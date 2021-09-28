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Опека хочет лишить прав родителей девочки, жившей с рождения в клинике
Опека хочет лишить прав родителей девочки, жившей с рождения в клинике - РИА Новости, 28.09.2021
Опека хочет лишить прав родителей девочки, жившей с рождения в клинике
Опека обратилась в суд с иском о лишении прав родителей девочки, жившей с рождения в больнице в Москве, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного... РИА Новости, 28.09.2021
2021-09-28T19:07
2021-09-28T20:20
общество
москва
здоровье - общество
анна кузнецова
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МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Опека обратилась в суд с иском о лишении прав родителей девочки, жившей с рождения в больнице в Москве, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента труда и социальной защиты."У родителей была возможность изменить свое отношение к дочери. Но, к сожалению, они не предпринимали никаких действий, чтобы наладить общение с девочкой", — рассказали в ведомстве.В департаменте отметили, что со стороны сотрудников соцзащиты сделано все необходимое для ребенка, специалисты и дальше будут продолжать действовать в его интересах.В декабре 2019 года в СМИ появилась информация о пятилетней девочке, которая с момента рождения в 2014 году жила в перинатальном медицинском центре "Мать и дитя" (ПМЦ), так как мать считала ее неизлечимо больной. В январе 2019 года представители ПМЦ впервые обратились в органы опеки с информацией о девочке, а в марте, по результатам проведенного весной медицинского обследования, она была выписана, но родители ее так и не забрали. Сообщалось, что мать опасалась за ее здоровье и поэтому не забирала домой, оплачивая проживание в отдельной палате и услуги нянь.В начале февраля 2020 года Пресненский суд Москвы удовлетворил иск органов опеки и ограничил в правах родителей девочки, а также постановил взыскать с каждого алименты на содержание ребенка в размере 1/4 от ежемесячного заработка или иного дохода. Мать подала апелляцию.Позже детский омбудсмен Анна Кузнецова сообщила РИА Новости, что ребенку подобрали замещающую семью. В этом году девочка пошла в первый класс.
https://ria.ru/20200525/1571928228.html
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общество, москва, здоровье - общество, анна кузнецова
19:07 28.09.2021 (обновлено: 20:20 28.09.2021)
 
Опека хочет лишить прав родителей девочки, жившей с рождения в клинике

Опека подала иск о лишении прав родителей девочки, жившей с рождения в московской клинике

© РИА Новости / Андрей Старостин / Перейти в фотобанкСудебный молоток
Судебный молоток - РИА Новости, 1920, 28.09.2021
© РИА Новости / Андрей Старостин
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МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Опека обратилась в суд с иском о лишении прав родителей девочки, жившей с рождения в больнице в Москве, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента труда и социальной защиты.
"У родителей была возможность изменить свое отношение к дочери. Но, к сожалению, они не предпринимали никаких действий, чтобы наладить общение с девочкой", — рассказали в ведомстве.
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В департаменте отметили, что со стороны сотрудников соцзащиты сделано все необходимое для ребенка, специалисты и дальше будут продолжать действовать в его интересах.
В декабре 2019 года в СМИ появилась информация о пятилетней девочке, которая с момента рождения в 2014 году жила в перинатальном медицинском центре "Мать и дитя" (ПМЦ), так как мать считала ее неизлечимо больной. В январе 2019 года представители ПМЦ впервые обратились в органы опеки с информацией о девочке, а в марте, по результатам проведенного весной медицинского обследования, она была выписана, но родители ее так и не забрали. Сообщалось, что мать опасалась за ее здоровье и поэтому не забирала домой, оплачивая проживание в отдельной палате и услуги нянь.
В начале февраля 2020 года Пресненский суд Москвы удовлетворил иск органов опеки и ограничил в правах родителей девочки, а также постановил взыскать с каждого алименты на содержание ребенка в размере 1/4 от ежемесячного заработка или иного дохода. Мать подала апелляцию.
Позже детский омбудсмен Анна Кузнецова сообщила РИА Новости, что ребенку подобрали замещающую семью. В этом году девочка пошла в первый класс.
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