https://ria.ru/20210928/lukashenko-1752218796.html

"Я не сбегу". Лукашенко пообещал быть гарантом независимости Белоруссии

"Я не сбегу". Лукашенко пообещал быть гарантом независимости Белоруссии - РИА Новости, 28.09.2021

"Я не сбегу". Лукашенко пообещал быть гарантом независимости Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ответ на просьбу оставаться гарантом независимости страны и после ухода с поста главы государства заявил, что... РИА Новости, 28.09.2021

2021-09-28T19:15

2021-09-28T19:15

2021-09-28T19:15

в мире

белоруссия

александр лукашенко

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МИНСК, 28 сен – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ответ на просьбу оставаться гарантом независимости страны и после ухода с поста главы государства заявил, что "никогда ниоткуда" не бежал и не сбежит.Как сообщил Sputnik Беларусь, во вторник на расширенном заседании конституционной комиссии один из ее членов Владимир Басько обратился к Лукашенко с просьбой быть гарантом независимости страны после ухода с высшего государственного поста. "После того, как вы оставите пост президента, очень хотелось бы, и я вас лично прошу об этом, все-таки попытаться остаться в роли гаранта независимости нашего государства, спокойствия и мира в нашей стране", - сказал он."Отвечаю сразу на вопрос, чтобы у вас не было шальных мыслей: я никогда ниоткуда не бежал и не сбегу!" – приводит агентство слова Лукашенко.

https://ria.ru/20210928/kazn-1752204458.html

белоруссия

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в мире, белоруссия, александр лукашенко