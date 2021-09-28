https://ria.ru/20210928/makhachkala-1752162521.html

В Махачкале автомобиль разорвало пополам после удара о рекламный щит

В Махачкале автомобиль разорвало пополам после удара о рекламный щит - РИА Новости, 28.09.2021

В Махачкале автомобиль разорвало пополам после удара о рекламный щит

В Махачкале автомобилист выехал на тротуар и врезался в рекламный щит, водитель и пассажир пострадали, сообщает пресс-служба МВД по Дагестану. РИА Новости, 28.09.2021

2021-09-28T13:57

2021-09-28T13:57

2021-09-28T14:07

происшествия

махачкала

авто

республика дагестан

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МАХАЧКАЛА, 28 сен – РИА Новости. В Махачкале автомобилист выехал на тротуар и врезался в рекламный щит, водитель и пассажир пострадали, сообщает пресс-служба МВД по Дагестану.Ранее в социальных сетях распространился ролик, на котором видно автомобиль, разорванный на части в результате столкновения с металлической конструкцией."Двое жителей Махачкалы пострадали в результате ДТП. Водитель и 22-летний пассажир с различными телесными повреждениями госпитализированы в больницу", – говорится в сообщении.В ведомстве сообщили, что на место происшествия выехала следственно-оперативная группа для выяснения всех обстоятельств произошедшего. По данному факту собран материал для принятия процессуального решения.

https://ria.ru/20210927/kaliningrad-1751949843.html

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происшествия, махачкала, авто, республика дагестан