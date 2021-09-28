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Глава Тюменской области отказался от мандата депутата облдумы
Глава Тюменской области отказался от мандата депутата облдумы - РИА Новости, 28.09.2021
Глава Тюменской области отказался от мандата депутата облдумы
Губернатор Тюменской области Александр Моор отказался от мандата депутата областной думы, сообщили в пресс-службе главы региона. РИА Новости, 28.09.2021
2021-09-28T10:52
2021-09-28T10:52
2021-09-28T10:52
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политика
тюменская область
тюменская областная дума
единая россия
госдума рф
александр моор
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ТЮМЕНЬ, 28 сен - РИА Новости. Губернатор Тюменской области Александр Моор отказался от мандата депутата областной думы, сообщили в пресс-службе главы региона."Губернатор Тюменской области Александр Моор воспользовался правом, предоставленным законодательством, и принял решение отказаться от мандата депутата Тюменской областной Думы седьмого созыва", - заявили в пресс-службе.Голосование на выборах в Госдуму проходило в этом году 17-19 сентября, одновременно с ним проходили региональные и муниципальные выборы. За список кандидатов от партии "Единая Россия" в Тюменскую областную Думу, который возглавлял Моор, проголосовали более 700 тысяч избирателей – 50,07% голосов.
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РИА Новости
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, тюменская область, тюменская областная дума, единая россия, госдума рф, александр моор
Глава Тюменской области отказался от мандата депутата облдумы
Глава Тюменской области Александр Моор отказался от мандата депутата областной думы