Премьера спектакля Дмитрия Крымова "Двое" состоялась в Музее Москвы
Премьера спектакля Дмитрия Крымова "Двое" о встрече Чаплина и Михоэлса состоится в Москве
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАктеры в сцене из спектакля "Двое" режиссера Дмитрия Крымова в Музее Москвы.
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Премьерные показы спектакля Дмитрия Крымова "Двое" о встрече Чарли Чаплина и Соломона Михоэлса состоятся в Музее Москвы 28 и 29 сентября, а также с 1 по 4 октября, сообщили РИА Новости в пресс-службе проекта.
Спектакль Крымова рассказывает о встрече "великого комика Чаплина и великого трагика Михоэлса".
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкРоза Хайруллина в роли Чарли Чаплина и Максим Виторган в роли Соломона Михоэлса в сцене из спектакля "Двое" режиссера Дмитрия Крымова в Музее Москвы.
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Роза Хайруллина в роли Чарли Чаплина и Максим Виторган в роли Соломона Михоэлса в сцене из спектакля "Двое" режиссера Дмитрия Крымова в Музее Москвы.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкСлева направо: Александр Кубанин в роли Иосифа Сталина, Максим Виторган в роли Соломона Михоэлса и Роза Хайруллина в роли Чарли Чаплина в сцене из спектакля "Двое" режиссера Дмитрия Крымова в Музее Москвы.
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Слева направо: Александр Кубанин в роли Иосифа Сталина, Максим Виторган в роли Соломона Михоэлса и Роза Хайруллина в роли Чарли Чаплина в сцене из спектакля "Двое" режиссера Дмитрия Крымова в Музее Москвы.
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Роза Хайруллина в роли Чарли Чаплина и Максим Виторган в роли Соломона Михоэлса в сцене из спектакля "Двое" режиссера Дмитрия Крымова в Музее Москвы.
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Слева направо: Александр Кубанин в роли Иосифа Сталина, Максим Виторган в роли Соломона Михоэлса и Роза Хайруллина в роли Чарли Чаплина в сцене из спектакля "Двое" режиссера Дмитрия Крымова в Музее Москвы.
По личному поручению Сталина председатель Еврейского антифашистского комитета Михоэлс в 1943 году отправляется в США, где встречается с состоятельными евреями, которые жертвуют Советскому Союзу огромную по тем временам сумму – 33 миллиона долларов. Чарли Чаплин - один из дарителей.
"Фигура Чаплина всегда интересна, так же, как и фигура Михоэлса всегда интересна. Это просто очень талантливые люди, которые, по-своему каждый, очень драматично прожили свою жизнь. Даже при как бы счастливых обстоятельствах Чаплина и явно драматических обстоятельствах Михоэлса. Рассматривать каждый раз великого человека, а они оба великие люди, это как искупаться в Черном море. Как ответить на вопрос "Почему вы решили искупаться в Черном море?". Потому что это же Черное море!", - сказал РИА Новости Крымов накануне премьеры.
Спектакль представляет собой фантазию режиссера на тему знаменательной встречи, которая на самом деле заняла лишь две минуты, отмечают создатели проекта.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкРоза Хайруллина в роли Чарли Чаплина в сцене из спектакля "Двое" режиссера Дмитрия Крымова в Музее Москвы.
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Роза Хайруллина в роли Чарли Чаплина в сцене из спектакля "Двое" режиссера Дмитрия Крымова в Музее Москвы.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкРоза Хайруллина в роли Чарли Чаплина в сцене из спектакля "Двое" режиссера Дмитрия Крымова в Музее Москвы.
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Роза Хайруллина в роли Чарли Чаплина в сцене из спектакля "Двое" режиссера Дмитрия Крымова в Музее Москвы.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкРоза Хайруллина в роли Чарли Чаплина в сцене из спектакля "Двое" режиссера Дмитрия Крымова в Музее Москвы.
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Роза Хайруллина в роли Чарли Чаплина в сцене из спектакля "Двое" режиссера Дмитрия Крымова в Музее Москвы.
1 из 3
Роза Хайруллина в роли Чарли Чаплина в сцене из спектакля "Двое" режиссера Дмитрия Крымова в Музее Москвы.
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Роза Хайруллина в роли Чарли Чаплина в сцене из спектакля "Двое" режиссера Дмитрия Крымова в Музее Москвы.
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Роза Хайруллина в роли Чарли Чаплина в сцене из спектакля "Двое" режиссера Дмитрия Крымова в Музее Москвы.
В главных ролях в разных составах заняты известные артисты театра и кино, в числе которых Роза Хайруллина (Чаплин), Максим Виторган или Александр Феклистов исполняют роль Михоэлса, Александр Кубанин (Сталин).
Художник спектакля Анна Гребенникова, композитор Кузьма Бодров.
Спектакль стал победитель грантового конкурса "Событие", который проводится Российским еврейским конгрессом для поддержки в России еврейской истории и культуры.
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