-5"), 24 взрывателя и детонатора, свыше 12 тысяч патронов различного калибра."Прекращена деятельность 29 подпольных мастерских по модернизации оружия и изготовлению боеприпасов", — добавили в ФСБ.
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Задержание подпольных оружейников. Видео ФСБ
Силовики задержали 48 подпольных оружейников в 18 регионах РФ, изъято почти 150 единиц огнестрельного оружия.
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происшествия, хабаровский край, москва, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), ак-74, ак-103, россия
09:48 28.09.2021 (обновлено: 12:05 28.09.2021)
 
ФСБ пресекла деятельность подпольных оружейников в 18 регионах

ФСБ задержала 48 подпольных оружейников в 18 российских регионах

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МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Силовики задержали 48 подпольных оружейников в 18 регионах России, изъято почти 150 единиц огнестрельного оружия, сообщает ЦОС ФСБ.
"Пресечена преступная деятельность 48 жителей из 18 субъектов страны, причастных к восстановлению боевых свойств гражданских образцов оружия в подпольных мастерских и их сбыту, а также к контрабанде средств поражения в Россию", — говорится в сообщении.
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По данным ФСБ, в сентябре в Москве, Дагестане, Ингушетии, Северной Осетии, Удмуртии, Краснодарском, Красноярском и Хабаровском краях, Владимирской, Кемеровской, Липецкой, Новосибирской, Орловской, Пензенской, Ростовской, Смоленской и Тверской областях по адресам проживания нелегальных оружейников проведены оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия.
В результате изъято 149 единиц огнестрельного оружия отечественного и иностранного производства. Среди них, в частности, семь автоматов ("АК-74", "АКС-74У", "АК-103"), девять пистолетов-пулеметов ("Кедр", "ППС", "ППШ"), а также более 27 килограммов взрывчатых веществ (тротил, порох), шесть ручных гранат ("Ф-1", "РГД-5"), 24 взрывателя и детонатора, свыше 12 тысяч патронов различного калибра.
"Прекращена деятельность 29 подпольных мастерских по модернизации оружия и изготовлению боеприпасов", — добавили в ФСБ.
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ПроисшествияХабаровский крайМоскваФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)АК-74АК-103Россия
 
 
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