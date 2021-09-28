Лукашенко назвал СНГ примером равноправной интеграции государств
Президент Белоруссии Лукашенко назвал СНГ примером равноправной интеграции государств
МИНСК, 28 сен - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что СНГ является примером глубокой и равноправной интеграции государств, Минск выступает за дальнейшее укрепление связей в Содружестве.
Как сообщила пресс-служба белорусского президента, данное заявление Лукашенко сделал в направленном приветствии участникам международной научно-практической конференции "30 лет Содружеству Независимых Государств: итоги, перспективы" в Минске.
"Белорусский лидер назвал Содружество примером глубокой и равноправной интеграции суверенных государств, сохранивших исторические, культурные и родственные связи между народами", - привели слова приветствия в пресс-службе.
Глава государства констатировал, что СНГ состоялось как современная международная региональная организация и уникальная диалоговая площадка, учитывающая интересы стран-участниц.
"Символично, что председательство Беларуси, которая стояла у истоков создания и принимала самое активное участие в становлении интеграционного объединения, проходит в его юбилейный год... Беларусь неизменно твердо стоит на позиции дальнейшего укрепления экономических, дипломатических и гуманитарных отношений в рамках СНГ, более эффективного использования их созидательного потенциала", - говорится в приветствии.
По данным пресс-службы, президент пожелал участникам конференции успехов в выработке новых перспективных направлений межгосударственного взаимодействия на благо стран и народов СНГ.
Во вторник в Минске состоится торжественное открытие международной научно-практической конференции "30 лет Содружеству Независимых Государств: итоги, перспективы". Организатор - Национальная академия наук Белоруссии и Исполнительный комитет СНГ. На конференции планируется подвести итоги 30-летия Содружества Независимых Государств и выработать конкретные рекомендации по повышению эффективности деятельности Содружества на перспективу.