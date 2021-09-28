https://ria.ru/20210928/merlin-1752097857.html

В России создали новый дрон-разведчик "Мерлин-ВР"

В России создали новый дрон-разведчик "Мерлин-ВР" - РИА Новости, 28.09.2021

В России создали новый дрон-разведчик "Мерлин-ВР"

Новый военный разведывательный беспилотный летательный аппарат (БПЛА) "Мерлин-ВР", способный работать на высоте до пяти километров, разработан в России, следует РИА Новости, 28.09.2021

2021-09-28T03:22

2021-09-28T03:22

2021-09-28T03:27

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технологии

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МОСКВА, 28 сен – РИА Новости. Новый военный разведывательный беспилотный летательный аппарат (БПЛА) "Мерлин-ВР", способный работать на высоте до пяти километров, разработан в России, следует из презентации проекта, имеющейся в распоряжении РИА Новости.Дрон способен вести воздушный мониторинг в автоматическом и полуавтоматическом режимах на протяжении десяти часов. Максимальная масса полезной нагрузки "Мерлина" составляет до 6,5 килограмма. Аппарат способен нести на борту различные варианты оптико-локационных станций, работающих как в видимом, так и в инфракрасном диапазонах. За счет применения гибридного двигателя и больших высот полета беспилотник имеет малую акустическую заметность.Как уточнил РИА Новости источник в оборонно-промышленном комплексе, "аппарат демонстрировался представителям военного ведомства, рассматривается возможность его испытаний".Разработчиком дрона является смоленский Научно-исследовательский институт современных телекоммуникационных технологий. Ранее компания представляла проект беспилотного комплекса "Флибустьер" с беспилотными самолетами "Мерлин-21БМ", которые должны были оснащаться оптическими датчиками или радиолокационной станцией. Эти аппараты имели существенно меньшие размеры, меньшее время и высоту полета, более скромную полезную нагрузку, чем "Мерлин-ВР".

https://radiosputnik.ria.ru/20210921/bespilotnik-1751172687.html

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