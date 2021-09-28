Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210928/lukashenko-1752218796.html
"Я не сбегу". Лукашенко пообещал быть гарантом независимости Белоруссии
"Я не сбегу". Лукашенко пообещал быть гарантом независимости Белоруссии - РИА Новости, 28.09.2021
"Я не сбегу". Лукашенко пообещал быть гарантом независимости Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ответ на просьбу оставаться гарантом независимости страны и после ухода с поста главы государства заявил, что... РИА Новости, 28.09.2021
2021-09-28T19:15
2021-09-28T19:15
в мире
белоруссия
александр лукашенко
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0a/1749588838_0:51:3072:1779_1920x0_80_0_0_5ccbad65625bfe48e8067636c0342a67.jpg
МИНСК, 28 сен – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ответ на просьбу оставаться гарантом независимости страны и после ухода с поста главы государства заявил, что "никогда ниоткуда" не бежал и не сбежит.Как сообщил Sputnik Беларусь, во вторник на расширенном заседании конституционной комиссии один из ее членов Владимир Басько обратился к Лукашенко с просьбой быть гарантом независимости страны после ухода с высшего государственного поста. "После того, как вы оставите пост президента, очень хотелось бы, и я вас лично прошу об этом, все-таки попытаться остаться в роли гаранта независимости нашего государства, спокойствия и мира в нашей стране", - сказал он."Отвечаю сразу на вопрос, чтобы у вас не было шальных мыслей: я никогда ниоткуда не бежал и не сбегу!" – приводит агентство слова Лукашенко.
https://ria.ru/20210928/kazn-1752204458.html
белоруссия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0a/1749588838_296:0:3027:2048_1920x0_80_0_0_81fc76cdeef6165e5226d3601c4440ca.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, белоруссия, александр лукашенко
19:15 28.09.2021
 
"Я не сбегу". Лукашенко пообещал быть гарантом независимости Белоруссии

Лукашенко на просьбу быть гарантом независимости Белоруссии: я не сбегу из страны

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 28.09.2021
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МИНСК, 28 сен – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ответ на просьбу оставаться гарантом независимости страны и после ухода с поста главы государства заявил, что "никогда ниоткуда" не бежал и не сбежит.
Как сообщил Sputnik Беларусь, во вторник на расширенном заседании конституционной комиссии один из ее членов Владимир Басько обратился к Лукашенко с просьбой быть гарантом независимости страны после ухода с высшего государственного поста. "После того, как вы оставите пост президента, очень хотелось бы, и я вас лично прошу об этом, все-таки попытаться остаться в роли гаранта независимости нашего государства, спокойствия и мира в нашей стране", - сказал он.
"Отвечаю сразу на вопрос, чтобы у вас не было шальных мыслей: я никогда ниоткуда не бежал и не сбегу!" – приводит агентство слова Лукашенко.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи с журналистами, представителями общественности, экспертного и медийного сообщества - РИА Новости, 1920, 28.09.2021
Вчера, 17:48
Лукашенко согласился провести референдум об отмене смертной казни
 
В миреБелоруссияАлександр Лукашенко
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:17В МИД рассказали о помощи проектам Навального от сотрудников посольства ФРГ
04:46Михалков объяснил, почему российские фильмы не смогут получить "Оскар"
04:15Названы последствия постковидного синдрома
04:12На Украине заявили о риске не пережить зиму без российского газа
03:40Названо оптимальное время для будущей ежегодной вакцинации от COVID-19
03:35Эксперт назвала осенние угрозы для рубля
03:34Россия отправит к МКС пять кораблей в 2022 году
03:15Назван российский регион, который выиграет от высоких цен на газ в Европе
03:00В России выдвинули новую гипотезу об одном из базовых механизмов эволюции
02:30Поляки дали полтора дня на захват Варшавы Россией
02:15Эксперт рассказал, как действовать новичку на фондовом рынке
02:15В Роскачестве рассказали, как помочь телефону работать дольше
02:02NI объяснил жалобы Украины из-за Крыма страхом "быть посланной лесом"
01:57Крупнейшие банки должны запустить новые сервисы в Системе быстрых платежей
01:51КНДР подтвердила сообщения об испытаниях новой гиперзвуковой ракеты
01:40Разработчик "Булавы" запатентовал способ борьбы с лесными пожарами
01:39На острове Пальма лава от извержения вулкана дошла до океана
01:30В РВИО рассказали, о чем боятся говорить украинские историки
01:15Россиянам рассказали, какие модели авто с пробегом не стоит покупать
01:11Activision Blizzard выплатит 18 миллионов долларов по иску о дискриминации
Лента новостейМолния