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В порту Темрюк разлилась нефть с танкера "Леди Лейла"
В порту Темрюк разлилась нефть с танкера "Леди Лейла" - РИА Новости, 28.09.2021
В порту Темрюк разлилась нефть с танкера "Леди Лейла"
Нефть разлилась с танкера "Леди Лейла" в порту Темрюк, написала в своём Instagram руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова. РИА Новости, 28.09.2021
2021-09-28T21:18
2021-09-28T21:18
2021-09-28T21:37
происшествия
темрюк
федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
светлана радионова
россия
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СОЧИ, 28 сен – РИА Новости. Нефть разлилась с танкера "Леди Лейла" в порту Темрюк, написала в своём Instagram руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова."Снова разлив нефтепродуктов в порту. Утечка произошла с судна "Леди Лейла" в Темрюке", - написала Родионова.Она заявила, что совсем недавно у строящихся причалов "Порт Мечел-Темрюк" также обнаружили нефтяную пленку в море. "Это становится похоже на закономерность", - написала Родионова.Она добавила, что виновные в утечке будут привлечены к ответственности.
https://ria.ru/20210811/novorossiysk-1745299260.html
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РИА Новости
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происшествия, темрюк, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), светлана радионова, россия
21:18 28.09.2021 (обновлено: 21:37 28.09.2021)
В порту Темрюк разлилась нефть с танкера "Леди Лейла"
Глава Росприроднадзора Родионова: в порту Темрюк разлилась нефть с танкера "Леди Лейла"