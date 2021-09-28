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Стоимость нефти Brent превысила 80 долларов впервые с 2018 года
Стоимость нефти Brent превысила 80 долларов впервые с 2018 года - РИА Новости, 28.09.2021
Стоимость нефти Brent превысила 80 долларов впервые с 2018 года
Стоимость барреля нефти Brent с поставкой в ноябре впервые с 23 октября 2018 года превысила 80 долларов, свидетельствуют данные торгов. РИА Новости, 28.09.2021
2021-09-28T07:25
2021-09-28T07:25
2021-09-28T08:58
экономика
brent
опек
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МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Стоимость барреля нефти Brent с поставкой в ноябре впервые с 23 октября 2018 года превысила 80 долларов, свидетельствуют данные торгов.По состоянию на 07:16 мск цена декабрьских фьючерсов росла на 0,85%, до 79,36 доллара за баррель, ноябрьских — на 0,83%, до 80,19 доллара, а ранее в ходе торгов вторника достигала 80,35 доллара. Ноябрьские фьючерсы на WTI дорожают на 0,85%, до 76,09 доллара за баррель.Рост цен на нефть происходит на фоне признаков улучшения перспектив спроса на сырье в мире, в то время как предложение растет более медленными темпами. Рынки также ждут нового прогноза ОПЕК, который выйдет во вторник."Спрос на нефть может вырасти на 500 тысяч баррелей в день, так как высокие цены на газ вынуждают потребителей переходить на другое сырье", — сказал агентству Блумберг аналитик по сырьевым товарам Commonwealth Bank of Australia Вивек Дхар. По мнению эксперта, это усилит дефицит предложения на рынках, особенно с учетом того, что ОПЕК+ только незначительно увеличивает добычу.
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экономика, brent, опек, цены на нефть
07:25 28.09.2021 (обновлено: 08:58 28.09.2021)
Стоимость нефти Brent превысила 80 долларов впервые с 2018 года
Цена нефти Brent превысила 80 долларов за баррель впервые с осени 2018 года
МОСКВА, 28 сен — РИА Новости.
Стоимость барреля нефти Brent
с поставкой в ноябре впервые с 23 октября 2018 года превысила 80 долларов, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 07:16 мск цена декабрьских фьючерсов росла на 0,85%, до 79,36 доллара за баррель, ноябрьских — на 0,83%, до 80,19 доллара, а ранее в ходе торгов вторника достигала 80,35 доллара.
Ноябрьские фьючерсы на WTI дорожают на 0,85%, до 76,09 доллара за баррель.
Рост цен на нефть происходит на фоне признаков улучшения перспектив спроса на сырье в мире, в то время как предложение растет более медленными темпами. Рынки также ждут нового прогноза ОПЕК
, который выйдет во вторник.
"Спрос на нефть может вырасти на 500 тысяч баррелей в день, так как высокие цены на газ вынуждают потребителей переходить на другое сырье", — сказал агентству Блумберг аналитик по сырьевым товарам Commonwealth Bank of Australia Вивек Дхар.
По мнению эксперта, это усилит дефицит предложения на рынках, особенно с учетом того, что ОПЕК+ только незначительно увеличивает добычу.