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Мишустин поручил доработать проект о повышении налогов на отдельные отрасли
Мишустин поручил доработать проект о повышении налогов на отдельные отрасли - РИА Новости, 28.09.2021
Мишустин поручил доработать проект о повышении налогов на отдельные отрасли
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минфину доработать законопроект о повышении налоговой нагрузки на отдельные отрасли, исключив из него норму об... РИА Новости, 28.09.2021
2021-09-28T17:17
2021-09-28T17:17
экономика
красноярский край
министерство финансов рф (минфин россии)
российский союз промышленников и предпринимателей
михаил мишустин
россия
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минфину доработать законопроект о повышении налоговой нагрузки на отдельные отрасли, исключив из него норму об изменении подходов к налогообложению прибыли для компаний, направляющих основную ее часть на выплату дивидендов, и внести его в правительство, говорится в сообщении кабинета министров."Минфину России (А.Г. Силуанову) доработать проект федерального закона "О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации" с учетом состоявшегося обсуждения и принятых решений и представить в правительство", - говорится в опубликованном перечне поручений.Председатель правительства 23 сентября провёл встречу с членами бюро правления Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), на которой были согласованы подготовленные министерством финансов налоговые изменения: повышение НДПИ на коксующийся уголь, железную руду и удобрения и акциза на сталь.Мишустин поручил "поддержать согласованные Минфином России и представителями бизнес-сообщества ставки налога на добычу полезных ископаемых в отношении апатит-нефелиновых, апатитовых, фосфоритовых, калийных, апатит-магнетитовых, апатит-штаффелитовых и маложелезистых апатитовых руд, многокомпонентных комплексных руд Красноярского края, содержащих медь и (или) никель, и (или) металлы платиновой группы, а также угля коксующегося (в соответствии с приложением к настоящему протоколу)", - говорится в сообщении.Также он поручил "поддержать предложение об установлении адвалорной составляющей ставки налога на добычу полезных ископаемых на железную руду в размере 4,8% и ставки акциза на жидкую сталь в размере 2,7%, согласованные Минфином России и представителями бизнес-сообщества".При этом власти пошли навстречу бизнесу, отложив изменение подходов к налогообложению прибыли. "Согласиться с предложением участников совещания об исключении положений законопроекта, предусматривающих повышение ставки налога на прибыль организаций в случае направления прибыли на выплату дивидендов", - говорится в поручении премьера.Минфин предлагал ретроспективный подход к налогообложению прибыли: если сумма выплаченных за пять лет дивидендов превысит величину чистых активов компании на начало этого срока, то ставку по налогу на прибыль предлагается поднять с нынешних 20% до 25%, а если превышение будет двукратным - то до 30-35%.
https://ria.ru/20210923/nalog-1751504003.html
https://ria.ru/20210922/ndfl-1751248955.html
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экономика, красноярский край, министерство финансов рф (минфин россии), российский союз промышленников и предпринимателей, михаил мишустин, россия
17:17 28.09.2021
 
Мишустин поручил доработать проект о повышении налогов на отдельные отрасли

Мишустин поручил Минфину доработать законопроект о повышении налогов на отдельные отрасли

© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 28.09.2021
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минфину доработать законопроект о повышении налоговой нагрузки на отдельные отрасли, исключив из него норму об изменении подходов к налогообложению прибыли для компаний, направляющих основную ее часть на выплату дивидендов, и внести его в правительство, говорится в сообщении кабинета министров.
"Минфину России (А.Г. Силуанову) доработать проект федерального закона "О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации" с учетом состоявшегося обсуждения и принятых решений и представить в правительство", - говорится в опубликованном перечне поручений.
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Председатель правительства 23 сентября провёл встречу с членами бюро правления Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), на которой были согласованы подготовленные министерством финансов налоговые изменения: повышение НДПИ на коксующийся уголь, железную руду и удобрения и акциза на сталь.
Мишустин поручил "поддержать согласованные Минфином России и представителями бизнес-сообщества ставки налога на добычу полезных ископаемых в отношении апатит-нефелиновых, апатитовых, фосфоритовых, калийных, апатит-магнетитовых, апатит-штаффелитовых и маложелезистых апатитовых руд, многокомпонентных комплексных руд Красноярского края, содержащих медь и (или) никель, и (или) металлы платиновой группы, а также угля коксующегося (в соответствии с приложением к настоящему протоколу)", - говорится в сообщении.
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Также он поручил "поддержать предложение об установлении адвалорной составляющей ставки налога на добычу полезных ископаемых на железную руду в размере 4,8% и ставки акциза на жидкую сталь в размере 2,7%, согласованные Минфином России и представителями бизнес-сообщества".
При этом власти пошли навстречу бизнесу, отложив изменение подходов к налогообложению прибыли. "Согласиться с предложением участников совещания об исключении положений законопроекта, предусматривающих повышение ставки налога на прибыль организаций в случае направления прибыли на выплату дивидендов", - говорится в поручении премьера.
Минфин предлагал ретроспективный подход к налогообложению прибыли: если сумма выплаченных за пять лет дивидендов превысит величину чистых активов компании на начало этого срока, то ставку по налогу на прибыль предлагается поднять с нынешних 20% до 25%, а если превышение будет двукратным - то до 30-35%.
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ЭкономикаКрасноярский крайМинистерство финансов РФ (Минфин России)Российский союз промышленников и предпринимателейМихаил МишустинРоссия
 
 
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