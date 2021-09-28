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Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20210928/lisa-1752107992.html
Полиция проверяет данные об убийстве лисы в красноярском парке
Полиция проверяет данные об убийстве лисы в красноярском парке - РИА Новости, 28.09.2021
Полиция проверяет данные об убийстве лисы в красноярском парке
Полиция проверяет информацию СМИ об обнаружении трупа лисы на острове Татышев в Красноярске, сообщает пресс-служба ведомства. РИА Новости, 28.09.2021
2021-09-28T08:55
2021-09-28T10:09
происшествия
красноярск
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КРАСНОЯРСК, 28 сен - РИА Новости. Полиция проверяет информацию СМИ об обнаружении трупа лисы на острове Татышев в Красноярске, сообщает пресс-служба ведомства.Ранее в красноярских соцсетях и СМИ появилась информация о том, что на острове Татышев нашли труп лисы. Утверждается, что, судя по следам ранения, в животное стреляли. Лиса была местной знаменитостью – часто выходила на дорогу к людям. Жители иногда снимали лису на видео- и фотокамеры."По информации ряда СМИ об обнаружении на острове Татышев трупа животного сотрудниками полиции проводится проверка", - говорится в сообщении.В июне полиция Красноярска сообщала о начале проверки после обращения красноярцев, заявивших об убийстве суслика в городском парке на острове Татышев. Ранее в местных СМИ появилась информация, что пожилой мужчина во время отдыха "прихлопнул тапком" суслика, которого от удара отбросило на несколько метров.Остров Татышев является излюбленным местом отдыха горожан, на нем расположены пляжи, дорожки для бега, катания на роликах, велосипедах, а зимой прокладываются лыжные трассы.
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происшествия, красноярск, новости - туризм
08:55 28.09.2021 (обновлено: 10:09 28.09.2021)
 
Полиция проверяет данные об убийстве лисы в красноярском парке

Полиция проверяет сообщения об убийстве лисы на острове Татышев в Красноярске

© РИА Новости / Игорь ЗарембоДикая лиса
Дикая лиса - РИА Новости, 1920, 28.09.2021
© РИА Новости / Игорь Зарембо
Читать ria.ru в
КРАСНОЯРСК, 28 сен - РИА Новости. Полиция проверяет информацию СМИ об обнаружении трупа лисы на острове Татышев в Красноярске, сообщает пресс-служба ведомства.
Ранее в красноярских соцсетях и СМИ появилась информация о том, что на острове Татышев нашли труп лисы. Утверждается, что, судя по следам ранения, в животное стреляли. Лиса была местной знаменитостью – часто выходила на дорогу к людям. Жители иногда снимали лису на видео- и фотокамеры.
"По информации ряда СМИ об обнаружении на острове Татышев трупа животного сотрудниками полиции проводится проверка", - говорится в сообщении.
В июне полиция Красноярска сообщала о начале проверки после обращения красноярцев, заявивших об убийстве суслика в городском парке на острове Татышев. Ранее в местных СМИ появилась информация, что пожилой мужчина во время отдыха "прихлопнул тапком" суслика, которого от удара отбросило на несколько метров.
Остров Татышев является излюбленным местом отдыха горожан, на нем расположены пляжи, дорожки для бега, катания на роликах, велосипедах, а зимой прокладываются лыжные трассы.
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