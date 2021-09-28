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МИД назвал удаление каналов RT беспрецедентной информационной агрессией
МИД назвал удаление каналов RT беспрецедентной информационной агрессией - РИА Новости, 29.09.2021
МИД назвал удаление каналов RT беспрецедентной информационной агрессией
МИД России назвал удаление каналов RT на YouTube проявлением цензуры. РИА Новости, 29.09.2021
2021-09-28T23:51
2021-09-29T02:39
в мире
youtube
россия
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МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. МИД России назвал удаление каналов RT на YouTube проявлением цензуры.Также в дипломатическом ведомстве отметили необходимость принять ответные меры в отношении немецких СМИ в России."С учетом характера произошедшего, полностью вписывающегося в логику развязанной против России информационной войны, принятие ответных симметричных мер в отношении немецких СМИ в России, к тому же неоднократно уличенных в участии во вмешательстве во внутренние дела нашей страны, представляется не только уместным, но и необходимым. Принимая во внимание проигнорированные германской стороной многократные призывы к возврату к исполнению своих международных обязательств в области защиты прав СМИ и свободы слова, считаем такие меры единственно возможным способом стимулировать заинтересованность партнеров в конструктивном и содержательном диалоге вокруг этой неприемлемой ситуации", — говорится в сообщении.О блокировке двух каналов рассказала ранее сегодня главный редактор МИА Россия Сегодня и телеканала RT Маргарита Симоньян.В своем Telegram-канале она подчеркнула, что, по данным измерительной платформы Tubular Labs, канал RT DE занимал четвертое место по влиятельности среди немецкоязычных СМИ, обходя Deutsche Welle и "других немецких гигантов". В июне он набрал 21 миллион просмотров.Она выступила за введение санкций против самого видеосервиса YouTube, "хотя бы из самоуважения" и назвала произошедшее настоящей медийной войной.Роскомнадзор направил в Google письмо, в котором потребовал "в максимально короткие сроки снять все ограничения с каналов "RT DE" и "Der Fehlende Part". В ведомстве подчеркнули, что действия администрации YouTube рассматривают как акт цензуры. Там также напомнили, что в случае игнорирования требования разблокировать каналы YouTube грозит штраф до миллиона рублей, при повторном отказе — до трех миллионов.Притеснение российских СМИВ июле стало известно, что медиарегулятор Люксембурга отказался выдать RT лицензию на вещание на немецком языке из-за "несоответствия техническим критериям".Официальный представитель МИД Мария Захарова отмечала, что решение не имеет прецедентов. По ее словам, "это дикий, но предсказуемый результат неприкрытого давления властей соседней ФРГ на люксембургскую сторону, свидетельствами которого служат многочисленные заявления германских официальных лиц".Ситуация с российскими СМИ на Западе в последние годы становится все сложнее. В ноябре 2016 года Европарламент принял резолюцию о необходимости противодействия Sputnik и RT.Владимир Путин, комментируя этот документ, поздравил журналистов изданий с результативной работой. При этом он отметил, что ситуация говорит об очевидной деградации представлений о демократии в западном обществе.
https://ria.ru/20210305/germaniya-1600075632.html
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в мире, youtube, россия
23:51 28.09.2021 (обновлено: 02:39 29.09.2021)
 
МИД назвал удаление каналов RT беспрецедентной информационной агрессией

МИД России: нужны ответные меры против немецких СМИ из-за удаления каналов RT на YouTube

© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкЗдание МИД России в Москве
Здание МИД России в Москве - РИА Новости, 1920, 28.09.2021
© РИА Новости / Антон Денисов
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МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. МИД России назвал удаление каналов RT на YouTube проявлением цензуры.

"Немецкоязычные проекты российского медиахолдинга "РТ" подверглись акту беспрецедентной информационной агрессии со стороны видеохостинга "Ютюб", совершенному при очевидном потворстве, если не по настоянию германской стороны", — говорится в сообщении.

Также в дипломатическом ведомстве отметили необходимость принять ответные меры в отношении немецких СМИ в России.
"С учетом характера произошедшего, полностью вписывающегося в логику развязанной против России информационной войны, принятие ответных симметричных мер в отношении немецких СМИ в России, к тому же неоднократно уличенных в участии во вмешательстве во внутренние дела нашей страны, представляется не только уместным, но и необходимым. Принимая во внимание проигнорированные германской стороной многократные призывы к возврату к исполнению своих международных обязательств в области защиты прав СМИ и свободы слова, считаем такие меры единственно возможным способом стимулировать заинтересованность партнеров в конструктивном и содержательном диалоге вокруг этой неприемлемой ситуации", — говорится в сообщении.
О блокировке двух каналов рассказала ранее сегодня главный редактор МИА Россия Сегодня и телеканала RT Маргарита Симоньян.
В своем Telegram-канале она подчеркнула, что, по данным измерительной платформы Tubular Labs, канал RT DE занимал четвертое место по влиятельности среди немецкоязычных СМИ, обходя Deutsche Welle и "других немецких гигантов". В июне он набрал 21 миллион просмотров.
Она выступила за введение санкций против самого видеосервиса YouTube, "хотя бы из самоуважения" и назвала произошедшее настоящей медийной войной.
Роскомнадзор направил в Google письмо, в котором потребовал "в максимально короткие сроки снять все ограничения с каналов "RT DE" и "Der Fehlende Part". В ведомстве подчеркнули, что действия администрации YouTube рассматривают как акт цензуры. Там также напомнили, что в случае игнорирования требования разблокировать каналы YouTube грозит штраф до миллиона рублей, при повторном отказе — до трех миллионов.
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Притеснение российских СМИ

В июле стало известно, что медиарегулятор Люксембурга отказался выдать RT лицензию на вещание на немецком языке из-за "несоответствия техническим критериям".
Официальный представитель МИД Мария Захарова отмечала, что решение не имеет прецедентов. По ее словам, "это дикий, но предсказуемый результат неприкрытого давления властей соседней ФРГ на люксембургскую сторону, свидетельствами которого служат многочисленные заявления германских официальных лиц".
Ситуация с российскими СМИ на Западе в последние годы становится все сложнее. В ноябре 2016 года Европарламент принял резолюцию о необходимости противодействия Sputnik и RT.
Владимир Путин, комментируя этот документ, поздравил журналистов изданий с результативной работой. При этом он отметил, что ситуация говорит об очевидной деградации представлений о демократии в западном обществе.
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