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Глава Пензенской области отказался от мандата депутата Госдумы

Глава Пензенской области отказался от мандата депутата Госдумы - РИА Новости, 28.09.2021

Глава Пензенской области отказался от мандата депутата Госдумы

Избранный губернатор Пензенской области Олег Мельниченко, который возглавлял региональный список победившей на выборах в Госдуму партии "Единая Россия", написал РИА Новости, 28.09.2021

2021-09-28T09:39

2021-09-28T09:39

2021-09-28T09:39

выборы в государственную думу

политика

пензенская область

единая россия

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олег мельниченко

россия

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САРАТОВ, 28 сен - РИА Новости. Избранный губернатор Пензенской области Олег Мельниченко, который возглавлял региональный список победившей на выборах в Госдуму партии "Единая Россия", написал заявление об отказе от депутатского мандата, сообщило правительство региона.Мельниченко, будучи секретарем реготделения ЕР, возглавлял региональный список по выборам в федеральный парламент."Олег Мельниченко отказался от мандата депутата Государственной Думы РФ. Согласно процедуре, мандат переходит следующему кандидату в региональной группе", - сообщается в Telegram-канале правительства области.Решение по передаче мандата принимает Центральная избирательная комиссия РФ.Вместе с выборами депутатов Госдумы в Пензенской области с 17 по 19 сентября состоялись досрочные выборы губернатора. Мельниченко избран главой региона на пятилетний срок, набрав 72,38% голосов избирателей при явке 57%. "Единая Россия" по партийным спискам победила на выборах в ГД в Пензенской области, набрав 56,22%, на втором месте КПРФ - 17,24% голосов, затем ЛДПР с 7,5% и "Справедливая Россия" с 6,09%.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, пензенская область, единая россия, госдума рф, лдпр, олег мельниченко, россия