https://ria.ru/20210928/lavrov-1752196705.html
Лавров рассказал о подготовке к конференции по климату в Глазго
Лавров рассказал о подготовке к конференции по климату в Глазго - РИА Новости, 28.09.2021
Лавров рассказал о подготовке к конференции по климату в Глазго
Россия серьезно готовится к предстоящей конференции ООН по изменению климата в шотландском Глазго, Москве есть что предложить, заявил глава МИД РФ Сергей... РИА Новости, 28.09.2021
2021-09-28T17:06
2021-09-28T17:06
2021-09-28T17:06
в мире
глазго (город)
сергей лавров
климат
россия
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Россия серьезно готовится к предстоящей конференции ООН по изменению климата в шотландском Глазго, Москве есть что предложить, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.Очередная, 26-я Конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата пройдет с 1 по 12 ноября."Серьезно готовимся к предстоящей в следующем месяце климатической конференции в Глазго. Нам есть что предложить по экологической повестке. Руководство страны взяло курс на создание условий для развития низкоуглеродной экономики, в том числе создание механизмов для углеродного регулирования, зеленого инвестирования и финансирования", - сказал министр на заседании Делового совета во вторник.Россия неизменно придает важное значение климатической проблематике, подчеркнул Лавров, указав, что страна активно участвует в обсуждении климата на международной арене."Важно, чтобы проблематика изменения климата и охрана окружающей среды объединяла, а не разъединяла мировое сообщество. Будем этого добиваться, не допуская односторонних шагов, которые не учитывают интересы других стран", - подчеркнул министр.Ожидается, что в конференции в Глазго примут участие представители около 200 стран, включая мировых лидеров, экспертов и активистов. На саммите планируется принять ряд документов по вопросам снижения парниковых выбросов и достижения углеродной нейтральности.
https://ria.ru/20210915/klimat-1750112072.html
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в мире, глазго (город), сергей лавров, климат, россия
Лавров рассказал о подготовке к конференции по климату в Глазго
Лавров: серьезно готовимся к конференции по климату в Глазго, России есть что предложить
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Россия
серьезно готовится к предстоящей конференции ООН
по изменению климата в шотландском Глазго, Москве
есть что предложить, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров
.
Очередная, 26-я Конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата пройдет с 1 по 12 ноября.
"Серьезно готовимся к предстоящей в следующем месяце климатической конференции в Глазго
. Нам есть что предложить по экологической повестке. Руководство страны взяло курс на создание условий для развития низкоуглеродной экономики, в том числе создание механизмов для углеродного регулирования, зеленого инвестирования и финансирования", - сказал министр на заседании Делового совета во вторник.
Россия неизменно придает важное значение климатической проблематике, подчеркнул Лавров, указав, что страна активно участвует в обсуждении климата на международной арене.
"Важно, чтобы проблематика изменения климата и охрана окружающей среды объединяла, а не разъединяла мировое сообщество. Будем этого добиваться, не допуская односторонних шагов, которые не учитывают интересы других стран", - подчеркнул министр.
Ожидается, что в конференции в Глазго примут участие представители около 200 стран, включая мировых лидеров, экспертов и активистов. На саммите планируется принять ряд документов по вопросам снижения парниковых выбросов и достижения углеродной нейтральности.