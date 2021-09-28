https://ria.ru/20210928/lisa-1752166589.html
Лиса напугала прихожан Сретенского монастыря в Москве
Лиса напугала прихожан Сретенского монастыря в Москве - РИА Новости, 28.09.2021
Лиса напугала прихожан Сретенского монастыря в Москве
Лиса, бегающая по территории Сретенского монастыря в Москве, не опасна для людей, заявил РИА Новости начальник отдела сохранения биоразнообразия столичного... РИА Новости, 28.09.2021
2021-09-28T14:24
2021-09-28T14:24
2021-09-28T17:18
происшествия
животные
москва
россия
сергей бурмистров
религия
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Лиса, бегающая по территории Сретенского монастыря в Москве, не опасна для людей, заявил РИА Новости начальник отдела сохранения биоразнообразия столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Сергей Бурмистров.Ранее в СМИ появилась информация, что по территории монастыря с утра бегает лиса и пугает прихожан, в связи с чем священнослужители вызвали специалистов для отлова животного."С самого утра на территории Сретенского монастыря бегает лиса, после неудачных попыток отловить животное сотрудники монастыря вызвали спасателей. На место происшествия незамедлительно выехал аварийно-спасательный отряд №2 ГКУ "ПСЦ". В настоящее время проводятся работы по излову животного", - говорится в сообщении."У нас в монастыре лисы не было, точно не наша, но, наверное, чья-то домашняя. Пишут, что кто-то испугался, но испугалась больше всех лиса – за ней сто человек погнались с телефонами, она главная пострадавшая", - сообщили РИА Новости в монастыре."Это молодая любопытная лиса, поэтому у нее такое поведение. Угрозы окружающим нет. Если получится поймать, готовы забрать в наш Центр передержки диких животных и выпустить на природные территории", - сказал Бурмистров.
https://ria.ru/20210927/zhivotnye-1752076666.html
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Лиса на территории Сретенского монастыря в Москве. Видео очевидцев
Лиса напугала прихожан Сретенского монастыря в Москве. Животное, бегающая по территории обители, не опасно для людей, заявил РИА Новости начальник отдела сохранения биоразнообразия столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Сергей Бурмистров.
2021-09-28T14:24
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происшествия, животные, москва, россия, сергей бурмистров, религия
14:24 28.09.2021 (обновлено: 17:18 28.09.2021)
Лиса напугала прихожан Сретенского монастыря в Москве
Бурмистров: лиса на территории Сретенского монастыря в Москве не опасна для людей
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости.
Лиса, бегающая по территории Сретенского монастыря в Москве
, не опасна для людей, заявил РИА Новости начальник отдела сохранения биоразнообразия столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Сергей Бурмистров
.
Ранее в СМИ появилась информация, что по территории монастыря с утра бегает лиса и пугает прихожан, в связи с чем священнослужители вызвали специалистов для отлова животного.
"С самого утра на территории Сретенского монастыря бегает лиса, после неудачных попыток отловить животное сотрудники монастыря вызвали спасателей. На место происшествия незамедлительно выехал аварийно-спасательный отряд №2 ГКУ "ПСЦ". В настоящее время проводятся работы по излову животного", - говорится в сообщении.
"У нас в монастыре лисы не было, точно не наша, но, наверное, чья-то домашняя. Пишут, что кто-то испугался, но испугалась больше всех лиса – за ней сто человек погнались с телефонами, она главная пострадавшая", - сообщили РИА Новости в монастыре.
"Это молодая любопытная лиса, поэтому у нее такое поведение. Угрозы окружающим нет. Если получится поймать, готовы забрать в наш Центр передержки диких животных и выпустить на природные территории", - сказал Бурмистров.