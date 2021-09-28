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В России создали новый дрон-разведчик "Мерлин-ВР"
В России создали новый дрон-разведчик "Мерлин-ВР" - РИА Новости, 28.09.2021
В России создали новый дрон-разведчик "Мерлин-ВР"
Новый военный разведывательный беспилотный летательный аппарат (БПЛА) "Мерлин-ВР", способный работать на высоте до пяти километров, разработан в России, следует РИА Новости, 28.09.2021
2021-09-28T03:22
2021-09-28T03:27
безопасность
технологии
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МОСКВА, 28 сен – РИА Новости. Новый военный разведывательный беспилотный летательный аппарат (БПЛА) "Мерлин-ВР", способный работать на высоте до пяти километров, разработан в России, следует из презентации проекта, имеющейся в распоряжении РИА Новости.Дрон способен вести воздушный мониторинг в автоматическом и полуавтоматическом режимах на протяжении десяти часов. Максимальная масса полезной нагрузки "Мерлина" составляет до 6,5 килограмма. Аппарат способен нести на борту различные варианты оптико-локационных станций, работающих как в видимом, так и в инфракрасном диапазонах. За счет применения гибридного двигателя и больших высот полета беспилотник имеет малую акустическую заметность.Как уточнил РИА Новости источник в оборонно-промышленном комплексе, "аппарат демонстрировался представителям военного ведомства, рассматривается возможность его испытаний".Разработчиком дрона является смоленский Научно-исследовательский институт современных телекоммуникационных технологий. Ранее компания представляла проект беспилотного комплекса "Флибустьер" с беспилотными самолетами "Мерлин-21БМ", которые должны были оснащаться оптическими датчиками или радиолокационной станцией. Эти аппараты имели существенно меньшие размеры, меньшее время и высоту полета, более скромную полезную нагрузку, чем "Мерлин-ВР".
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безопасность, технологии
03:22 28.09.2021 (обновлено: 03:27 28.09.2021)
 
В России создали новый дрон-разведчик "Мерлин-ВР"

В России создали новый военный дрон-разведчик "Мерлин-ВР" для ведения мониторинга

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкБеспилотный летательный аппарат "Мерлин"
Беспилотный летательный аппарат Мерлин - РИА Новости, 1920, 28.09.2021
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МОСКВА, 28 сен – РИА Новости. Новый военный разведывательный беспилотный летательный аппарат (БПЛА) "Мерлин-ВР", способный работать на высоте до пяти километров, разработан в России, следует из презентации проекта, имеющейся в распоряжении РИА Новости.
Дрон способен вести воздушный мониторинг в автоматическом и полуавтоматическом режимах на протяжении десяти часов. Максимальная масса полезной нагрузки "Мерлина" составляет до 6,5 килограмма.
Аппарат способен нести на борту различные варианты оптико-локационных станций, работающих как в видимом, так и в инфракрасном диапазонах. За счет применения гибридного двигателя и больших высот полета беспилотник имеет малую акустическую заметность.
Как уточнил РИА Новости источник в оборонно-промышленном комплексе, "аппарат демонстрировался представителям военного ведомства, рассматривается возможность его испытаний".
Разработчиком дрона является смоленский Научно-исследовательский институт современных телекоммуникационных технологий. Ранее компания представляла проект беспилотного комплекса "Флибустьер" с беспилотными самолетами "Мерлин-21БМ", которые должны были оснащаться оптическими датчиками или радиолокационной станцией. Эти аппараты имели существенно меньшие размеры, меньшее время и высоту полета, более скромную полезную нагрузку, чем "Мерлин-ВР".
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21 сентября, 16:53Авторы
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