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Муфтий отреагировал на видео с молящимися пермскими школьниками

Муфтий Москвы отреагировал на видео с "молящимися на уроке" детьми - РИА Новости, 28.09.2021

Муфтий Москвы отреагировал на видео с "молящимися на уроке" детьми

Призывать учеников к формам поклонения определенной религии - неправильно, вероятно, учитель пермской школы не учел многоконфессиональность России, заявил РИА... РИА Новости, 28.09.2021

2021-09-28T22:47

2021-09-28T22:47

2021-09-28T22:50

происшествия

пермский край

ильдар аляутдинов

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МОСКВА, 28 сен – РИА Новости. Призывать учеников к формам поклонения определенной религии - неправильно, вероятно, учитель пермской школы не учел многоконфессиональность России, заявил РИА Новости муфтий Москвы, главный имам Московской соборной мечети Ильдар Аляутдинов.Ранее в сети появилось видео, где мальчик рассказывает, что учитель физкультуры в пермской школе № 123 на уроке попросил учеников сесть и помолиться Аллаху, чтобы он им "дал здоровья". После этого занятие продолжилось в обычном формате. Позже в городском департаменте образования отметили, что, по предварительным данным, к религии данный инцидент отношения не имеет.Аляутдинов отметил неоднозначность ситуации, поскольку слова ребенка противоречат позиции администрации школы. "Возможно, учитель неудачно пошутил, или же ребенок понял слова взрослого неправильно. Как все было на самом деле, сказать сложно", - предположил муфтий."Если все было так, как говорит ученик... в данной ситуации учитель должен был учесть, что мы живем в многонациональной и многоконфессиональной стране. Призывать учеников к формам поклонения определенной религии - неправильно", - сказал Аляутдинов.Вместе с тем, он призвал не раздувать эту историю, поскольку "преподаватель не призывал детей к чему-то аморальному или порочному"."Школа - это не просто здание, где дети учатся. В школе формируются личность ребенка, его взгляд на мир. Поэтому важно, с кем и как он соприкасается. Вера и нравственность - это важные составляющие жизни ребенка, основы его воспитания. Исходя из этого должна выстраивается система образования в целом. Главное, делать это в правильной, доступной форме, с учетом современных реалий", - заключил собеседник агентства. -0-

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"Нам сказали: "Давайте помолимся Аллаху"" – школьник рассказал об уроке физкультуры Департамент образования Перми потребовал от руководства школы провести внутреннее расследование информации о том, что учитель физкультуры просил школьников помолиться Аллаху, сообщили РИА Новости в мэрии, отметив, что, по предварительным данным, к религии данный инцидент отношения не имеет. 2021-09-28T22:47 true PT0M41S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, пермский край, ильдар аляутдинов, россия