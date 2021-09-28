https://ria.ru/20210928/mer-1752206174.html

Мэр Оренбурга подал в отставку

Мэр Оренбурга подал в отставку - РИА Новости, 28.09.2021

Мэр Оренбурга подал в отставку

Мэр Оренбурга Владимир Ильиных подал в отставку, сообщили РИА Новости в пресс-службе городской администрации. РИА Новости, 28.09.2021

2021-09-28T17:59

2021-09-28T17:59

2021-09-28T18:36

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 сен - РИА Новости. Мэр Оренбурга Владимир Ильиных подал в отставку, сообщили РИА Новости в пресс-службе городской администрации."Владимир Ильиных сегодня написал заявление об освобождении его от занимаемой должности главы Оренбурга по собственному желанию", - сказали в пресс-службе.О причинах сложения полномочий в пресс-службе мэрии говорит отказались, однако ранее в местных СМИ была опубликована информация о том, что Ильиных переходит мандат депутата Госдумы после трёх отказов от мандата вышестоящих по списку претендентов - Дениса Паслера, Светланы Быковой и Сергея Грачёва. Официального подтверждения этой информации пока нет."Исполняет обязанности главы города первый заместитель Сергей Салмин", - добавили в пресс-службе.Ильиных долгое время не появлялся на работе после того, как в конце мая полиция провела в его доме и в мэрии обыски. В пресс-службе мэрии сообщали, что Ильиных находится на больничном, а сам мэр написал в соцсетях, что проходит плановое лечение за пределами города. Затем пресс-служба мэрии сообщила о том, что Ильиных находится в отпуске до 19 сентября.

https://ria.ru/20210928/medvedev-1752108927.html

https://ria.ru/20210928/melnichenko-1752112982.html

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политика, россия, оренбург, оренбургская область, госдума рф, денис паслер, владимир ильиных