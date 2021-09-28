https://ria.ru/20210928/mif-1752173598.html

Развеян популярный миф о сердечном приступе

Мясников развеял популярный миф о сне на левом боку - РИА Новости, 28.09.2021

Мясников развеял популярный миф о сне на левом боку

Привычка спать на левом боку не оказывает негативного влияния на работу сердца. Об этом и других мифах врач и телеведущий Александр Мясников рассказал в эфире... РИА Новости, 28.09.2021

2021-09-28T14:58

2021-09-28T14:58

2021-09-28T15:22

общество

александр мясников (врач)

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МОСКВА, 28 сен – РИА Новости. Привычка спать на левом боку не оказывает негативного влияния на работу сердца. Об этом и других мифах врач и телеведущий Александр Мясников рассказал в эфире телеканала "Россия 1".По его словам, настоящую опасность представляют такие факторы, как высокий уровень холестерина, избыточный вес, недостаток сна и вредные привычки.Специалист напомнил и о другом распространенном мифе: необходимости быстро и сильно кашлять при подозрении на инфаркт.По словам медика, при подозрении на сердечный приступ прежде всего необходимо позвонить в скорую помощь.Во время ожидания врачей Мясников посоветовал либо уложить, либо перевести больного в положение сидя, обеспечив ему свободный доступ кислорода. Кроме того, пациенту следует дать препарат, разжижающий кровь, добавил эксперт.Ранее эксперты Mayo Clinic рассказали, что внезапное онемение и слабость в руках или ногах могут быть признаком высокого уровня холестерина в крови, накопление которого способствует развитию заболеваний сердца.

https://radiosputnik.ria.ru/20210610/krov-1736433470.html

https://ria.ru/20210923/infarkt-1751476231.html

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2021

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общество, александр мясников (врач)