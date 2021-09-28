Полковник, поручивший перегнать разбившийся на Кубани Ми-28, получил срок
Полковник, поручивший перегнать в непогоду разбившийся на Кубани Ми-28, получил пять лет
Как установило следствие, в Краснодарском крае 11 декабря 2019 года вечером в соответствии с планом учебных полетов экипаж вертолета Ми-28 вылетел для выполнения контрольного полета в облаках с заходом на посадку с применением посадочных систем. Погода резко ухудшилась, и командир экипажа принял решения произвести вынужденную посадку вне аэродрома, о чем доложил руководству. Бывший командир войсковой части 35666 полковник Евгений Суходольский, зная, что при такой погоде запрещено совершать полеты, нарушил требования руководящих документов.
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"Он полеты не прекратил, а отдал распоряжение своему заместителю по летной подготовке подполковнику Александру Склянкину, не прошедшему обучение на право управления летательным аппаратом данного типа, и заместителю командира вертолетной эскадрильи майору Руслану Кушниренко осуществить перегон Ми-28 с места вынужденной посадки на аэродром базирования", - говорится в сообщении.
Отмечается, что офицеры, исполняя указание, подняли вертолет в воздух. Примерно через восемь минут Ми-28 столкнулся с землей. Склянкин и Кушниренко погибли, вертолет, стоимостью около 1 миллиарда рублей, разбился.
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Суходольский признан виновным по статье УК РФ "превышение должностных полномочий, совершенное с причинением тяжких последствий".
"Решением Краснодарского гарнизонного военного суда Суходольскому назначено наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет, а также права занимать определенные должности на государственной службе и в органах местного самоуправления, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий, на срок два года", - говорится в сообщении.
В декабре 2019 года Минобороны РФ сообщало, что вертолет Ми-28 разбился в вечером в ходе учебно-тренировочного полета в районе аэродрома Кореновск. Полет проходил в плохую погоду без боекомплекта, оба летчика - подполковник Александр Склянкин и майор Руслан Кушниренко - погибли. Было возбуждено дело о нарушении правил полетов или подготовки к ним.
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