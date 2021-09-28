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ЛНР заявила о появлении новой горячей точки в Донбассе
ЛНР заявила о появлении новой горячей точки в Донбассе - РИА Новости, 28.09.2021
ЛНР заявила о появлении новой горячей точки в Донбассе
Новой горячей точкой в Донбассе становится район подконтрольного самопровозглашенной Луганской народной республике села Желобок в Донбассе, сообщила... РИА Новости, 28.09.2021
2021-09-28T22:54
2021-09-28T22:54
в мире
украина
киев
донецкая народная республика
луганская народная республика
обсе
ситуация в днр и лнр
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ЛУГАНСК, 28 сен - РИА Новости. Новой горячей точкой в Донбассе становится район подконтрольного самопровозглашенной Луганской народной республике села Желобок в Донбассе, сообщила пресс-секретарь делегации самопровозглашенной Луганской народной республики на минских переговорах Мария Ковшарь.Во вторник в видеорежиме прошли переговоры подгрупп контактной группы по Донбассу. В ЛНР заявили, что на заседании подгруппы по безопасности республики планировали обсудить уточненный координационный механизм по перемирию. Ранее в ЛНР заявляли, что более половины обстрелов республики со стороны ВС Украины приходятся на участок в районе планируемого к открытию КПП "Первомайск-Золотое"."Отказываясь на деле от обсуждения усовершенствования координационного механизма, Украина ничуть не отказывается от систематических нарушений режима прекращения огня… Район Желобка, как и район Первомайска-Золотого, становится уже второй горячей точкой по оценкам, подтверждённым координатором (от ОБСЕ – ред.)", - заявила Ковшарь журналистам.Она уточнила, что за прошедшие трое суток снайперы ВС Украины убили двоих сотрудников Народной милиции ЛНР. Она уточнила, что Киев отвергает обвинения в обстрелах."При этом на наши неоднократные предложения задействовать координационный механизм и провести совместную инспекцию силами представительств сторон в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня в действующем составе по всем украинским претензиям ответ от Украины один — отказ", - дополнила пресс-секретарь делегации республики.В июле прошлого года в Донбассе вступили в действие дополнительные меры обеспечения перемирия.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч минской контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
https://ria.ru/20210928/donbass-1752198068.html
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в мире, украина, киев, донецкая народная республика, луганская народная республика, обсе, ситуация в днр и лнр
22:54 28.09.2021
 
ЛНР заявила о появлении новой горячей точки в Донбассе

Пресс-секретарь делегации ЛНР Ковшарь назвала новой горячей точкой в Донбассе село Желобок

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкРазбитое окно дома, поврежденное разрывом снаряда в результате обстрела в Петровском районе Донецка
Разбитое окно дома, поврежденное разрывом снаряда в результате обстрела в Петровском районе Донецка - РИА Новости, 1920, 28.09.2021
© РИА Новости / Сергей Аверин
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ЛУГАНСК, 28 сен - РИА Новости. Новой горячей точкой в Донбассе становится район подконтрольного самопровозглашенной Луганской народной республике села Желобок в Донбассе, сообщила пресс-секретарь делегации самопровозглашенной Луганской народной республики на минских переговорах Мария Ковшарь.
Во вторник в видеорежиме прошли переговоры подгрупп контактной группы по Донбассу. В ЛНР заявили, что на заседании подгруппы по безопасности республики планировали обсудить уточненный координационный механизм по перемирию. Ранее в ЛНР заявляли, что более половины обстрелов республики со стороны ВС Украины приходятся на участок в районе планируемого к открытию КПП "Первомайск-Золотое".
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"Отказываясь на деле от обсуждения усовершенствования координационного механизма, Украина ничуть не отказывается от систематических нарушений режима прекращения огня… Район Желобка, как и район Первомайска-Золотого, становится уже второй горячей точкой по оценкам, подтверждённым координатором (от ОБСЕ – ред.)", - заявила Ковшарь журналистам.
Она уточнила, что за прошедшие трое суток снайперы ВС Украины убили двоих сотрудников Народной милиции ЛНР. Она уточнила, что Киев отвергает обвинения в обстрелах.
"При этом на наши неоднократные предложения задействовать координационный механизм и провести совместную инспекцию силами представительств сторон в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня в действующем составе по всем украинским претензиям ответ от Украины один — отказ", - дополнила пресс-секретарь делегации республики.
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Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч минской контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
 
В миреУкраинаКиевДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаОБСЕСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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