Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210928/krymov-1752129250.html
Премьера спектакля Дмитрия Крымова "Двое" состоялась в Музее Москвы
Премьера спектакля Дмитрия Крымова "Двое" состоялась в Музее Москвы - РИА Новости, 28.09.2021
Премьера спектакля Дмитрия Крымова "Двое" состоялась в Музее Москвы
Премьерные показы спектакля Дмитрия Крымова "Двое" о встрече Чарли Чаплина и Соломона Михоэлса состоятся в Музее Москвы 28 и 29 сентября, а также с 1 по 4... РИА Новости, 28.09.2021
2021-09-28T20:00
2021-09-28T20:00
культура
музей москвы
дмитрий крымов
чаплин чарли
максим виторган
новости культуры
театр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1c/1752127818_0:0:3170:1783_1920x0_80_0_0_9b21191c3c0955bbde69d273c14815b1.jpg
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Премьерные показы спектакля Дмитрия Крымова "Двое" о встрече Чарли Чаплина и Соломона Михоэлса состоятся в Музее Москвы 28 и 29 сентября, а также с 1 по 4 октября, сообщили РИА Новости в пресс-службе проекта.Спектакль Крымова рассказывает о встрече "великого комика Чаплина и великого трагика Михоэлса". По личному поручению Сталина председатель Еврейского антифашистского комитета Михоэлс в 1943 году отправляется в США, где встречается с состоятельными евреями, которые жертвуют Советскому Союзу огромную по тем временам сумму – 33 миллиона долларов. Чарли Чаплин - один из дарителей."Фигура Чаплина всегда интересна, так же, как и фигура Михоэлса всегда интересна. Это просто очень талантливые люди, которые, по-своему каждый, очень драматично прожили свою жизнь. Даже при как бы счастливых обстоятельствах Чаплина и явно драматических обстоятельствах Михоэлса. Рассматривать каждый раз великого человека, а они оба великие люди, это как искупаться в Черном море. Как ответить на вопрос "Почему вы решили искупаться в Черном море?". Потому что это же Черное море!", - сказал РИА Новости Крымов накануне премьеры.Спектакль представляет собой фантазию режиссера на тему знаменательной встречи, которая на самом деле заняла лишь две минуты, отмечают создатели проекта. В главных ролях в разных составах заняты известные артисты театра и кино, в числе которых Роза Хайруллина (Чаплин), Максим Виторган или Александр Феклистов исполняют роль Михоэлса, Александр Кубанин (Сталин).Художник спектакля Анна Гребенникова, композитор Кузьма Бодров.Спектакль стал победитель грантового конкурса "Событие", который проводится Российским еврейским конгрессом для поддержки в России еврейской истории и культуры.
https://ria.ru/20210916/krymov-1750312331.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1c/1752127818_132:0:2863:2048_1920x0_80_0_0_8a96fa8fd76227f52ec320ce44b927af.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
музей москвы, дмитрий крымов, чаплин чарли, максим виторган, новости культуры, театр
20:00 28.09.2021
 
Премьера спектакля Дмитрия Крымова "Двое" состоялась в Музее Москвы

Премьера спектакля Дмитрия Крымова "Двое" о встрече Чаплина и Михоэлса состоится в Москве

