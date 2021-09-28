15:47 28.09.2021 (обновлено: 20:52 28.09.2021)
В КПРФ заявили, что продолжат бороться за проигравших из-за ДЭГ кандидатов
Член ЦК КПРФ Афонин: мы не признаем результаты электронного голосования, особенно в Москве
© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя ЦК КПРФ Юрий Афонин перед началом жеребьевки в Центральной избирательной комиссии РФ по определению мест партий в избирательном бюллетене на выборах депутатов Государственной Думы РФ
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. КПРФ не признает результаты дистанционного электронного голосования по стране, особенно по Москве, и будет добиваться, чтобы проигравшие кандидаты стали депутатами Госдумы, заявил во вторник журналистам по итогам заседания президиума центрального комитета компартии первый зампред ЦК Юрий Афонин.
"Мы не можем признать результаты электронного голосования по стране, особенно по Москве. Будем добиваться, чтобы кандидаты, которые победили на выборах, стали депутатами Госдумы", - сказал Афонин.
По его словам, помимо столицы, коммунистов особенно возмущают допущенные, на их взгляд, нарушения на выборах в Уссурийске, в республике Тыва, в Брянской области.
Общественный штаб по наблюдению за выборами в Москве после критики в адрес ДЭГ со стороны КПРФ поручил технической группе разработчиков московской платформы для голосования провести аудит результатов ДЭГ, чтобы убедиться в их корректности, говорил глава штаба Алексей Венедиктов, указав, что этот аудит не является юридической процедурой, а лишь сверкой результатов. В минувшую пятницу Венедиктов на заседании ЦИК подчеркнул, что следов вбросов и взлома ДЭГ в Москве не найдено, голоса были расшифрованы правильно. Реут уточнял, что аудит итогов дистанционного электронного голосования в Москве - это не пересчет результатов, поскольку при пересчете в судебном порядке отменяются итоги выборов, о чем речи в данном случае не идет. По его словам, итоги по всем округам в Москве установлены, никакой пересчет не возможен.
ЦИК РФ на заседании принял протокол, согласно которому выборы депутатов Госдумы признаются состоявшимися и действительными. Выборы в Госдуму прошли 17-19 сентября. Согласно данным ЦИК, ЕР по итогам выборов в Госдуму получила 324 мандата, КПРФ - 57, "Справедливая Россия - За правду" - 27, ЛДПР - 21, "Новые люди" - 13.
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