https://ria.ru/20210928/lisa-1752166589.html

Лиса напугала прихожан Сретенского монастыря в Москве

Лиса напугала прихожан Сретенского монастыря в Москве - РИА Новости, 28.09.2021

Лиса напугала прихожан Сретенского монастыря в Москве

Лиса, бегающая по территории Сретенского монастыря в Москве, не опасна для людей, заявил РИА Новости начальник отдела сохранения биоразнообразия столичного... РИА Новости, 28.09.2021

2021-09-28T14:24

2021-09-28T14:24

2021-09-28T17:18

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сергей бурмистров

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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Лиса, бегающая по территории Сретенского монастыря в Москве, не опасна для людей, заявил РИА Новости начальник отдела сохранения биоразнообразия столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Сергей Бурмистров.Ранее в СМИ появилась информация, что по территории монастыря с утра бегает лиса и пугает прихожан, в связи с чем священнослужители вызвали специалистов для отлова животного."С самого утра на территории Сретенского монастыря бегает лиса, после неудачных попыток отловить животное сотрудники монастыря вызвали спасателей. На место происшествия незамедлительно выехал аварийно-спасательный отряд №2 ГКУ "ПСЦ". В настоящее время проводятся работы по излову животного", - говорится в сообщении."У нас в монастыре лисы не было, точно не наша, но, наверное, чья-то домашняя. Пишут, что кто-то испугался, но испугалась больше всех лиса – за ней сто человек погнались с телефонами, она главная пострадавшая", - сообщили РИА Новости в монастыре."Это молодая любопытная лиса, поэтому у нее такое поведение. Угрозы окружающим нет. Если получится поймать, готовы забрать в наш Центр передержки диких животных и выпустить на природные территории", - сказал Бурмистров.

https://ria.ru/20210927/zhivotnye-1752076666.html

https://ria.ru/20210928/lisa-1752107992.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Лиса на территории Сретенского монастыря в Москве. Видео очевидцев Лиса напугала прихожан Сретенского монастыря в Москве. Животное, бегающая по территории обители, не опасно для людей, заявил РИА Новости начальник отдела сохранения биоразнообразия столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Сергей Бурмистров. 2021-09-28T14:24 true PT0M17S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, животные, москва, россия, сергей бурмистров, религия