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Глава Тюменской области отказался от мандата депутата облдумы

Глава Тюменской области отказался от мандата депутата облдумы - РИА Новости, 28.09.2021

Глава Тюменской области отказался от мандата депутата облдумы

Губернатор Тюменской области Александр Моор отказался от мандата депутата областной думы, сообщили в пресс-службе главы региона. РИА Новости, 28.09.2021

2021-09-28T10:52

2021-09-28T10:52

2021-09-28T10:52

выборы в государственную думу

политика

тюменская область

тюменская областная дума

единая россия

госдума рф

александр моор

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ТЮМЕНЬ, 28 сен - РИА Новости. Губернатор Тюменской области Александр Моор отказался от мандата депутата областной думы, сообщили в пресс-службе главы региона."Губернатор Тюменской области Александр Моор воспользовался правом, предоставленным законодательством, и принял решение отказаться от мандата депутата Тюменской областной Думы седьмого созыва", - заявили в пресс-службе.Голосование на выборах в Госдуму проходило в этом году 17-19 сентября, одновременно с ним проходили региональные и муниципальные выборы. За список кандидатов от партии "Единая Россия" в Тюменскую областную Думу, который возглавлял Моор, проголосовали более 700 тысяч избирателей – 50,07% голосов.

тюменская область

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2021

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политика, тюменская область, тюменская областная дума, единая россия, госдума рф, александр моор