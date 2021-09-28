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Лиса напугала прихожан Сретенского монастыря в Москве
Лиса напугала прихожан Сретенского монастыря в Москве - РИА Новости, 28.09.2021
Лиса напугала прихожан Сретенского монастыря в Москве
Лиса, бегающая по территории Сретенского монастыря в Москве, не опасна для людей, заявил РИА Новости начальник отдела сохранения биоразнообразия столичного... РИА Новости, 28.09.2021
2021-09-28T14:24
2021-09-28T17:18
происшествия
животные
москва
россия
сергей бурмистров
религия
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Лиса, бегающая по территории Сретенского монастыря в Москве, не опасна для людей, заявил РИА Новости начальник отдела сохранения биоразнообразия столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Сергей Бурмистров.Ранее в СМИ появилась информация, что по территории монастыря с утра бегает лиса и пугает прихожан, в связи с чем священнослужители вызвали специалистов для отлова животного."С самого утра на территории Сретенского монастыря бегает лиса, после неудачных попыток отловить животное сотрудники монастыря вызвали спасателей. На место происшествия незамедлительно выехал аварийно-спасательный отряд №2 ГКУ "ПСЦ". В настоящее время проводятся работы по излову животного", - говорится в сообщении."У нас в монастыре лисы не было, точно не наша, но, наверное, чья-то домашняя. Пишут, что кто-то испугался, но испугалась больше всех лиса – за ней сто человек погнались с телефонами, она главная пострадавшая", - сообщили РИА Новости в монастыре."Это молодая любопытная лиса, поэтому у нее такое поведение. Угрозы окружающим нет. Если получится поймать, готовы забрать в наш Центр передержки диких животных и выпустить на природные территории", - сказал Бурмистров.
https://ria.ru/20210927/zhivotnye-1752076666.html
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Лиса на территории Сретенского монастыря в Москве. Видео очевидцев
Лиса напугала прихожан Сретенского монастыря в Москве. Животное, бегающая по территории обители, не опасно для людей, заявил РИА Новости начальник отдела сохранения биоразнообразия столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Сергей Бурмистров.
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происшествия, животные, москва, россия, сергей бурмистров, религия
14:24 28.09.2021 (обновлено: 17:18 28.09.2021)
 
Лиса напугала прихожан Сретенского монастыря в Москве

Бурмистров: лиса на территории Сретенского монастыря в Москве не опасна для людей

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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Лиса, бегающая по территории Сретенского монастыря в Москве, не опасна для людей, заявил РИА Новости начальник отдела сохранения биоразнообразия столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Сергей Бурмистров.
Ранее в СМИ появилась информация, что по территории монастыря с утра бегает лиса и пугает прихожан, в связи с чем священнослужители вызвали специалистов для отлова животного.
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"С самого утра на территории Сретенского монастыря бегает лиса, после неудачных попыток отловить животное сотрудники монастыря вызвали спасателей. На место происшествия незамедлительно выехал аварийно-спасательный отряд №2 ГКУ "ПСЦ". В настоящее время проводятся работы по излову животного", - говорится в сообщении.
"У нас в монастыре лисы не было, точно не наша, но, наверное, чья-то домашняя. Пишут, что кто-то испугался, но испугалась больше всех лиса – за ней сто человек погнались с телефонами, она главная пострадавшая", - сообщили РИА Новости в монастыре.
"Это молодая любопытная лиса, поэтому у нее такое поведение. Угрозы окружающим нет. Если получится поймать, готовы забрать в наш Центр передержки диких животных и выпустить на природные территории", - сказал Бурмистров.
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