https://ria.ru/20210928/milli-1752227609.html

В США раскрыли цель "Аль-Каиды"*

В США раскрыли цель "Аль-Каиды"* - РИА Новости, 28.09.2021

В США раскрыли цель "Аль-Каиды"*

"Аль-Каида"* все еще находится в Афганистане и имеет целью нанести удар по США, считает председатель Объединенного комитета начальников штабов Марк Милли. РИА Новости, 28.09.2021

2021-09-28T20:36

2021-09-28T20:36

2021-09-28T20:36

захват власти в афганистане талибами

в мире

сша

афганистан

марк милли

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ВАШИНГТОН, 28 сен - РИА Новости. "Аль-Каида"* все еще находится в Афганистане и имеет целью нанести удар по США, считает председатель Объединенного комитета начальников штабов Марк Милли."Если они смогут восстановить возможности, у них есть стремление нанести удар. Я думаю, "Аль-Каида"* все еще в состоянии войны с США", - заявил Милли в ходе сенатских слушаний.По его мнению, "Аль-Каида"* "все еще находится в Афганистане".Ранее представитель движения "Талибан"* Забиулла Муджахид заявлял, что членов "Аль-Каиды"* нет на территории Афганистана. Он отметил, что талибы взяли на себя обязательства перед США, согласно которым они "никому не позволят угрожать кому-либо, используя территорию Афганистана".В начале августа талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.*Террористические организации, запрещенные в России

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сша

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в мире, сша, афганистан, марк милли