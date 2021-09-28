https://ria.ru/20210928/krymov-1752129250.html

Премьера спектакля Дмитрия Крымова "Двое" состоялась в Музее Москвы

Премьера спектакля Дмитрия Крымова "Двое" состоялась в Музее Москвы - РИА Новости, 28.09.2021

Премьера спектакля Дмитрия Крымова "Двое" состоялась в Музее Москвы

Премьерные показы спектакля Дмитрия Крымова "Двое" о встрече Чарли Чаплина и Соломона Михоэлса состоятся в Музее Москвы 28 и 29 сентября, а также с 1 по 4... РИА Новости, 28.09.2021

2021-09-28T20:00

2021-09-28T20:00

2021-09-28T20:00

культура

музей москвы

дмитрий крымов

чаплин чарли

максим виторган

новости культуры

театр

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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Премьерные показы спектакля Дмитрия Крымова "Двое" о встрече Чарли Чаплина и Соломона Михоэлса состоятся в Музее Москвы 28 и 29 сентября, а также с 1 по 4 октября, сообщили РИА Новости в пресс-службе проекта.Спектакль Крымова рассказывает о встрече "великого комика Чаплина и великого трагика Михоэлса". По личному поручению Сталина председатель Еврейского антифашистского комитета Михоэлс в 1943 году отправляется в США, где встречается с состоятельными евреями, которые жертвуют Советскому Союзу огромную по тем временам сумму – 33 миллиона долларов. Чарли Чаплин - один из дарителей."Фигура Чаплина всегда интересна, так же, как и фигура Михоэлса всегда интересна. Это просто очень талантливые люди, которые, по-своему каждый, очень драматично прожили свою жизнь. Даже при как бы счастливых обстоятельствах Чаплина и явно драматических обстоятельствах Михоэлса. Рассматривать каждый раз великого человека, а они оба великие люди, это как искупаться в Черном море. Как ответить на вопрос "Почему вы решили искупаться в Черном море?". Потому что это же Черное море!", - сказал РИА Новости Крымов накануне премьеры.Спектакль представляет собой фантазию режиссера на тему знаменательной встречи, которая на самом деле заняла лишь две минуты, отмечают создатели проекта. В главных ролях в разных составах заняты известные артисты театра и кино, в числе которых Роза Хайруллина (Чаплин), Максим Виторган или Александр Феклистов исполняют роль Михоэлса, Александр Кубанин (Сталин).Художник спектакля Анна Гребенникова, композитор Кузьма Бодров.Спектакль стал победитель грантового конкурса "Событие", который проводится Российским еврейским конгрессом для поддержки в России еврейской истории и культуры.

https://ria.ru/20210916/krymov-1750312331.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

музей москвы, дмитрий крымов, чаплин чарли, максим виторган, новости культуры, театр