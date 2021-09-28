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Мурманская область
https://ria.ru/20210928/murmansk-1752236025.html
Чибис назвал проект "Новый Мурманск" "якорем" для будущих поколений
Чибис назвал проект "Новый Мурманск" "якорем" для будущих поколений - РИА Новости, 28.09.2021
Чибис назвал проект "Новый Мурманск" "якорем" для будущих поколений
Проект "Новый Мурманск" является ярким примером задействования механизмов государственно-частного партнёрства и инфраструктурного бюджетного кредита, он даст... РИА Новости, 28.09.2021
2021-09-28T22:21
2021-09-28T22:21
мурманская область
экономика
мурманская область
марат хуснуллин
андрей чибис
россия
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МУРМАНСК, 28 сен – РИА Новости. Проект "Новый Мурманск" является ярким примером задействования механизмов государственно-частного партнёрства и инфраструктурного бюджетного кредита, он даст более высокое качество жизни и станет "якорем" для будущих поколений жителей, сообщил губернатор Мурманской области Андрей Чибис на Российской неделе ГЧП в Москве.Проект предполагает преобразование территории бывшего судоремонтного завода Морского флота в современное городское пространство, культурно-деловой комплекс с отелями и ресторанами, офисными зданиями, Музеем Арктики, конгресс-центром и набережной, соединённый с центром города крытым переходом. Реализация "Нового Мурманска", по расчётам, даст прирост валового регионального продукта до 2038 года на 58,9 миллиарда рублей, создаст более двух тысяч рабочих мест, увеличит турпоток в Мурманск на 10%.С докладом и презентацией проекта перед участниками пленарной сессии "Качественные инвестиции в инфраструктуру будущего" выступил губернатор области. Он подчеркнул, что на данный момент в регионе с уникальными условиями для инвестиций структурировано и реализуется 145 проектов с общим объёмом инвестиций 650 миллиардов рублей, и создаётся 25 тысяч новых рабочих мест."Люди, которые будут к нам приезжать и оставаться, должны иметь другое качество жизни. Кроме того, мы за последние два года раскрутили область как серьёзное туристическое направление... Это следующий этап развития городской экономики. Этот проект станет "якорем", который мы должны оставить после себя, как предшественники оставили нам самый крупный город в мире за полярным кругом. Чтобы мы тоже могли этим гордиться", – пояснил глава региона.Заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин, присутствовавший на сессии отметил, что взаимодействие государства и бизнеса на сегодняшний день – важнейшая точка роста, прорыва в развитии страны. По его словам, для более эффективного использования механизмов ГЧП необходимо создать условия для роста инвестирования частного капитала в крупные проекты, способствующие достижению показателей национальных целей.Хуснуллин подчеркнул, что обеспечение достижения этих амбициозных показателей невозможно без дальнейшего развития современной инфраструктуры, что требует значительных инвестиций, поэтому правительство по поручению президента разработало программу дополнительной финансовой поддержки регионов – так называемое инфраструктурное меню."Это набор финансовых инструментов, преимущественно на возвратной основе. Программа государственного финансирования не только стимулирует строительство объектов инфраструктуры, но и способствует привлечению внебюджетных инвестиций", – подчеркнул вице-премьер.Он добавил, что инфраструктурные бюджетные кредиты предоставляются регионам под конкретные проекты на срок минимум 15 лет по ставке не более 3% годовых. До 2023 года в России планируется вложить в виде ИБК в региональное развитие полтриллиона рублей.Хуснуллин также отметил, что, несмотря на срок приёма заявок на ИБК от регионов до 1 октября, на сегодняшний день далеко не все субъекты федерации подали такие заявки. Обязательным условием получения кредита является высокое качество подготовки проекта. Примером такого качества стал "Новый Мурманск" – проект редевелопмента портовой территории в столице Заполярья.Андрей Чибис, презентуя проект, сообщил, что для его реализации привлекаются разные источники и формы финансирования, в том числе частные средства, концессии и инфраструктурный бюджетный кредит. Совокупный объём финансирования "Нового Мурманска" составляет 16,7 миллиарда рублей, из них 3,4 миллиарда – средства ИБК, заявка на который уже одобрена. Реализация первого этапа проекта начнётся в 2022 году.Говоря о значимости проекта, губернатор Мурманской области отметил, что регион сегодня становится флагманом развития российской Арктики и требует соответствующей своему статусу городской инфраструктуры.
https://ria.ru/20210913/teriberka-1749824994.html
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экономика, мурманская область, марат хуснуллин, андрей чибис, россия
22:21 28.09.2021
 
