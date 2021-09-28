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Религия
https://ria.ru/20210928/migranty-1752146101.html
Муфтии призвали не решать проблемы среди мигрантов "карательными мерами"
Муфтии призвали не решать проблемы среди мигрантов "карательными мерами" - РИА Новости, 28.09.2021
Муфтии призвали не решать проблемы среди мигрантов "карательными мерами"
Духовное управление мусульман (ДУМ) РФ считает недопустимым разрешение конфликтов в среде российских диаспор исключительно карательными методами, призывая к... РИА Новости, 28.09.2021
2021-09-28T12:44
2021-09-28T12:44
религия
одинцово
таджикистан
здоровье - общество
гумвд по московской области
россия
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Духовное управление мусульман (ДУМ) РФ считает недопустимым разрешение конфликтов в среде российских диаспор исключительно карательными методами, призывая к разработке программ социализации и адаптации мигрантов в России."В связи с последними конфликтными событиями в среде иммигрантских диаспор настаиваем на важности выстраивания грамотной политики и выработке механизмов по адаптации и социализации рабочих мигрантов в стране. Считаем недопустимым решение проблемы постфактум за счет поголовного применения карательных мер, призывая к превентивному пути решения данного вопроса", - говорится в резолюции заседания пленума ДУМ РФ, опубликованной в понедельник на сайте организации.Духовное управление также выразило готовность участвовать в разрешении сложившейся ситуации совместно с профильными структурами федерального и муниципального уровня, общественными организациями и иными заинтересованными сторонами.Полиция 6 сентября забрала 15 человек после драки на Рублево-Успенском шоссе в Одинцово, часть из них - иностранные граждане, сообщила пресс-служба ГУМВД по Московской области. В дежурную часть отдела полиции по Одинцовскому городскому округу сообщили о "большом скоплении людей" и драке в посёлке Усово-Тупик у дома на Рублевке. 2 сентября Министерство труда, миграции и занятости населения Таджикистана призвало трудовых мигрантов на территории России не ввязываться в конфликты и массовые драки, а в случае возникновения проблем обращаться в соответствующие органы.
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одинцово, таджикистан, здоровье - общество, гумвд по московской области, россия
12:44 28.09.2021
 

Муфтии призвали не решать проблемы среди мигрантов "карательными мерами"

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкМусульмане во время намаза в день праздника Ураза-байрам у мечети Кул-Шариф в Казани.4 июня 2019
Мусульмане во время намаза в день праздника Ураза-байрам у мечети Кул-Шариф в Казани.4 июня 2019 - РИА Новости, 1920, 28.09.2021
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Духовное управление мусульман (ДУМ) РФ считает недопустимым разрешение конфликтов в среде российских диаспор исключительно карательными методами, призывая к разработке программ социализации и адаптации мигрантов в России.
"В связи с последними конфликтными событиями в среде иммигрантских диаспор настаиваем на важности выстраивания грамотной политики и выработке механизмов по адаптации и социализации рабочих мигрантов в стране. Считаем недопустимым решение проблемы постфактум за счет поголовного применения карательных мер, призывая к превентивному пути решения данного вопроса", - говорится в резолюции заседания пленума ДУМ РФ, опубликованной в понедельник на сайте организации.
Духовное управление также выразило готовность участвовать в разрешении сложившейся ситуации совместно с профильными структурами федерального и муниципального уровня, общественными организациями и иными заинтересованными сторонами.
Полиция 6 сентября забрала 15 человек после драки на Рублево-Успенском шоссе в Одинцово, часть из них - иностранные граждане, сообщила пресс-служба ГУМВД по Московской области. В дежурную часть отдела полиции по Одинцовскому городскому округу сообщили о "большом скоплении людей" и драке в посёлке Усово-Тупик у дома на Рублевке. 2 сентября Министерство труда, миграции и занятости населения Таджикистана призвало трудовых мигрантов на территории России не ввязываться в конфликты и массовые драки, а в случае возникновения проблем обращаться в соответствующие органы.
глава Духовного собрания мусульман России (ДСМР) муфтий Альбир Крганов
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