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Лимаренко заявил, что Сахалин привлечет инвестиции в нефтяную отрасль
Лимаренко заявил, что Сахалин привлечет инвестиции в нефтяную отрасль - РИА Новости, 28.09.2021
Лимаренко заявил, что Сахалин привлечет инвестиции в нефтяную отрасль
Компания Exxon в течение пяти лет вложит пять миллиардов долларов в стабилизацию и наращивание добычи нефти на Сахалине, сообщил губернатор Сахалинской области... РИА Новости, 28.09.2021
2021-09-28T02:59
2021-09-28T02:59
экономика
сахалинская область
сахалин
валерий лимаренко
цены на нефть
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 28 сен - РИА Новости. Компания Exxon в течение пяти лет вложит пять миллиардов долларов в стабилизацию и наращивание добычи нефти на Сахалине, сообщил губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко на дальневосточном энергетическом форуме "Нефть и газ Сахалина" во вторник.Более 70% добычи нефти и конденсата в регионе приходится на проект "Сахалин-1". По словам главы региона, общая добыча нефти и конденсата в Сахалинской области с 2020 года имеет тенденцию к поступательному снижению. Поэтому "необходимо, чтобы международный консорциум инвесторов проекта "Сахалин-1" принял меры для стабилизации уровня добычи и его дальнейшего постепенного наращивания в среднесрочной перспективе".По данным губернатора, компания Sakhalin Energy в рамках проекта "Сахалин-2" продолжает активную разработку месторождений и не намерена снижать уровень инвестиций."Кроме того, в фокусе особого внимания компании находятся проекты роста, связанные с расширением минерально-сырьевой базы на имеющихся лицензионных участках", - сказал губернатор.
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экономика, сахалинская область, сахалин, валерий лимаренко, цены на нефть
02:59 28.09.2021
 
Лимаренко заявил, что Сахалин привлечет инвестиции в нефтяную отрасль

Губернатор Сахалина Лимаренко: Exxon инвестирует пять миллиардов долларов в добычу нефти

© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанкПроект "Сахалин-1"
Проект Сахалин-1 - РИА Новости, 1920, 28.09.2021
© РИА Новости / РИА Новости
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 28 сен - РИА Новости. Компания Exxon в течение пяти лет вложит пять миллиардов долларов в стабилизацию и наращивание добычи нефти на Сахалине, сообщил губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко на дальневосточном энергетическом форуме "Нефть и газ Сахалина" во вторник.
Более 70% добычи нефти и конденсата в регионе приходится на проект "Сахалин-1". По словам главы региона, общая добыча нефти и конденсата в Сахалинской области с 2020 года имеет тенденцию к поступательному снижению. Поэтому "необходимо, чтобы международный консорциум инвесторов проекта "Сахалин-1" принял меры для стабилизации уровня добычи и его дальнейшего постепенного наращивания в среднесрочной перспективе".
"Как нам известно, компания Exxon планирует в течение пяти лет направить на это инвестиции в размере около пяти миллиардов долларов США", - рассказал Лимаренко.
По данным губернатора, компания Sakhalin Energy в рамках проекта "Сахалин-2" продолжает активную разработку месторождений и не намерена снижать уровень инвестиций.
"Кроме того, в фокусе особого внимания компании находятся проекты роста, связанные с расширением минерально-сырьевой базы на имеющихся лицензионных участках", - сказал губернатор.
Береговой комплекс подготовки нефти Чайво, ядро инфраструктуры проекта Сахалин-1, куда поступает продукция со всех буровых площадок
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ЭкономикаСахалинская областьСахалинВалерий ЛимаренкоЦены на нефть
 
 
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