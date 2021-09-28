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https://ria.ru/20210928/mi-28-1752223688.html
Полковник, поручивший перегнать разбившийся на Кубани Ми-28, получил срок
Полковник, поручивший перегнать разбившийся на Кубани Ми-28, получил срок - РИА Новости, 28.09.2021
Полковник, поручивший перегнать разбившийся на Кубани Ми-28, получил срок
Полковника, поручившего в 2019 году перегнать вертолет с места посадки на аэродром базирования на Кубани в плохую погоду, в результате чего Ми-28 разбился, а... РИА Новости, 28.09.2021
2021-09-28T19:52
2021-09-28T19:52
происшествия
кореновск
краснодарский край
следственный комитет россии (ск рф)
ми-28
россия
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Полковника, поручившего в 2019 году перегнать вертолет с места посадки на аэродром базирования на Кубани в плохую погоду, в результате чего Ми-28 разбился, а летчики погибли, приговорили к пяти годам лишения свободы, сообщается на сайте СК РФ.Как установило следствие, в Краснодарском крае 11 декабря 2019 года вечером в соответствии с планом учебных полетов экипаж вертолета Ми-28 вылетел для выполнения контрольного полета в облаках с заходом на посадку с применением посадочных систем. Погода резко ухудшилась, и командир экипажа принял решения произвести вынужденную посадку вне аэродрома, о чем доложил руководству. Бывший командир войсковой части 35666 полковник Евгений Суходольский, зная, что при такой погоде запрещено совершать полеты, нарушил требования руководящих документов."Он полеты не прекратил, а отдал распоряжение своему заместителю по летной подготовке подполковнику Александру Склянкину, не прошедшему обучение на право управления летательным аппаратом данного типа, и заместителю командира вертолетной эскадрильи майору Руслану Кушниренко осуществить перегон Ми-28 с места вынужденной посадки на аэродром базирования", - говорится в сообщении.Отмечается, что офицеры, исполняя указание, подняли вертолет в воздух. Примерно через восемь минут Ми-28 столкнулся с землей. Склянкин и Кушниренко погибли, вертолет, стоимостью около 1 миллиарда рублей, разбился.Суходольский признан виновным по статье УК РФ "превышение должностных полномочий, совершенное с причинением тяжких последствий"."Решением Краснодарского гарнизонного военного суда Суходольскому назначено наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет, а также права занимать определенные должности на государственной службе и в органах местного самоуправления, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий, на срок два года", - говорится в сообщении.В декабре 2019 года Минобороны РФ сообщало, что вертолет Ми-28 разбился в вечером в ходе учебно-тренировочного полета в районе аэродрома Кореновск. Полет проходил в плохую погоду без боекомплекта, оба летчика - подполковник Александр Склянкин и майор Руслан Кушниренко - погибли. Было возбуждено дело о нарушении правил полетов или подготовки к ним.
https://ria.ru/20210927/kamchatka-1751941769.html
https://ria.ru/20210925/krushenie-1751767530.html
https://ria.ru/20210906/vertolet-1748810297.html
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краснодарский край
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происшествия, кореновск, краснодарский край, следственный комитет россии (ск рф), ми-28, россия
19:52 28.09.2021
 
Полковник, поручивший перегнать разбившийся на Кубани Ми-28, получил срок

Полковник, поручивший перегнать в непогоду разбившийся на Кубани Ми-28, получил пять лет

© РИА Новости / Андрей Старостин / Перейти в фотобанкСудебный молоток
Судебный молоток - РИА Новости, 1920, 28.09.2021
© РИА Новости / Андрей Старостин
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Полковника, поручившего в 2019 году перегнать вертолет с места посадки на аэродром базирования на Кубани в плохую погоду, в результате чего Ми-28 разбился, а летчики погибли, приговорили к пяти годам лишения свободы, сообщается на сайте СК РФ.
Как установило следствие, в Краснодарском крае 11 декабря 2019 года вечером в соответствии с планом учебных полетов экипаж вертолета Ми-28 вылетел для выполнения контрольного полета в облаках с заходом на посадку с применением посадочных систем. Погода резко ухудшилась, и командир экипажа принял решения произвести вынужденную посадку вне аэродрома, о чем доложил руководству. Бывший командир войсковой части 35666 полковник Евгений Суходольский, зная, что при такой погоде запрещено совершать полеты, нарушил требования руководящих документов.
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"Он полеты не прекратил, а отдал распоряжение своему заместителю по летной подготовке подполковнику Александру Склянкину, не прошедшему обучение на право управления летательным аппаратом данного типа, и заместителю командира вертолетной эскадрильи майору Руслану Кушниренко осуществить перегон Ми-28 с места вынужденной посадки на аэродром базирования", - говорится в сообщении.
Отмечается, что офицеры, исполняя указание, подняли вертолет в воздух. Примерно через восемь минут Ми-28 столкнулся с землей. Склянкин и Кушниренко погибли, вертолет, стоимостью около 1 миллиарда рублей, разбился.
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Суходольский признан виновным по статье УК РФ "превышение должностных полномочий, совершенное с причинением тяжких последствий".
"Решением Краснодарского гарнизонного военного суда Суходольскому назначено наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет, а также права занимать определенные должности на государственной службе и в органах местного самоуправления, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий, на срок два года", - говорится в сообщении.
В декабре 2019 года Минобороны РФ сообщало, что вертолет Ми-28 разбился в вечером в ходе учебно-тренировочного полета в районе аэродрома Кореновск. Полет проходил в плохую погоду без боекомплекта, оба летчика - подполковник Александр Склянкин и майор Руслан Кушниренко - погибли. Было возбуждено дело о нарушении правил полетов или подготовки к ним.
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ПроисшествияКореновскКраснодарский крайСледственный комитет России (СК РФ)Ми-28Россия
 
 
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