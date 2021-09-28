https://ria.ru/20210928/neft-1752097310.html

Лимаренко заявил, что Сахалин привлечет инвестиции в нефтяную отрасль

Лимаренко заявил, что Сахалин привлечет инвестиции в нефтяную отрасль - РИА Новости, 28.09.2021

Лимаренко заявил, что Сахалин привлечет инвестиции в нефтяную отрасль

Компания Exxon в течение пяти лет вложит пять миллиардов долларов в стабилизацию и наращивание добычи нефти на Сахалине, сообщил губернатор Сахалинской области... РИА Новости, 28.09.2021

2021-09-28T02:59

2021-09-28T02:59

2021-09-28T02:59

экономика

сахалинская область

сахалин

валерий лимаренко

цены на нефть

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 28 сен - РИА Новости. Компания Exxon в течение пяти лет вложит пять миллиардов долларов в стабилизацию и наращивание добычи нефти на Сахалине, сообщил губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко на дальневосточном энергетическом форуме "Нефть и газ Сахалина" во вторник.Более 70% добычи нефти и конденсата в регионе приходится на проект "Сахалин-1". По словам главы региона, общая добыча нефти и конденсата в Сахалинской области с 2020 года имеет тенденцию к поступательному снижению. Поэтому "необходимо, чтобы международный консорциум инвесторов проекта "Сахалин-1" принял меры для стабилизации уровня добычи и его дальнейшего постепенного наращивания в среднесрочной перспективе".По данным губернатора, компания Sakhalin Energy в рамках проекта "Сахалин-2" продолжает активную разработку месторождений и не намерена снижать уровень инвестиций."Кроме того, в фокусе особого внимания компании находятся проекты роста, связанные с расширением минерально-сырьевой базы на имеющихся лицензионных участках", - сказал губернатор.

https://ria.ru/20200630/1573706734.html

сахалинская область

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экономика, сахалинская область, сахалин, валерий лимаренко, цены на нефть