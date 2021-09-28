Девочка, жившая с рождения в московской клинике, пошла в первый класс
Девочка, жившая с рождения в московском перинатальном центре, пошла в первый класс
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкПервоклассники сидят за партами в классе в школе №71 в День знаний в Краснодаре
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Девочка, жившая с рождения в клинике Москвы, пошла в первый класс, она адаптировалась в новой семье, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента труда и социальной защиты населения.
"В настоящее время девочка проживает в замещающей семье. Со всеми членами семьи у нее сложились теплые отношения. Здесь она адаптировалась, о ней заботится опекун. В этом году девочка пошла в первый класс. У нее есть все необходимое для жизни, воспитания и развития", - рассказали в пресс-службе.
25 мая 2020, 03:08Из перинатального центра в Москве забрали жившую там с рождения девочку
В декабре 2019 года в СМИ появилась информация о пятилетней девочке, которая с момента рождения в 2014 году жила в перинатальном медицинском центре "Мать и дитя" (ПМЦ), так как мать считала ее неизлечимо больной. В январе 2019 года представители ПМЦ впервые обратились в органы опеки с информацией о девочке, а в марте, по результатам проведенного весной медицинского обследования, девочка была выписана, но родители ее так и не забрали. Сообщалось, что мать опасалась за ее здоровье и поэтому не забирала домой, оплачивая проживание в отдельной палате и услуги нянь.
В начале февраля 2020 года Пресненский суд Москвы удовлетворил иск органов опеки и ограничил в правах родителей девочки, а также постановил взыскать с каждого алименты на содержание ребенка в размере 1/4 от ежемесячного заработка или иного дохода. Мать ребенка подала апелляцию.
Позже уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова сообщила РИА Новости, что ребенку подобрали замещающую семью.