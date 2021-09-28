https://ria.ru/20210928/migranty-1752146101.html

Муфтии призвали не решать проблемы среди мигрантов "карательными мерами"

Муфтии призвали не решать проблемы среди мигрантов "карательными мерами" - РИА Новости, 28.09.2021

Муфтии призвали не решать проблемы среди мигрантов "карательными мерами"

Духовное управление мусульман (ДУМ) РФ считает недопустимым разрешение конфликтов в среде российских диаспор исключительно карательными методами, призывая к... РИА Новости, 28.09.2021

2021-09-28T12:44

2021-09-28T12:44

2021-09-28T12:44

религия

одинцово

таджикистан

здоровье - общество

гумвд по московской области

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155523/55/1555235578_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_ac47701bfd1499b02dff5d17977c61d1.jpg

МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Духовное управление мусульман (ДУМ) РФ считает недопустимым разрешение конфликтов в среде российских диаспор исключительно карательными методами, призывая к разработке программ социализации и адаптации мигрантов в России."В связи с последними конфликтными событиями в среде иммигрантских диаспор настаиваем на важности выстраивания грамотной политики и выработке механизмов по адаптации и социализации рабочих мигрантов в стране. Считаем недопустимым решение проблемы постфактум за счет поголовного применения карательных мер, призывая к превентивному пути решения данного вопроса", - говорится в резолюции заседания пленума ДУМ РФ, опубликованной в понедельник на сайте организации.Духовное управление также выразило готовность участвовать в разрешении сложившейся ситуации совместно с профильными структурами федерального и муниципального уровня, общественными организациями и иными заинтересованными сторонами.Полиция 6 сентября забрала 15 человек после драки на Рублево-Успенском шоссе в Одинцово, часть из них - иностранные граждане, сообщила пресс-служба ГУМВД по Московской области. В дежурную часть отдела полиции по Одинцовскому городскому округу сообщили о "большом скоплении людей" и драке в посёлке Усово-Тупик у дома на Рублевке. 2 сентября Министерство труда, миграции и занятости населения Таджикистана призвало трудовых мигрантов на территории России не ввязываться в конфликты и массовые драки, а в случае возникновения проблем обращаться в соответствующие органы.

https://ria.ru/20210422/migranty-1729427439.html

одинцово

таджикистан

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

одинцово, таджикистан, здоровье - общество, гумвд по московской области, россия