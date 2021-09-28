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Мэр Оренбурга подал в отставку
Мэр Оренбурга подал в отставку - РИА Новости, 28.09.2021
Мэр Оренбурга подал в отставку
Мэр Оренбурга Владимир Ильиных подал в отставку, сообщили РИА Новости в пресс-службе городской администрации. РИА Новости, 28.09.2021
2021-09-28T17:59
2021-09-28T18:36
политика
россия
оренбург
оренбургская область
госдума рф
денис паслер
владимир ильиных
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 сен - РИА Новости. Мэр Оренбурга Владимир Ильиных подал в отставку, сообщили РИА Новости в пресс-службе городской администрации."Владимир Ильиных сегодня написал заявление об освобождении его от занимаемой должности главы Оренбурга по собственному желанию", - сказали в пресс-службе.О причинах сложения полномочий в пресс-службе мэрии говорит отказались, однако ранее в местных СМИ была опубликована информация о том, что Ильиных переходит мандат депутата Госдумы после трёх отказов от мандата вышестоящих по списку претендентов - Дениса Паслера, Светланы Быковой и Сергея Грачёва. Официального подтверждения этой информации пока нет."Исполняет обязанности главы города первый заместитель Сергей Салмин", - добавили в пресс-службе.Ильиных долгое время не появлялся на работе после того, как в конце мая полиция провела в его доме и в мэрии обыски. В пресс-службе мэрии сообщали, что Ильиных находится на больничном, а сам мэр написал в соцсетях, что проходит плановое лечение за пределами города. Затем пресс-служба мэрии сообщила о том, что Ильиных находится в отпуске до 19 сентября.
https://ria.ru/20210928/medvedev-1752108927.html
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политика, россия, оренбург, оренбургская область, госдума рф, денис паслер, владимир ильиных
17:59 28.09.2021 (обновлено: 18:36 28.09.2021)
 
Мэр Оренбурга подал в отставку

Глава Оренбурга Ильиных сложил полномочия по собственному желанию

© Фото : пресс-служба администрации города ОренбургаГлава администрации Оренбурга Владимир Ильиных
Глава администрации Оренбурга Владимир Ильиных - РИА Новости, 1920, 28.09.2021
© Фото : пресс-служба администрации города Оренбурга
Читать ria.ru в
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 сен - РИА Новости. Мэр Оренбурга Владимир Ильиных подал в отставку, сообщили РИА Новости в пресс-службе городской администрации.
"Владимир Ильиных сегодня написал заявление об освобождении его от занимаемой должности главы Оренбурга по собственному желанию", - сказали в пресс-службе.
Председатель Единой России, заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев во время интервью телеканалу Russia Today - РИА Новости, 1920, 28.09.2021
Вчера, 09:05Выборы в Государственную думу
Медведев рассказал, почему не захотел избираться в Госдуму
О причинах сложения полномочий в пресс-службе мэрии говорит отказались, однако ранее в местных СМИ была опубликована информация о том, что Ильиных переходит мандат депутата Госдумы после трёх отказов от мандата вышестоящих по списку претендентов - Дениса Паслера, Светланы Быковой и Сергея Грачёва. Официального подтверждения этой информации пока нет.
"Исполняет обязанности главы города первый заместитель Сергей Салмин", - добавили в пресс-службе.
Ильиных долгое время не появлялся на работе после того, как в конце мая полиция провела в его доме и в мэрии обыски. В пресс-службе мэрии сообщали, что Ильиных находится на больничном, а сам мэр написал в соцсетях, что проходит плановое лечение за пределами города. Затем пресс-служба мэрии сообщила о том, что Ильиных находится в отпуске до 19 сентября.
Олег Мельниченко - РИА Новости, 1920, 28.09.2021
Вчера, 09:39Выборы в Государственную думу
Глава Пензенской области отказался от мандата депутата Госдумы
 
ПолитикаРоссияОренбургОренбургская областьГосдума РФДенис ПаслерВладимир Ильиных
 
 
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