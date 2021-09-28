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"Я не сбегу". Лукашенко пообещал быть гарантом независимости Белоруссии
"Я не сбегу". Лукашенко пообещал быть гарантом независимости Белоруссии - РИА Новости, 28.09.2021
"Я не сбегу". Лукашенко пообещал быть гарантом независимости Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ответ на просьбу оставаться гарантом независимости страны и после ухода с поста главы государства заявил, что... РИА Новости, 28.09.2021
2021-09-28T19:15
2021-09-28T19:15
2021-09-28T19:15
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александр лукашенко
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МИНСК, 28 сен – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ответ на просьбу оставаться гарантом независимости страны и после ухода с поста главы государства заявил, что "никогда ниоткуда" не бежал и не сбежит.Как сообщил Sputnik Беларусь, во вторник на расширенном заседании конституционной комиссии один из ее членов Владимир Басько обратился к Лукашенко с просьбой быть гарантом независимости страны после ухода с высшего государственного поста. "После того, как вы оставите пост президента, очень хотелось бы, и я вас лично прошу об этом, все-таки попытаться остаться в роли гаранта независимости нашего государства, спокойствия и мира в нашей стране", - сказал он."Отвечаю сразу на вопрос, чтобы у вас не было шальных мыслей: я никогда ниоткуда не бежал и не сбегу!" – приводит агентство слова Лукашенко.
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в мире, белоруссия, александр лукашенко
"Я не сбегу". Лукашенко пообещал быть гарантом независимости Белоруссии
Лукашенко на просьбу быть гарантом независимости Белоруссии: я не сбегу из страны