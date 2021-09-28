Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Девушка голосует на избирательном участке №20-10 в Краснодаре - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
Выборы в Государственную думу
https://ria.ru/20210928/kprf-1752182653.html
В КПРФ заявили, что продолжат бороться за проигравших из-за ДЭГ кандидатов
В КПРФ заявили, что продолжат бороться за проигравших из-за ДЭГ кандидатов - РИА Новости, 28.09.2021
В КПРФ заявили, что продолжат бороться за проигравших из-за ДЭГ кандидатов
КПРФ не признает результаты дистанционного электронного голосования по стране, особенно по Москве, и будет добиваться, чтобы проигравшие кандидаты стали... РИА Новости, 28.09.2021
2021-09-28T15:47
2021-09-28T20:52
выборы в государственную думу
политика
москва
юрий афонин
госдума рф
кпрф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/10/1745903047_0:8:2214:1253_1920x0_80_0_0_6ba61e47296a37a3d55fae4d6893f6dd.jpg
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. КПРФ не признает результаты дистанционного электронного голосования по стране, особенно по Москве, и будет добиваться, чтобы проигравшие кандидаты стали депутатами Госдумы, заявил во вторник журналистам по итогам заседания президиума центрального комитета компартии первый зампред ЦК Юрий Афонин."Мы не можем признать результаты электронного голосования по стране, особенно по Москве. Будем добиваться, чтобы кандидаты, которые победили на выборах, стали депутатами Госдумы", - сказал Афонин.По его словам, помимо столицы, коммунистов особенно возмущают допущенные, на их взгляд, нарушения на выборах в Уссурийске, в республике Тыва, в Брянской области.Общественный штаб по наблюдению за выборами в Москве после критики в адрес ДЭГ со стороны КПРФ поручил технической группе разработчиков московской платформы для голосования провести аудит результатов ДЭГ, чтобы убедиться в их корректности, говорил глава штаба Алексей Венедиктов, указав, что этот аудит не является юридической процедурой, а лишь сверкой результатов. В минувшую пятницу Венедиктов на заседании ЦИК подчеркнул, что следов вбросов и взлома ДЭГ в Москве не найдено, голоса были расшифрованы правильно. Реут уточнял, что аудит итогов дистанционного электронного голосования в Москве - это не пересчет результатов, поскольку при пересчете в судебном порядке отменяются итоги выборов, о чем речи в данном случае не идет. По его словам, итоги по всем округам в Москве установлены, никакой пересчет не возможен.ЦИК РФ на заседании принял протокол, согласно которому выборы депутатов Госдумы признаются состоявшимися и действительными. Выборы в Госдуму прошли 17-19 сентября. Согласно данным ЦИК, ЕР по итогам выборов в Госдуму получила 324 мандата, КПРФ - 57, "Справедливая Россия - За правду" - 27, ЛДПР - 21, "Новые люди" - 13.
https://ria.ru/20210922/vybory-1751261807.html
https://ria.ru/20210925/moskva-1751780781.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/10/1745903047_209:0:2176:1475_1920x0_80_0_0_fb5fb5ad1a617b228c91e921e3410561.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
политика, москва, юрий афонин, госдума рф, кпрф
15:47 28.09.2021 (обновлено: 20:52 28.09.2021)
 
В КПРФ заявили, что продолжат бороться за проигравших из-за ДЭГ кандидатов

Член ЦК КПРФ Афонин: мы не признаем результаты электронного голосования, особенно в Москве

© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя ЦК КПРФ Юрий Афонин перед началом жеребьевки в Центральной избирательной комиссии РФ по определению мест партий в избирательном бюллетене на выборах депутатов Государственной Думы РФ
Заместитель председателя ЦК КПРФ Юрий Афонин перед началом жеребьевки в Центральной избирательной комиссии РФ по определению мест партий в избирательном бюллетене на выборах депутатов Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 28.09.2021
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. КПРФ не признает результаты дистанционного электронного голосования по стране, особенно по Москве, и будет добиваться, чтобы проигравшие кандидаты стали депутатами Госдумы, заявил во вторник журналистам по итогам заседания президиума центрального комитета компартии первый зампред ЦК Юрий Афонин.
"Мы не можем признать результаты электронного голосования по стране, особенно по Москве. Будем добиваться, чтобы кандидаты, которые победили на выборах, стали депутатами Госдумы", - сказал Афонин.
Заместитель председателя Общественной палаты Москвы, главный редактор радиостанции Эхо Москвы Алексей Венедиктов - РИА Новости, 1920, 22.09.2021
22 сентября, 11:32Выборы в Государственную думу
Эксперты смогут убедиться в корректности итогов ДЭГ в Москве при сверке
По его словам, помимо столицы, коммунистов особенно возмущают допущенные, на их взгляд, нарушения на выборах в Уссурийске, в республике Тыва, в Брянской области.
Общественный штаб по наблюдению за выборами в Москве после критики в адрес ДЭГ со стороны КПРФ поручил технической группе разработчиков московской платформы для голосования провести аудит результатов ДЭГ, чтобы убедиться в их корректности, говорил глава штаба Алексей Венедиктов, указав, что этот аудит не является юридической процедурой, а лишь сверкой результатов. В минувшую пятницу Венедиктов на заседании ЦИК подчеркнул, что следов вбросов и взлома ДЭГ в Москве не найдено, голоса были расшифрованы правильно. Реут уточнял, что аудит итогов дистанционного электронного голосования в Москве - это не пересчет результатов, поскольку при пересчете в судебном порядке отменяются итоги выборов, о чем речи в данном случае не идет. По его словам, итоги по всем округам в Москве установлены, никакой пересчет не возможен.
ЦИК РФ на заседании принял протокол, согласно которому выборы депутатов Госдумы признаются состоявшимися и действительными. Выборы в Госдуму прошли 17-19 сентября. Согласно данным ЦИК, ЕР по итогам выборов в Госдуму получила 324 мандата, КПРФ - 57, "Справедливая Россия - За правду" - 27, ЛДПР - 21, "Новые люди" - 13.
Участники встречи граждан с депутатами Госдумы и Мосгордумы от КПРФ на Пушкинской площади в Москве - РИА Новости, 1920, 25.09.2021
25 сентября, 16:29
В Москве завершилась несогласованная акция КПРФ
 
Выборы в Государственную думуПолитикаМоскваЮрий АфонинГосдума РФКПРФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:17В МИД рассказали о помощи проектам Навального от сотрудников посольства ФРГ
04:46Михалков объяснил, почему российские фильмы не смогут получить "Оскар"
04:15Названы последствия постковидного синдрома
04:12На Украине заявили о риске не пережить зиму без российского газа
03:40Названо оптимальное время для будущей ежегодной вакцинации от COVID-19
03:35Эксперт назвала осенние угрозы для рубля
03:34Россия отправит к МКС пять кораблей в 2022 году
03:15Назван российский регион, который выиграет от высоких цен на газ в Европе
03:00В России выдвинули новую гипотезу об одном из базовых механизмов эволюции
02:30Поляки дали полтора дня на захват Варшавы Россией
02:15Эксперт рассказал, как действовать новичку на фондовом рынке
02:15В Роскачестве рассказали, как помочь телефону работать дольше
02:02NI объяснил жалобы Украины из-за Крыма страхом "быть посланной лесом"
01:57Крупнейшие банки должны запустить новые сервисы в Системе быстрых платежей
01:51КНДР подтвердила сообщения об испытаниях новой гиперзвуковой ракеты
01:40Разработчик "Булавы" запатентовал способ борьбы с лесными пожарами
01:39На острове Пальма лава от извержения вулкана дошла до океана
01:30В РВИО рассказали, о чем боятся говорить украинские историки
01:15Россиянам рассказали, какие модели авто с пробегом не стоит покупать
01:11Activision Blizzard выплатит 18 миллионов долларов по иску о дискриминации
Лента новостейМолния