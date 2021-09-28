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По Берлину развесили плакаты с фирменным жестом Меркель
По Берлину развесили плакаты с фирменным жестом Меркель - РИА Новости, 28.09.2021
По Берлину развесили плакаты с фирменным жестом Меркель
Коммерческие фирмы в Германии активно используют образ канцлера Ангелы Меркель в своей рекламе, среди них - компания, продающая матрасы, предлагающая "мамочке"... РИА Новости, 28.09.2021
2021-09-28T20:05
2021-09-28T20:05
2021-09-28T20:09
в мире
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ангела меркель
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БЕРЛИН, 28 сен - РИА Новости. Коммерческие фирмы в Германии активно используют образ канцлера Ангелы Меркель в своей рекламе, среди них - компания, продающая матрасы, предлагающая "мамочке" немного отдохнуть после 16 лет тяжелой работы.На одном из рекламных баннеров компании, продающей матрасы, изображен "ромб" Меркель - ее фирменный жест со сложенными пальцами рук перед животом, а на плакате рядом той же компании - фотография матраса и подпись: "Привет, мамочка! 16 лет тяжелой работы - теперь ты заслужила немного отдыха".Реклама установлена в переходе к одной из станций метро, расположенных в центре Берлина.Ранее стало известно о баннере коммерческой компании ФРГ по поиску работы, на котором были размещены портрет улыбающейся Меркель, слова "спасибо за 16 лет тяжёлой работы", призыв не забыть о дне выборов 26 сентября и фраза "мать нации" над портретом канцлера.В Германии 26 сентября состоялись выборы в бундестаг ФРГ, по их итогам будет сформировано новое правительство и выдвинут новый канцлер. Ранее Меркель (ХДС/ХСС) заявила об уходе из политики после выборов.
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РИА Новости
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РИА Новости
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в мире, берлин (город), германия, ангела меркель
20:05 28.09.2021 (обновлено: 20:09 28.09.2021)
По Берлину развесили плакаты с фирменным жестом Меркель
Коммерческие фирмы в Германии активно используют образ канцлера Меркель в своей рекламе