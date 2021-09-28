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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210928/lennon-1752236432.html
Кассету с записью не вышедшей песни Леннона продали на аукционе
Кассету с записью не вышедшей песни Леннона продали на аукционе - РИА Новости, 28.09.2021
Кассету с записью не вышедшей песни Леннона продали на аукционе
Кассету с записью не вышедшей песни и интервью журналистам всемирно известного британского музыканта Джона Леннона продали на аукционе в Дании за 370 тысяч... РИА Новости, 28.09.2021
2021-09-28T22:29
2021-09-28T22:29
культура
в мире
дания
джон леннон
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Кассету с записью не вышедшей песни и интервью журналистам всемирно известного британского музыканта Джона Леннона продали на аукционе в Дании за 370 тысяч датских крон (более 58 тысяч долларов), сообщается на сайте аукционного дома Bruun Rasmussen.Ранее кассета оценивалась в диапазоне от 31 тысячи до 47,5 тысячи долларов."Продано: 28 сентября, 2021 в 6.52 pm (19.52 мск) … Цена: 370,000 (датских – ред.) крон", - сообщается на сайте аукционного дома.Запись датируется 5 января 1970 года, когда Леннон со своей женой Йоко Оно находился в Дании. Сообщается, что запись проходила в неформальной обстановке с участием примерно десяти человек. На записи есть интервью Джона Леннона и спетые им песни. Среди тем, о которых говорил Леннон были борьба за мир, группа Beatles, а также прическа исполнителя.По информации, предоставленной аукционным домом, песня "Give Peace a Chance" была исполнена в несколько иной версии, которая не вошла в официальные релизы исполнителя.Информация о коллекционере, который приобрел кассету с интервью и песней Джона Леннона, не разглашается.Как пишется на сайте Bruun Rasmussen, Леннон и Оно находились в Дании по личным причинам, прибыв туда в конце декабря 1969 года. Бывший муж Оно Энтони Кокс переехал в сельскую местность на севере Ютландии, взяв с собой пятилетнюю дочь Киоко. Права на опеку все еще оставались нерешенными, и Оно и Леннон отправились в Данию, чтобы обсудить будущее Киоко. Они пробыли в Дании около месяца, причем первую неделю - инкогнито. Когда пресса узнала об этом, была организована официальная пресс-конференция.
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в мире, дания, джон леннон
22:29 28.09.2021
 
Кассету с записью не вышедшей песни Леннона продали на аукционе

Кассету с записью не вышедшей песни Леннона продали на аукционе за 58 тысяч долларов

© AP PhotoДжон Леннон
Джон Леннон - РИА Новости, 1920, 28.09.2021
© AP Photo
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Кассету с записью не вышедшей песни и интервью журналистам всемирно известного британского музыканта Джона Леннона продали на аукционе в Дании за 370 тысяч датских крон (более 58 тысяч долларов), сообщается на сайте аукционного дома Bruun Rasmussen.
Ранее кассета оценивалась в диапазоне от 31 тысячи до 47,5 тысячи долларов.
"Продано: 28 сентября, 2021 в 6.52 pm (19.52 мск) … Цена: 370,000 (датских – ред.) крон", - сообщается на сайте аукционного дома.
Запись датируется 5 января 1970 года, когда Леннон со своей женой Йоко Оно находился в Дании. Сообщается, что запись проходила в неформальной обстановке с участием примерно десяти человек. На записи есть интервью Джона Леннона и спетые им песни. Среди тем, о которых говорил Леннон были борьба за мир, группа Beatles, а также прическа исполнителя.
По информации, предоставленной аукционным домом, песня "Give Peace a Chance" была исполнена в несколько иной версии, которая не вошла в официальные релизы исполнителя.
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Информация о коллекционере, который приобрел кассету с интервью и песней Джона Леннона, не разглашается.
Как пишется на сайте Bruun Rasmussen, Леннон и Оно находились в Дании по личным причинам, прибыв туда в конце декабря 1969 года. Бывший муж Оно Энтони Кокс переехал в сельскую местность на севере Ютландии, взяв с собой пятилетнюю дочь Киоко. Права на опеку все еще оставались нерешенными, и Оно и Леннон отправились в Данию, чтобы обсудить будущее Киоко. Они пробыли в Дании около месяца, причем первую неделю - инкогнито. Когда пресса узнала об этом, была организована официальная пресс-конференция.
 
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