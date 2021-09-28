https://ria.ru/20210928/lavrov-1752196705.html

Лавров рассказал о подготовке к конференции по климату в Глазго

Лавров рассказал о подготовке к конференции по климату в Глазго - РИА Новости, 28.09.2021

Лавров рассказал о подготовке к конференции по климату в Глазго

Россия серьезно готовится к предстоящей конференции ООН по изменению климата в шотландском Глазго, Москве есть что предложить, заявил глава МИД РФ Сергей... РИА Новости, 28.09.2021

2021-09-28T17:06

2021-09-28T17:06

2021-09-28T17:06

в мире

глазго (город)

сергей лавров

климат

россия

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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Россия серьезно готовится к предстоящей конференции ООН по изменению климата в шотландском Глазго, Москве есть что предложить, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.Очередная, 26-я Конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата пройдет с 1 по 12 ноября."Серьезно готовимся к предстоящей в следующем месяце климатической конференции в Глазго. Нам есть что предложить по экологической повестке. Руководство страны взяло курс на создание условий для развития низкоуглеродной экономики, в том числе создание механизмов для углеродного регулирования, зеленого инвестирования и финансирования", - сказал министр на заседании Делового совета во вторник.Россия неизменно придает важное значение климатической проблематике, подчеркнул Лавров, указав, что страна активно участвует в обсуждении климата на международной арене."Важно, чтобы проблематика изменения климата и охрана окружающей среды объединяла, а не разъединяла мировое сообщество. Будем этого добиваться, не допуская односторонних шагов, которые не учитывают интересы других стран", - подчеркнул министр.Ожидается, что в конференции в Глазго примут участие представители около 200 стран, включая мировых лидеров, экспертов и активистов. На саммите планируется принять ряд документов по вопросам снижения парниковых выбросов и достижения углеродной нейтральности.

https://ria.ru/20210915/klimat-1750112072.html

https://ria.ru/20210901/putin-1748126959.html

глазго (город)

россия

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в мире, глазго (город), сергей лавров, климат, россия