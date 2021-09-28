https://ria.ru/20210928/moskva-1752169047.html

Собянин рассказал, сколько туристов приняла Москва

Собянин рассказал, сколько туристов приняла Москва - РИА Новости, 28.09.2021

Собянин рассказал, сколько туристов приняла Москва

Около 13,4 миллиона туристов и экскурсантов побывали в столице в первом полугодии 2021-го, сообщил во вторник мэр города Сергей Собянин в ходе встречи с... РИА Новости, 28.09.2021

2021-09-28T14:59

2021-09-28T14:59

2021-09-28T14:59

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МОСКВА, 28 сен – РИА Новости. Около 13,4 миллиона туристов и экскурсантов побывали в столице в первом полугодии 2021-го, сообщил во вторник мэр города Сергей Собянин в ходе встречи с представителями гостиничного бизнеса."В первом полугодии 2021 года Москву посетили 13,4 миллиона гостей, в том числе 9,1 миллиона туристов и 4,3 миллиона экскурсантов. Туризм по-прежнему приносит солидные доходы в городской бюджет, а главное – дает работу тысячам жителей нашего города", – уточнил он.Собянин добавил, что прошлый год был тяжелым для туристической отрасли. Общая заполняемость гостиниц упала до 40 процентов. "В этом году поток гостей за счет внутреннего туризма вырос. Надеюсь, что получится выстоять", – сказал мэр.По его словам, власти Москвы поддерживают развитие гостиничной сети. Начиная с 2011 года, в столице построено 63 отеля на 11,3 тысячи номеров. До конца года планируется ввести в эксплуатацию еще семь гостиниц. "Гостиничный качественный фонд удвоится в Москве", – отметил Собянин.В период пандемии коронавируса туризм оказался в числе наиболее пострадавших отраслей экономики. Правительство Москвы приняло меры финансовой поддержки, которые помогли предпринимателям сохранить свой бизнес. Самой весомой в материальном плане стала программа размещения в гостиницах медиков, работающих в коронавирусных стационарах, на реализацию которой было выделено 2,2 миллиарда рублей.Кроме того, для детей в Москве создали проект образовательного туризма "Город открытий". Также в 2020 году правительством Москвы был запущен туристический сервис Russpass – цифровой конструктор путешествий, с помощью которого можно выбрать маршрут, забронировать отель и купить билеты."Сегодня стартует туристический конкурс "Russpass исполняет мечты". Принять участие в нем могут все желающие граждане России, главным призом станет путешествие в Москву", – сообщил Собянин.

https://ria.ru/20210927/moskva-1751978134.html

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