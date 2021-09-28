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В Махачкале автомобиль разорвало пополам после удара о рекламный щит
В Махачкале автомобиль разорвало пополам после удара о рекламный щит - РИА Новости, 28.09.2021
В Махачкале автомобиль разорвало пополам после удара о рекламный щит
В Махачкале автомобилист выехал на тротуар и врезался в рекламный щит, водитель и пассажир пострадали, сообщает пресс-служба МВД по Дагестану. РИА Новости, 28.09.2021
2021-09-28T13:57
2021-09-28T13:57
2021-09-28T14:07
происшествия
махачкала
авто
республика дагестан
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МАХАЧКАЛА, 28 сен – РИА Новости. В Махачкале автомобилист выехал на тротуар и врезался в рекламный щит, водитель и пассажир пострадали, сообщает пресс-служба МВД по Дагестану.Ранее в социальных сетях распространился ролик, на котором видно автомобиль, разорванный на части в результате столкновения с металлической конструкцией."Двое жителей Махачкалы пострадали в результате ДТП. Водитель и 22-летний пассажир с различными телесными повреждениями госпитализированы в больницу", – говорится в сообщении.В ведомстве сообщили, что на место происшествия выехала следственно-оперативная группа для выяснения всех обстоятельств произошедшего. По данному факту собран материал для принятия процессуального решения.
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происшествия, махачкала, авто, республика дагестан
13:57 28.09.2021 (обновлено: 14:07 28.09.2021)
В Махачкале автомобиль разорвало пополам после удара о рекламный щит
В Махачкале автомобиль разорвало после удара о рекламный щит, пострадали два человека