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Зюганов обратился к главе МВД Колокольцеву

Зюганов обратился к главе МВД Колокольцеву - РИА Новости, 28.09.2021

Зюганов обратился к главе МВД Колокольцеву

Лидер коммунистов Геннадий Зюганов призвал столичных правоохранителей перестать "заниматься силовыми приемами" по отношению к кандидатам в депутаты Госдумы от... РИА Новости, 28.09.2021

2021-09-28T18:09

2021-09-28T18:09

2021-09-28T20:49

политика

москва

владимир колокольцев

геннадий зюганов

алексей венедиктов (журналист)

иван мельников

сергей обухов

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Лидер коммунистов Геннадий Зюганов призвал столичных правоохранителей перестать "заниматься силовыми приемами" по отношению к кандидатам в депутаты Госдумы от КПРФ по Москве и сообщил, что попросил главу МВД РФ Владимира Колокольцева разобраться с ситуацией в столице.По словам Зюганова, после проигрыша выборов в шести округах Москвы "сейчас начинают преследовать тех, кто пишет свои заявления и обращается в суд"."Выражаю решительный протест и прошу привести в соответствии с законами поведение силовых ведомств в Москве", - сказал лидер КПРФ журналистам по итогам заседания президиума ЦК КПРФ.Он отметил, что "вместо того, чтобы реально доказать факты нарушений, включается полицейщина".По словам Зюганова, в понедельник он лично попросил Колокольцева "разобраться" с ситуацией в Москве после выборов."Я позвонил и сказал: ситуация складывается в Москве такая, что надо разобраться. Он сказал: разберется, он очень ответственный", - сказал лидер КПРФ.Ранее пресс-секретарь фракции КПРФ в Мосгордуме Никита Попов заявил, что во вторник полиция пришла с проверкой в приемную первого вице-спикера Госдумы Ивана Мельникова, где находился юрист фракции КПРФ с исками по дистанционному электронному голосованию, тем самым срывая, по мнению коммунистов, подачу других исков в суд.Комментируя эту ситуацию, Зюганов заявил, что "те, кто решил атаковать приемную, должны понимать, что совершают уголовное преступление". "Поскольку приемная первого зампредседателя Госдумы, так же, как и кабинет, транспортное средство и жилье любого депутата пользуются неприкосновенностью", - пояснил лидер КПРФ.Зюганов сообщил также, что коммунисты намерены создать в Госдуме специальную комиссию из представителей всех фракций по расследованию нарушений на прошедших выборах и отдельных действий силовиков.Ранее проигравшие кандидаты КПРФ в одномандатных округах Сергей Обухов и Михаил Лобанов сообщили, что подали иски в суды об отмене итогов выборов в Госдуму в их округах. По их мнению, на окончательные результаты повлияли допущенные фальсификации с дистанционным электронным голосованием.Несколько представителей КПРФ ранее были задержаны за участие в несанкционированных акциях, которые сами коммунисты называют вполне законными "встречами с депутатами".Общественный штаб по наблюдению за выборами в Москве после критики в адрес ДЭГ со стороны КПРФ поручил технической группе разработчиков московской платформы для голосования провести аудит результатов ДЭГ, чтобы убедиться в их корректности, говорил глава штаба Алексей Венедиктов, указав, что этот аудит не является юридической процедурой, а лишь сверкой результатов. В минувшую пятницу Венедиктов на заседании ЦИК подчеркнул, что следов вбросов и взлома ДЭГ в Москве не найдено, голоса были расшифрованы правильно. Зампредседателя Мосгоризбиркома Дмитрий Реут уточнял, что аудит итогов дистанционного электронного голосования в Москве - это не пересчет результатов, поскольку при пересчете в судебном порядке отменяются итоги выборов, о чем речи в данном случае не идет. По его словам, итоги по всем округам в Москве установлены, никакой пересчет не возможен.ЦИК РФ на заседании принял протокол, согласно которому выборы депутатов Госдумы признаются состоявшимися и действительными. Выборы в Госдуму прошли 17-19 сентября. Согласно данным ЦИК, ЕР по итогам выборов в Госдуму получила 324 мандата, КПРФ - 57, "Справедливая Россия - За правду" - 27, ЛДПР - 21, "Новые люди" - 13.

https://ria.ru/20210928/kprf-1752182786.html

https://ria.ru/20210928/vybory-1752154687.html

https://ria.ru/20210925/golosovanie-1751815450.html

https://ria.ru/20210927/pensionnyy_vozrast-1751979015.html

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