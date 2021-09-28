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Боевики Талибана - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Захват власти в Афганистане талибами
https://ria.ru/20210928/milli-1752227609.html
В США раскрыли цель "Аль-Каиды"*
В США раскрыли цель "Аль-Каиды"* - РИА Новости, 28.09.2021
В США раскрыли цель "Аль-Каиды"*
"Аль-Каида"* все еще находится в Афганистане и имеет целью нанести удар по США, считает председатель Объединенного комитета начальников штабов Марк Милли. РИА Новости, 28.09.2021
2021-09-28T20:36
2021-09-28T20:36
захват власти в афганистане талибами
в мире
сша
афганистан
марк милли
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ВАШИНГТОН, 28 сен - РИА Новости. "Аль-Каида"* все еще находится в Афганистане и имеет целью нанести удар по США, считает председатель Объединенного комитета начальников штабов Марк Милли."Если они смогут восстановить возможности, у них есть стремление нанести удар. Я думаю, "Аль-Каида"* все еще в состоянии войны с США", - заявил Милли в ходе сенатских слушаний.По его мнению, "Аль-Каида"* "все еще находится в Афганистане".Ранее представитель движения "Талибан"* Забиулла Муджахид заявлял, что членов "Аль-Каиды"* нет на территории Афганистана. Он отметил, что талибы взяли на себя обязательства перед США, согласно которым они "никому не позволят угрожать кому-либо, используя территорию Афганистана".В начале августа талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.*Террористические организации, запрещенные в России
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в мире, сша, афганистан, марк милли
20:36 28.09.2021
 
В США раскрыли цель "Аль-Каиды"*

Генерал Милли: "Аль-Каида"* все еще находится в Афганистане и хочет нанести удар по США

© AP Photo / Lauren Victoria BurkeНачальник штаба американских сухопутных войск генерал Марк Милли. 2015 год
Начальник штаба американских сухопутных войск генерал Марк Милли. 2015 год - РИА Новости, 1920, 28.09.2021
© AP Photo / Lauren Victoria Burke
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ВАШИНГТОН, 28 сен - РИА Новости. "Аль-Каида"* все еще находится в Афганистане и имеет целью нанести удар по США, считает председатель Объединенного комитета начальников штабов Марк Милли.
"Если они смогут восстановить возможности, у них есть стремление нанести удар. Я думаю, "Аль-Каида"* все еще в состоянии войны с США", - заявил Милли в ходе сенатских слушаний.
Здание ФБР в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 21.09.2021
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По его мнению, "Аль-Каида"* "все еще находится в Афганистане".
Ранее представитель движения "Талибан"* Забиулла Муджахид заявлял, что членов "Аль-Каиды"* нет на территории Афганистана. Он отметил, что талибы взяли на себя обязательства перед США, согласно которым они "никому не позволят угрожать кому-либо, используя территорию Афганистана".
В начале августа талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.
*Террористические организации, запрещенные в России
 
Захват власти в Афганистане талибамиВ миреСШААфганистанМарк Милли
 
 
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