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАктеры в сцене из спектакля "Двое" режиссера Дмитрия Крымова в Музее Москвы.
Актеры в сцене из спектакля Двое режиссера Дмитрия Крымова в Музее Москвы. - РИА Новости, 1920, 28.09.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Премьерные показы спектакля Дмитрия Крымова "Двое" о встрече Чарли Чаплина и Соломона Михоэлса состоятся в Музее Москвы 28 и 29 сентября, а также с 1 по 4 октября, сообщили РИА Новости в пресс-службе проекта.
Спектакль Крымова рассказывает о встрече "великого комика Чаплина и великого трагика Михоэлса".
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкРоза Хайруллина в роли Чарли Чаплина и Максим Виторган в роли Соломона Михоэлса в сцене из спектакля "Двое" режиссера Дмитрия Крымова в Музее Москвы.
Роза Хайруллина в роли Чарли Чаплина и Максим Виторган в роли Соломона Михоэлса в сцене из спектакля Двое режиссера Дмитрия Крымова в Музее Москвы.
1 из 2
Роза Хайруллина в роли Чарли Чаплина и Максим Виторган в роли Соломона Михоэлса в сцене из спектакля "Двое" режиссера Дмитрия Крымова в Музее Москвы.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкСлева направо: Александр Кубанин в роли Иосифа Сталина, Максим Виторган в роли Соломона Михоэлса и Роза Хайруллина в роли Чарли Чаплина в сцене из спектакля "Двое" режиссера Дмитрия Крымова в Музее Москвы.
Слева направо: Александр Кубанин в роли Иосифа Сталина, Максим Виторган в роли Соломона Михоэлса и Роза Хайруллина в роли Чарли Чаплина в сцене из спектакля Двое режиссера Дмитрия Крымова в Музее Москвы.
2 из 2
Слева направо: Александр Кубанин в роли Иосифа Сталина, Максим Виторган в роли Соломона Михоэлса и Роза Хайруллина в роли Чарли Чаплина в сцене из спектакля "Двое" режиссера Дмитрия Крымова в Музее Москвы.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
1 из 2
Роза Хайруллина в роли Чарли Чаплина и Максим Виторган в роли Соломона Михоэлса в сцене из спектакля "Двое" режиссера Дмитрия Крымова в Музее Москвы.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
2 из 2
Слева направо: Александр Кубанин в роли Иосифа Сталина, Максим Виторган в роли Соломона Михоэлса и Роза Хайруллина в роли Чарли Чаплина в сцене из спектакля "Двое" режиссера Дмитрия Крымова в Музее Москвы.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
По личному поручению Сталина председатель Еврейского антифашистского комитета Михоэлс в 1943 году отправляется в США, где встречается с состоятельными евреями, которые жертвуют Советскому Союзу огромную по тем временам сумму – 33 миллиона долларов. Чарли Чаплин - один из дарителей.
"Фигура Чаплина всегда интересна, так же, как и фигура Михоэлса всегда интересна. Это просто очень талантливые люди, которые, по-своему каждый, очень драматично прожили свою жизнь. Даже при как бы счастливых обстоятельствах Чаплина и явно драматических обстоятельствах Михоэлса. Рассматривать каждый раз великого человека, а они оба великие люди, это как искупаться в Черном море. Как ответить на вопрос "Почему вы решили искупаться в Черном море?". Потому что это же Черное море!", - сказал РИА Новости Крымов накануне премьеры.
Спектакль представляет собой фантазию режиссера на тему знаменательной встречи, которая на самом деле заняла лишь две минуты, отмечают создатели проекта.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкРоза Хайруллина в роли Чарли Чаплина в сцене из спектакля "Двое" режиссера Дмитрия Крымова в Музее Москвы.
Роза Хайруллина в роли Чарли Чаплина в сцене из спектакля Двое режиссера Дмитрия Крымова в Музее Москвы.
1 из 3
Роза Хайруллина в роли Чарли Чаплина в сцене из спектакля "Двое" режиссера Дмитрия Крымова в Музее Москвы.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкРоза Хайруллина в роли Чарли Чаплина в сцене из спектакля "Двое" режиссера Дмитрия Крымова в Музее Москвы.
Роза Хайруллина в роли Чарли Чаплина в сцене из спектакля Двое режиссера Дмитрия Крымова в Музее Москвы.
2 из 3
Роза Хайруллина в роли Чарли Чаплина в сцене из спектакля "Двое" режиссера Дмитрия Крымова в Музее Москвы.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкРоза Хайруллина в роли Чарли Чаплина в сцене из спектакля "Двое" режиссера Дмитрия Крымова в Музее Москвы.
Роза Хайруллина в роли Чарли Чаплина в сцене из спектакля Двое режиссера Дмитрия Крымова в Музее Москвы.
3 из 3
Роза Хайруллина в роли Чарли Чаплина в сцене из спектакля "Двое" режиссера Дмитрия Крымова в Музее Москвы.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
1 из 3
Роза Хайруллина в роли Чарли Чаплина в сцене из спектакля "Двое" режиссера Дмитрия Крымова в Музее Москвы.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
2 из 3
Роза Хайруллина в роли Чарли Чаплина в сцене из спектакля "Двое" режиссера Дмитрия Крымова в Музее Москвы.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
3 из 3
Роза Хайруллина в роли Чарли Чаплина в сцене из спектакля "Двое" режиссера Дмитрия Крымова в Музее Москвы.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
В главных ролях в разных составах заняты известные артисты театра и кино, в числе которых Роза Хайруллина (Чаплин), Максим Виторган или Александр Феклистов исполняют роль Михоэлса, Александр Кубанин (Сталин).
Художник спектакля Анна Гребенникова, композитор Кузьма Бодров.
Спектакль стал победитель грантового конкурса "Событие", который проводится Российским еврейским конгрессом для поддержки в России еврейской истории и культуры.
Режиссер Дмитрий Крымов - РИА Новости, 1920, 16.09.2021
16 сентября, 18:21Культура
Дмитрий Крымов дебютирует в кино с фильмом "Все нормально"
 
КультураМузей МосквыДмитрий КрымовЧаплин ЧарлиМаксим ВиторганНовости культурыТеатр
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:17В МИД рассказали о помощи проектам Навального от сотрудников посольства ФРГ
04:46Михалков объяснил, почему российские фильмы не смогут получить "Оскар"
04:15Названы последствия постковидного синдрома
04:12На Украине заявили о риске не пережить зиму без российского газа
03:40Названо оптимальное время для будущей ежегодной вакцинации от COVID-19
03:35Эксперт назвала осенние угрозы для рубля
03:34Россия отправит к МКС пять кораблей в 2022 году
03:15Назван российский регион, который выиграет от высоких цен на газ в Европе
03:00В России выдвинули новую гипотезу об одном из базовых механизмов эволюции
02:30Поляки дали полтора дня на захват Варшавы Россией
02:15Эксперт рассказал, как действовать новичку на фондовом рынке
02:15В Роскачестве рассказали, как помочь телефону работать дольше
02:02NI объяснил жалобы Украины из-за Крыма страхом "быть посланной лесом"
01:57Крупнейшие банки должны запустить новые сервисы в Системе быстрых платежей
01:51КНДР подтвердила сообщения об испытаниях новой гиперзвуковой ракеты
01:40Разработчик "Булавы" запатентовал способ борьбы с лесными пожарами
01:39На острове Пальма лава от извержения вулкана дошла до океана
01:30В РВИО рассказали, о чем боятся говорить украинские историки
01:15Россиянам рассказали, какие модели авто с пробегом не стоит покупать
01:11Activision Blizzard выплатит 18 миллионов долларов по иску о дискриминации
Лента новостейМолния