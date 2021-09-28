https://ria.ru/20210928/makron-1752158308.html
Студента, бросившего яйцо в Макрона, поместили в психиатрическую больницу
Студента, бросившего яйцо в Макрона, поместили в психиатрическую больницу - РИА Новости, 28.09.2021
Студента, бросившего яйцо в Макрона, поместили в психиатрическую больницу
Молодой человек, бросивший яйцо в президента Франции Эммануэля Макрона, после психиатрической экспертизы был помещен в психиатрическую клинику, сообщает... РИА Новости, 28.09.2021
2021-09-28T13:40
2021-09-28T13:40
2021-09-28T13:40
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ПАРИЖ, 28 сен – РИА Новости. Молодой человек, бросивший яйцо в президента Франции Эммануэля Макрона, после психиатрической экспертизы был помещен в психиатрическую клинику, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на прокуратуру Лиона.ЧП произошло накануне, когда Макрон посещал выставку в Лионе.Виновный был задержан и помещен под стражу, ему вменяют "насилие в отношении лица, наделенного государственной властью".По запросу прокуратуры Лиона в отношении задержанного была проведена психиатрическая экспертиза, которая выявила необходимость его принудительной госпитализации.Молодой человек, по информации телеканала речь идет о 19-летнем студенте, был помещен в больницу Vinatier в Броне - к востоку от Лиона.
https://ria.ru/20210927/frantsiya-1751997135.html
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Мужчина бросил в Макрона яйцо и попал в шею
Мужчина бросил в Макрона яйцо и попал в шею
2021-09-28T13:40
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РИА Новости
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в мире, лион, франция, эммануэль макрон
Студента, бросившего яйцо в Макрона, поместили в психиатрическую больницу
Студента, бросившего яйцо в Макрона, после экспертизы поместили в психиатрическую больницу