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Развеян популярный миф о сердечном приступе
Мясников развеял популярный миф о сне на левом боку - РИА Новости, 28.09.2021
Мясников развеял популярный миф о сне на левом боку
Привычка спать на левом боку не оказывает негативного влияния на работу сердца. Об этом и других мифах врач и телеведущий Александр Мясников рассказал в эфире... РИА Новости, 28.09.2021
2021-09-28T14:58
2021-09-28T15:22
общество
александр мясников (врач)
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МОСКВА, 28 сен – РИА Новости. Привычка спать на левом боку не оказывает негативного влияния на работу сердца. Об этом и других мифах врач и телеведущий Александр Мясников рассказал в эфире телеканала "Россия 1".По его словам, настоящую опасность представляют такие факторы, как высокий уровень холестерина, избыточный вес, недостаток сна и вредные привычки.Специалист напомнил и о другом распространенном мифе: необходимости быстро и сильно кашлять при подозрении на инфаркт.По словам медика, при подозрении на сердечный приступ прежде всего необходимо позвонить в скорую помощь.Во время ожидания врачей Мясников посоветовал либо уложить, либо перевести больного в положение сидя, обеспечив ему свободный доступ кислорода. Кроме того, пациенту следует дать препарат, разжижающий кровь, добавил эксперт.Ранее эксперты Mayo Clinic рассказали, что внезапное онемение и слабость в руках или ногах могут быть признаком высокого уровня холестерина в крови, накопление которого способствует развитию заболеваний сердца.
https://radiosputnik.ria.ru/20210610/krov-1736433470.html
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общество, александр мясников (врач)
14:58 28.09.2021 (обновлено: 15:22 28.09.2021)
 
Мясников развеял популярный миф о сне на левом боку

Врач Мясников: сон на левом боку не повышает риск развития сердечного приступа

© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкВрач Александр Мясников
Врач Александр Мясников - РИА Новости, 1920, 28.09.2021
© РИА Новости / Владимир Песня
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МОСКВА, 28 сен – РИА Новости. Привычка спать на левом боку не оказывает негативного влияния на работу сердца. Об этом и других мифах врач и телеведущий Александр Мясников рассказал в эфире телеканала "Россия 1".
"На каком боку удобно, на таком и спите. Я сплю на левом", – пояснил медик.
По его словам, настоящую опасность представляют такие факторы, как высокий уровень холестерина, избыточный вес, недостаток сна и вредные привычки.
Специалист напомнил и о другом распространенном мифе: необходимости быстро и сильно кашлять при подозрении на инфаркт.
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По словам медика, при подозрении на сердечный приступ прежде всего необходимо позвонить в скорую помощь.
"У вас есть два часа, 120 минут, чтобы больной с реальным заболеванием сердца оказался на операционном столе", – подчеркнул он.
Во время ожидания врачей Мясников посоветовал либо уложить, либо перевести больного в положение сидя, обеспечив ему свободный доступ кислорода. Кроме того, пациенту следует дать препарат, разжижающий кровь, добавил эксперт.
Ранее эксперты Mayo Clinic рассказали, что внезапное онемение и слабость в руках или ногах могут быть признаком высокого уровня холестерина в крови, накопление которого способствует развитию заболеваний сердца.
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ОбществоАлександр Мясников (врач)
 
 
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