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Девушка голосует на избирательном участке №20-10 в Краснодаре - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
Выборы в Государственную думу
https://ria.ru/20210928/melnichenko-1752112982.html
Глава Пензенской области отказался от мандата депутата Госдумы
Глава Пензенской области отказался от мандата депутата Госдумы - РИА Новости, 28.09.2021
Глава Пензенской области отказался от мандата депутата Госдумы
Избранный губернатор Пензенской области Олег Мельниченко, который возглавлял региональный список победившей на выборах в Госдуму партии "Единая Россия", написал РИА Новости, 28.09.2021
2021-09-28T09:39
2021-09-28T09:39
выборы в государственную думу
политика
пензенская область
единая россия
госдума рф
лдпр
олег мельниченко
россия
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САРАТОВ, 28 сен - РИА Новости. Избранный губернатор Пензенской области Олег Мельниченко, который возглавлял региональный список победившей на выборах в Госдуму партии "Единая Россия", написал заявление об отказе от депутатского мандата, сообщило правительство региона.Мельниченко, будучи секретарем реготделения ЕР, возглавлял региональный список по выборам в федеральный парламент."Олег Мельниченко отказался от мандата депутата Государственной Думы РФ. Согласно процедуре, мандат переходит следующему кандидату в региональной группе", - сообщается в Telegram-канале правительства области.Решение по передаче мандата принимает Центральная избирательная комиссия РФ.Вместе с выборами депутатов Госдумы в Пензенской области с 17 по 19 сентября состоялись досрочные выборы губернатора. Мельниченко избран главой региона на пятилетний срок, набрав 72,38% голосов избирателей при явке 57%. "Единая Россия" по партийным спискам победила на выборах в ГД в Пензенской области, набрав 56,22%, на втором месте КПРФ - 17,24% голосов, затем ЛДПР с 7,5% и "Справедливая Россия" с 6,09%.
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политика, пензенская область, единая россия, госдума рф, лдпр, олег мельниченко, россия
09:39 28.09.2021
 
Глава Пензенской области отказался от мандата депутата Госдумы

Избранный глава Пензенской области Олег Мельниченко отказался от мандата депутата Госдумы

© Фото : Пресс-служба губернатора Пензенской областиОлег Мельниченко
Олег Мельниченко - РИА Новости, 1920, 28.09.2021
© Фото : Пресс-служба губернатора Пензенской области
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САРАТОВ, 28 сен - РИА Новости. Избранный губернатор Пензенской области Олег Мельниченко, который возглавлял региональный список победившей на выборах в Госдуму партии "Единая Россия", написал заявление об отказе от депутатского мандата, сообщило правительство региона.
Мельниченко, будучи секретарем реготделения ЕР, возглавлял региональный список по выборам в федеральный парламент.
"Олег Мельниченко отказался от мандата депутата Государственной Думы РФ. Согласно процедуре, мандат переходит следующему кандидату в региональной группе", - сообщается в Telegram-канале правительства области.
Решение по передаче мандата принимает Центральная избирательная комиссия РФ.
Вместе с выборами депутатов Госдумы в Пензенской области с 17 по 19 сентября состоялись досрочные выборы губернатора. Мельниченко избран главой региона на пятилетний срок, набрав 72,38% голосов избирателей при явке 57%. "Единая Россия" по партийным спискам победила на выборах в ГД в Пензенской области, набрав 56,22%, на втором месте КПРФ - 17,24% голосов, затем ЛДПР с 7,5% и "Справедливая Россия" с 6,09%.
 
Выборы в Государственную думуПолитикаПензенская областьЕдиная РоссияГосдума РФЛДПРОлег МельниченкоРоссия
 
 
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