https://ria.ru/20210928/lnr-1752237959.html

ЛНР заявила о появлении новой горячей точки в Донбассе

ЛНР заявила о появлении новой горячей точки в Донбассе - РИА Новости, 28.09.2021

ЛНР заявила о появлении новой горячей точки в Донбассе

Новой горячей точкой в Донбассе становится район подконтрольного самопровозглашенной Луганской народной республике села Желобок в Донбассе, сообщила... РИА Новости, 28.09.2021

2021-09-28T22:54

2021-09-28T22:54

2021-09-28T22:54

в мире

украина

киев

донецкая народная республика

луганская народная республика

обсе

ситуация в днр и лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/0f/1732448159_0:170:3035:1877_1920x0_80_0_0_e326a0943013912b074f0436db8e0e05.jpg

ЛУГАНСК, 28 сен - РИА Новости. Новой горячей точкой в Донбассе становится район подконтрольного самопровозглашенной Луганской народной республике села Желобок в Донбассе, сообщила пресс-секретарь делегации самопровозглашенной Луганской народной республики на минских переговорах Мария Ковшарь.Во вторник в видеорежиме прошли переговоры подгрупп контактной группы по Донбассу. В ЛНР заявили, что на заседании подгруппы по безопасности республики планировали обсудить уточненный координационный механизм по перемирию. Ранее в ЛНР заявляли, что более половины обстрелов республики со стороны ВС Украины приходятся на участок в районе планируемого к открытию КПП "Первомайск-Золотое"."Отказываясь на деле от обсуждения усовершенствования координационного механизма, Украина ничуть не отказывается от систематических нарушений режима прекращения огня… Район Желобка, как и район Первомайска-Золотого, становится уже второй горячей точкой по оценкам, подтверждённым координатором (от ОБСЕ – ред.)", - заявила Ковшарь журналистам.Она уточнила, что за прошедшие трое суток снайперы ВС Украины убили двоих сотрудников Народной милиции ЛНР. Она уточнила, что Киев отвергает обвинения в обстрелах."При этом на наши неоднократные предложения задействовать координационный механизм и провести совместную инспекцию силами представительств сторон в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня в действующем составе по всем украинским претензиям ответ от Украины один — отказ", - дополнила пресс-секретарь делегации республики.В июле прошлого года в Донбассе вступили в действие дополнительные меры обеспечения перемирия.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч минской контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

https://ria.ru/20210928/donbass-1752198068.html

https://ria.ru/20210926/bespilotnik-1751894541.html

украина

киев

донецкая народная республика

луганская народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, украина, киев, донецкая народная республика, луганская народная республика, обсе, ситуация в днр и лнр