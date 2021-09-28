Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20210928/moskva-1752169047.html
Собянин рассказал, сколько туристов приняла Москва
Собянин рассказал, сколько туристов приняла Москва - РИА Новости, 28.09.2021
Собянин рассказал, сколько туристов приняла Москва
Около 13,4 миллиона туристов и экскурсантов побывали в столице в первом полугодии 2021-го, сообщил во вторник мэр города Сергей Собянин в ходе встречи с... РИА Новости, 28.09.2021
2021-09-28T14:59
2021-09-28T14:59
туризм
москва
сергей собянин
новости - туризм
туристы
отели
туризм
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/11/1728723806_0:276:3099:2019_1920x0_80_0_0_e7a985ba84c50d3775c322e5510302d3.jpg
МОСКВА, 28 сен – РИА Новости. Около 13,4 миллиона туристов и экскурсантов побывали в столице в первом полугодии 2021-го, сообщил во вторник мэр города Сергей Собянин в ходе встречи с представителями гостиничного бизнеса."В первом полугодии 2021 года Москву посетили 13,4 миллиона гостей, в том числе 9,1 миллиона туристов и 4,3 миллиона экскурсантов. Туризм по-прежнему приносит солидные доходы в городской бюджет, а главное – дает работу тысячам жителей нашего города", – уточнил он.Собянин добавил, что прошлый год был тяжелым для туристической отрасли. Общая заполняемость гостиниц упала до 40 процентов. "В этом году поток гостей за счет внутреннего туризма вырос. Надеюсь, что получится выстоять", – сказал мэр.По его словам, власти Москвы поддерживают развитие гостиничной сети. Начиная с 2011 года, в столице построено 63 отеля на 11,3 тысячи номеров. До конца года планируется ввести в эксплуатацию еще семь гостиниц. "Гостиничный качественный фонд удвоится в Москве", – отметил Собянин.В период пандемии коронавируса туризм оказался в числе наиболее пострадавших отраслей экономики. Правительство Москвы приняло меры финансовой поддержки, которые помогли предпринимателям сохранить свой бизнес. Самой весомой в материальном плане стала программа размещения в гостиницах медиков, работающих в коронавирусных стационарах, на реализацию которой было выделено 2,2 миллиарда рублей.Кроме того, для детей в Москве создали проект образовательного туризма "Город открытий". Также в 2020 году правительством Москвы был запущен туристический сервис Russpass – цифровой конструктор путешествий, с помощью которого можно выбрать маршрут, забронировать отель и купить билеты."Сегодня стартует туристический конкурс "Russpass исполняет мечты". Принять участие в нем могут все желающие граждане России, главным призом станет путешествие в Москву", – сообщил Собянин.
https://ria.ru/20210927/moskva-1751978134.html
https://ria.ru/20210928/moskva-1752104422.html
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/11/1728723806_271:0:3002:2048_1920x0_80_0_0_ef7496076dce976073ee7e7d0068fc92.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
москва, сергей собянин, новости - туризм, туристы, отели, туризм, россия, куда поехать в выходные, куда поехать, коронавирус в россии, куда можно лететь, отдых в россии 2021 летом
14:59 28.09.2021
 
Собянин рассказал, сколько туристов приняла Москва

Сергей Собянин: за первые шесть месяцев 2021 года Москву посетили 13,4 миллиона гостей

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкМавзолей В.И. Ленина на Красной площади в Москве.
Мавзолей В.И. Ленина на Красной площади в Москве. - РИА Новости, 1920, 28.09.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 сен – РИА Новости. Около 13,4 миллиона туристов и экскурсантов побывали в столице в первом полугодии 2021-го, сообщил во вторник мэр города Сергей Собянин в ходе встречи с представителями гостиничного бизнеса.
"В первом полугодии 2021 года Москву посетили 13,4 миллиона гостей, в том числе 9,1 миллиона туристов и 4,3 миллиона экскурсантов. Туризм по-прежнему приносит солидные доходы в городской бюджет, а главное – дает работу тысячам жителей нашего города", – уточнил он.
Собянин добавил, что прошлый год был тяжелым для туристической отрасли. Общая заполняемость гостиниц упала до 40 процентов. "В этом году поток гостей за счет внутреннего туризма вырос. Надеюсь, что получится выстоять", – сказал мэр.
По его словам, власти Москвы поддерживают развитие гостиничной сети. Начиная с 2011 года, в столице построено 63 отеля на 11,3 тысячи номеров. До конца года планируется ввести в эксплуатацию еще семь гостиниц. "Гостиничный качественный фонд удвоится в Москве", – отметил Собянин.
В период пандемии коронавируса туризм оказался в числе наиболее пострадавших отраслей экономики. Правительство Москвы приняло меры финансовой поддержки, которые помогли предпринимателям сохранить свой бизнес. Самой весомой в материальном плане стала программа размещения в гостиницах медиков, работающих в коронавирусных стационарах, на реализацию которой было выделено 2,2 миллиарда рублей.
Ремонт Большого Каменного моста в Москве - РИА Новости, 1920, 27.09.2021
27 сентября, 14:36Туризм
Москва представлена в девяти номинациях на премию World Travel Awards
Кроме того, для детей в Москве создали проект образовательного туризма "Город открытий". Также в 2020 году правительством Москвы был запущен туристический сервис Russpass – цифровой конструктор путешествий, с помощью которого можно выбрать маршрут, забронировать отель и купить билеты.
"Сегодня стартует туристический конкурс "Russpass исполняет мечты". Принять участие в нем могут все желающие граждане России, главным призом станет путешествие в Москву", – сообщил Собянин.
Большой Каменный мост - РИА Новости, 1920, 28.09.2021
Вчера, 07:46Туризм
Москва заняла четвертое место в списке ста лучших городов мира
 
ТуризмМоскваСергей СобянинНовости - ТуризмтуристыОтелиТуризмРоссиякуда поехать в выходныекуда поехатьКоронавирус в Россиикуда можно лететьотдых в России 2021 летом
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:17В МИД рассказали о помощи проектам Навального от сотрудников посольства ФРГ
04:46Михалков объяснил, почему российские фильмы не смогут получить "Оскар"
04:15Названы последствия постковидного синдрома
04:12На Украине заявили о риске не пережить зиму без российского газа
03:40Названо оптимальное время для будущей ежегодной вакцинации от COVID-19
03:35Эксперт назвала осенние угрозы для рубля
03:34Россия отправит к МКС пять кораблей в 2022 году
03:15Назван российский регион, который выиграет от высоких цен на газ в Европе
03:00В России выдвинули новую гипотезу об одном из базовых механизмов эволюции
02:30Поляки дали полтора дня на захват Варшавы Россией
02:15Эксперт рассказал, как действовать новичку на фондовом рынке
02:15В Роскачестве рассказали, как помочь телефону работать дольше
02:02NI объяснил жалобы Украины из-за Крыма страхом "быть посланной лесом"
01:57Крупнейшие банки должны запустить новые сервисы в Системе быстрых платежей
01:51КНДР подтвердила сообщения об испытаниях новой гиперзвуковой ракеты
01:40Разработчик "Булавы" запатентовал способ борьбы с лесными пожарами
01:39На острове Пальма лава от извержения вулкана дошла до океана
01:30В РВИО рассказали, о чем боятся говорить украинские историки
01:15Россиянам рассказали, какие модели авто с пробегом не стоит покупать
01:11Activision Blizzard выплатит 18 миллионов долларов по иску о дискриминации
Лента новостейМолния