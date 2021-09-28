Мишустин поручил доработать проект о повышении налогов на отдельные отрасли
Мишустин поручил Минфину доработать законопроект о повышении налогов на отдельные отрасли
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минфину доработать законопроект о повышении налоговой нагрузки на отдельные отрасли, исключив из него норму об изменении подходов к налогообложению прибыли для компаний, направляющих основную ее часть на выплату дивидендов, и внести его в правительство, говорится в сообщении кабинета министров.
"Минфину России (А.Г. Силуанову) доработать проект федерального закона "О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации" с учетом состоявшегося обсуждения и принятых решений и представить в правительство", - говорится в опубликованном перечне поручений.
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Председатель правительства 23 сентября провёл встречу с членами бюро правления Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), на которой были согласованы подготовленные министерством финансов налоговые изменения: повышение НДПИ на коксующийся уголь, железную руду и удобрения и акциза на сталь.
Мишустин поручил "поддержать согласованные Минфином России и представителями бизнес-сообщества ставки налога на добычу полезных ископаемых в отношении апатит-нефелиновых, апатитовых, фосфоритовых, калийных, апатит-магнетитовых, апатит-штаффелитовых и маложелезистых апатитовых руд, многокомпонентных комплексных руд Красноярского края, содержащих медь и (или) никель, и (или) металлы платиновой группы, а также угля коксующегося (в соответствии с приложением к настоящему протоколу)", - говорится в сообщении.
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Также он поручил "поддержать предложение об установлении адвалорной составляющей ставки налога на добычу полезных ископаемых на железную руду в размере 4,8% и ставки акциза на жидкую сталь в размере 2,7%, согласованные Минфином России и представителями бизнес-сообщества".
При этом власти пошли навстречу бизнесу, отложив изменение подходов к налогообложению прибыли. "Согласиться с предложением участников совещания об исключении положений законопроекта, предусматривающих повышение ставки налога на прибыль организаций в случае направления прибыли на выплату дивидендов", - говорится в поручении премьера.
Минфин предлагал ретроспективный подход к налогообложению прибыли: если сумма выплаченных за пять лет дивидендов превысит величину чистых активов компании на начало этого срока, то ставку по налогу на прибыль предлагается поднять с нынешних 20% до 25%, а если превышение будет двукратным - то до 30-35%.
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