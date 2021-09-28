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Студента, бросившего яйцо в Макрона, поместили в психиатрическую больницу
Студента, бросившего яйцо в Макрона, поместили в психиатрическую больницу - РИА Новости, 28.09.2021
Студента, бросившего яйцо в Макрона, поместили в психиатрическую больницу
Молодой человек, бросивший яйцо в президента Франции Эммануэля Макрона, после психиатрической экспертизы был помещен в психиатрическую клинику, сообщает... РИА Новости, 28.09.2021
2021-09-28T13:40
2021-09-28T13:40
в мире
лион
франция
эммануэль макрон
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ПАРИЖ, 28 сен – РИА Новости. Молодой человек, бросивший яйцо в президента Франции Эммануэля Макрона, после психиатрической экспертизы был помещен в психиатрическую клинику, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на прокуратуру Лиона.ЧП произошло накануне, когда Макрон посещал выставку в Лионе.Виновный был задержан и помещен под стражу, ему вменяют "насилие в отношении лица, наделенного государственной властью".По запросу прокуратуры Лиона в отношении задержанного была проведена психиатрическая экспертиза, которая выявила необходимость его принудительной госпитализации.Молодой человек, по информации телеканала речь идет о 19-летнем студенте, был помещен в больницу Vinatier в Броне - к востоку от Лиона.
https://ria.ru/20210927/frantsiya-1751997135.html
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Мужчина бросил в Макрона яйцо и попал в шею
Мужчина бросил в Макрона яйцо и попал в шею
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в мире, лион, франция, эммануэль макрон
13:40 28.09.2021
 
Студента, бросившего яйцо в Макрона, поместили в психиатрическую больницу

Студента, бросившего яйцо в Макрона, после экспертизы поместили в психиатрическую больницу

Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 28 сен – РИА Новости. Молодой человек, бросивший яйцо в президента Франции Эммануэля Макрона, после психиатрической экспертизы был помещен в психиатрическую клинику, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на прокуратуру Лиона.
ЧП произошло накануне, когда Макрон посещал выставку в Лионе.
Виновный был задержан и помещен под стражу, ему вменяют "насилие в отношении лица, наделенного государственной властью".
По запросу прокуратуры Лиона в отношении задержанного была проведена психиатрическая экспертиза, которая выявила необходимость его принудительной госпитализации.
Молодой человек, по информации телеканала речь идет о 19-летнем студенте, был помещен в больницу Vinatier в Броне - к востоку от Лиона.
Президент Франции Эммануэль Макрон на выставке в Лионе. 27 сентября 2021 - РИА Новости, 1920, 27.09.2021
27 сентября, 13:50
В Макрона бросили яйцо с криками "Да здравствует революция!"
 
В миреЛионФранцияЭммануэль Макрон
 
 
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