https://ria.ru/20210928/mid-1752240191.html

МИД назвал удаление каналов RT беспрецедентной информационной агрессией

МИД назвал удаление каналов RT беспрецедентной информационной агрессией - РИА Новости, 29.09.2021

МИД назвал удаление каналов RT беспрецедентной информационной агрессией

МИД России назвал удаление каналов RT на YouTube проявлением цензуры. РИА Новости, 29.09.2021

2021-09-28T23:51

2021-09-28T23:51

2021-09-29T02:39

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МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. МИД России назвал удаление каналов RT на YouTube проявлением цензуры.Также в дипломатическом ведомстве отметили необходимость принять ответные меры в отношении немецких СМИ в России."С учетом характера произошедшего, полностью вписывающегося в логику развязанной против России информационной войны, принятие ответных симметричных мер в отношении немецких СМИ в России, к тому же неоднократно уличенных в участии во вмешательстве во внутренние дела нашей страны, представляется не только уместным, но и необходимым. Принимая во внимание проигнорированные германской стороной многократные призывы к возврату к исполнению своих международных обязательств в области защиты прав СМИ и свободы слова, считаем такие меры единственно возможным способом стимулировать заинтересованность партнеров в конструктивном и содержательном диалоге вокруг этой неприемлемой ситуации", — говорится в сообщении.О блокировке двух каналов рассказала ранее сегодня главный редактор МИА Россия Сегодня и телеканала RT Маргарита Симоньян.В своем Telegram-канале она подчеркнула, что, по данным измерительной платформы Tubular Labs, канал RT DE занимал четвертое место по влиятельности среди немецкоязычных СМИ, обходя Deutsche Welle и "других немецких гигантов". В июне он набрал 21 миллион просмотров.Она выступила за введение санкций против самого видеосервиса YouTube, "хотя бы из самоуважения" и назвала произошедшее настоящей медийной войной.Роскомнадзор направил в Google письмо, в котором потребовал "в максимально короткие сроки снять все ограничения с каналов "RT DE" и "Der Fehlende Part". В ведомстве подчеркнули, что действия администрации YouTube рассматривают как акт цензуры. Там также напомнили, что в случае игнорирования требования разблокировать каналы YouTube грозит штраф до миллиона рублей, при повторном отказе — до трех миллионов.Притеснение российских СМИВ июле стало известно, что медиарегулятор Люксембурга отказался выдать RT лицензию на вещание на немецком языке из-за "несоответствия техническим критериям".Официальный представитель МИД Мария Захарова отмечала, что решение не имеет прецедентов. По ее словам, "это дикий, но предсказуемый результат неприкрытого давления властей соседней ФРГ на люксембургскую сторону, свидетельствами которого служат многочисленные заявления германских официальных лиц".Ситуация с российскими СМИ на Западе в последние годы становится все сложнее. В ноябре 2016 года Европарламент принял резолюцию о необходимости противодействия Sputnik и RT.Владимир Путин, комментируя этот документ, поздравил журналистов изданий с результативной работой. При этом он отметил, что ситуация говорит об очевидной деградации представлений о демократии в западном обществе.

https://ria.ru/20210305/germaniya-1600075632.html

https://ria.ru/20210928/zakharova-1752234560.html

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