Чибис назвал проект "Новый Мурманск" "якорем" для будущих поколений

Губернатор Чибис: проект "Новый Мурманск" станет "якорем" для будущих поколений северян

© Фото : Министерство информационной политики Мурманской области / Дмитрий ДубовГубернатор Мурманской области Андрей Чибис
Губернатор Мурманской области Андрей Чибис - РИА Новости, 1920, 28.09.2021
© Фото : Министерство информационной политики Мурманской области / Дмитрий Дубов
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МУРМАНСК, 28 сен – РИА Новости. Проект "Новый Мурманск" является ярким примером задействования механизмов государственно-частного партнёрства и инфраструктурного бюджетного кредита, он даст более высокое качество жизни и станет "якорем" для будущих поколений жителей, сообщил губернатор Мурманской области Андрей Чибис на Российской неделе ГЧП в Москве.
Проект предполагает преобразование территории бывшего судоремонтного завода Морского флота в современное городское пространство, культурно-деловой комплекс с отелями и ресторанами, офисными зданиями, Музеем Арктики, конгресс-центром и набережной, соединённый с центром города крытым переходом. Реализация "Нового Мурманска", по расчётам, даст прирост валового регионального продукта до 2038 года на 58,9 миллиарда рублей, создаст более двух тысяч рабочих мест, увеличит турпоток в Мурманск на 10%.
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С докладом и презентацией проекта перед участниками пленарной сессии "Качественные инвестиции в инфраструктуру будущего" выступил губернатор области. Он подчеркнул, что на данный момент в регионе с уникальными условиями для инвестиций структурировано и реализуется 145 проектов с общим объёмом инвестиций 650 миллиардов рублей, и создаётся 25 тысяч новых рабочих мест.
"Люди, которые будут к нам приезжать и оставаться, должны иметь другое качество жизни. Кроме того, мы за последние два года раскрутили область как серьёзное туристическое направление... Это следующий этап развития городской экономики. Этот проект станет "якорем", который мы должны оставить после себя, как предшественники оставили нам самый крупный город в мире за полярным кругом. Чтобы мы тоже могли этим гордиться", – пояснил глава региона.
Заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин, присутствовавший на сессии отметил, что взаимодействие государства и бизнеса на сегодняшний день – важнейшая точка роста, прорыва в развитии страны. По его словам, для более эффективного использования механизмов ГЧП необходимо создать условия для роста инвестирования частного капитала в крупные проекты, способствующие достижению показателей национальных целей.
Хуснуллин подчеркнул, что обеспечение достижения этих амбициозных показателей невозможно без дальнейшего развития современной инфраструктуры, что требует значительных инвестиций, поэтому правительство по поручению президента разработало программу дополнительной финансовой поддержки регионов – так называемое инфраструктурное меню.
"Это набор финансовых инструментов, преимущественно на возвратной основе. Программа государственного финансирования не только стимулирует строительство объектов инфраструктуры, но и способствует привлечению внебюджетных инвестиций", – подчеркнул вице-премьер.
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Он добавил, что инфраструктурные бюджетные кредиты предоставляются регионам под конкретные проекты на срок минимум 15 лет по ставке не более 3% годовых. До 2023 года в России планируется вложить в виде ИБК в региональное развитие полтриллиона рублей.
Хуснуллин также отметил, что, несмотря на срок приёма заявок на ИБК от регионов до 1 октября, на сегодняшний день далеко не все субъекты федерации подали такие заявки. Обязательным условием получения кредита является высокое качество подготовки проекта. Примером такого качества стал "Новый Мурманск" – проект редевелопмента портовой территории в столице Заполярья.
Андрей Чибис, презентуя проект, сообщил, что для его реализации привлекаются разные источники и формы финансирования, в том числе частные средства, концессии и инфраструктурный бюджетный кредит. Совокупный объём финансирования "Нового Мурманска" составляет 16,7 миллиарда рублей, из них 3,4 миллиарда – средства ИБК, заявка на который уже одобрена. Реализация первого этапа проекта начнётся в 2022 году.
Говоря о значимости проекта, губернатор Мурманской области отметил, что регион сегодня становится флагманом развития российской Арктики и требует соответствующей своему статусу городской инфраструктуры.
 
Мурманская областьЭкономикаМурманская областьМарат ХуснуллинАндрей ЧибисРоссия
 
 
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