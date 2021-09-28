https://ria.ru/20210928/kovid-1752175665.html

Ученые установили связь между микробиотой носоглотки и тяжестью COVID-19

Ученые установили связь между микробиотой носоглотки и тяжестью COVID-19 - РИА Новости, 28.09.2021

Ученые установили связь между микробиотой носоглотки и тяжестью COVID-19

Американские ученые, сравнив микробиоту носа и верхней части глотки у здоровых людей, и больных COVID-19, как бессимптомных, так и симптоматических, пришли к... РИА Новости, 28.09.2021

2021-09-28T15:09

2021-09-28T15:09

2021-09-28T15:09

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МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Американские ученые, сравнив микробиоту носа и верхней части глотки у здоровых людей, и больных COVID-19, как бессимптомных, так и симптоматических, пришли к выводу, что состав микробиоты можно использовать как биомаркер для прогноза тяжести заболевания и своевременной разработки стратегии лечения. Результаты исследования опубликованы в журнале Diagnostics.Двухлетний опыт пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 показал, что у большинства инфицированных заболевание протекает бессимптомно или с легкими симптомами, как при простуде, но у некоторых оно проявляется в виде тяжелой вирусной пневмонии, представляющей опасность для жизни. Ученые-медики ставят перед собой задачу найти надежные маркеры, позволяющие прогнозировать тяжесть заболевания на его ранних стадиях.Известно, что на развитие респираторных инфекций и тяжесть симптомов, связанных с ними, большое влияние имеет бактериальный состав носового канала и носоглотки. Как правило, чем полнее и разнообразие состав микробиоты носоглотки, тем сильнее барьер, который ставит организм на пути проникновения инфекции.Исследователи из нескольких университетов США во главе с доктором Саданандом Фулзеле (Sadanand Fulzele) из Департаменте медицины в медицинском колледже Джорджии в Университете Огасты изучали микробиоту 84 человек в возрасте от 49 до 78 лет: 27 из них имели отрицательный результат тестов на коронавирус, 30 — положительный, но не имели симптомов, и 27 переносили COVID-19 в средней форме, не требующей госпитализации."Микробиоту носоглотки, как правило, рассматривают в качестве линии фронта, защиты от вирусов, бактерий и других патогенных микроорганизмов, проникающих в организм через естественные каналы", — приводятся в пресс-релизе Медицинского колледжа Джорджии слова Фулзеле.Наибольшие изменения микробиоты наблюдали у пациентов с явными симптомами COVID-19. В половине таких случаев из-за малого количества биоматериала авторы даже не смогли получить полную последовательность и определить состава бактерий."Мы не знаем, что было первично — болезнь или исчезновение микробиоты. Насморк и чихание могли стать причиной потери и без того небольшого количества бактерий, или их мог убить вирус", — предполагает Фулзеле.Ученые отмечают, что разнообразие бактерий в микробиоте естественным образом уменьшается с возрастом, а также на него негативно влияют вредные привычки, такие как курение и неправильное питание.Исследователи обнаружили различия и в типах бактерий у участников в каждой их групп. Например, у лиц с симптомами были значительно выше уровни бактерий Cutibacterium, обычно обнаруживаемых на коже и связанных с акне, а также с сердечными и другими инфекциями. В микробиоте обеих инфицированных групп, как с симптомами, так и без, было значительно больше, по сравнению со здоровыми, цианобактерий, или сине-зеленых водорослей. Эти бактерии обычно проникают в организм через слизистые оболочки, например, в носу, и могут вызывать пневмонию и повреждение печени. У симптоматических больных COVID-19 уровень цианобактерий был вдвое больше, чем у бессимптомных.Авторы считают, что полученные ими результаты можно использовать для прогноза тяжести заболевания на самых ранних этапах, используя биоматериал, который берут для ПЦР-теста на COVID-19.

https://ria.ru/20210924/antitela-1751500608.html

https://ria.ru/20210921/koronavirus-1751133569.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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сша, здоровье, биология, коронавирус covid-19