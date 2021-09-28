https://ria.ru/20210928/moskva-1752213222.html

Девочка, жившая с рождения в московской клинике, пошла в первый класс

Девочка, жившая с рождения в московской клинике, пошла в первый класс - РИА Новости, 28.09.2021

Девочка, жившая с рождения в московской клинике, пошла в первый класс

Девочка, жившая с рождения в клинике Москвы, пошла в первый класс, она адаптировалась в новой семье, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента РИА Новости, 28.09.2021

2021-09-28T18:35

2021-09-28T18:35

2021-09-28T18:35

общество

москва

здоровье - общество

анна кузнецова

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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Девочка, жившая с рождения в клинике Москвы, пошла в первый класс, она адаптировалась в новой семье, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента труда и социальной защиты населения."В настоящее время девочка проживает в замещающей семье. Со всеми членами семьи у нее сложились теплые отношения. Здесь она адаптировалась, о ней заботится опекун. В этом году девочка пошла в первый класс. У нее есть все необходимое для жизни, воспитания и развития", - рассказали в пресс-службе.В декабре 2019 года в СМИ появилась информация о пятилетней девочке, которая с момента рождения в 2014 году жила в перинатальном медицинском центре "Мать и дитя" (ПМЦ), так как мать считала ее неизлечимо больной. В январе 2019 года представители ПМЦ впервые обратились в органы опеки с информацией о девочке, а в марте, по результатам проведенного весной медицинского обследования, девочка была выписана, но родители ее так и не забрали. Сообщалось, что мать опасалась за ее здоровье и поэтому не забирала домой, оплачивая проживание в отдельной палате и услуги нянь.В начале февраля 2020 года Пресненский суд Москвы удовлетворил иск органов опеки и ограничил в правах родителей девочки, а также постановил взыскать с каждого алименты на содержание ребенка в размере 1/4 от ежемесячного заработка или иного дохода. Мать ребенка подала апелляцию.Позже уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова сообщила РИА Новости, что ребенку подобрали замещающую семью.

https://ria.ru/20200525/1571928228.html

https://ria.ru/20210326/delo-1602926773.html

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общество, москва, здоровье - общество, анна кузнецова