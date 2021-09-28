https://ria.ru/20210928/neft-1752231690.html

В порту Темрюк разлилась нефть с танкера "Леди Лейла"

В порту Темрюк разлилась нефть с танкера "Леди Лейла" - РИА Новости, 28.09.2021

В порту Темрюк разлилась нефть с танкера "Леди Лейла"

Нефть разлилась с танкера "Леди Лейла" в порту Темрюк, написала в своём Instagram руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова. РИА Новости, 28.09.2021

2021-09-28T21:18

2021-09-28T21:18

2021-09-28T21:37

происшествия

темрюк

федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)

светлана радионова

россия

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СОЧИ, 28 сен – РИА Новости. Нефть разлилась с танкера "Леди Лейла" в порту Темрюк, написала в своём Instagram руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова."Снова разлив нефтепродуктов в порту. Утечка произошла с судна "Леди Лейла" в Темрюке", - написала Родионова.Она заявила, что совсем недавно у строящихся причалов "Порт Мечел-Темрюк" также обнаружили нефтяную пленку в море. "Это становится похоже на закономерность", - написала Родионова.Она добавила, что виновные в утечке будут привлечены к ответственности.

https://ria.ru/20210811/novorossiysk-1745299260.html

темрюк

россия

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2021

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происшествия, темрюк, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), светлана радионова, россия