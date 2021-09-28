https://ria.ru/20210928/kosmos-1752185433.html

"Союз МС-18", названный в честь Гагарина, начал стыковку к модулю "Наука"

"Союз МС-18", названный в честь Гагарина, начал стыковку к модулю "Наука" - РИА Новости, 28.09.2021

"Союз МС-18", названный в честь Гагарина, начал стыковку к модулю "Наука"

Экипаж Международной космической станции (МКС) начал перестыковку корабля "Союз МС-18", названного в честь Юрия Гагарина, на новый модуль "Наука", трансляция... РИА Новости, 28.09.2021

2021-09-28T16:06

2021-09-28T16:06

2021-09-28T16:08

юрий гагарин (космонавт)

роскосмос

космос - риа наука

международная космическая станция (мкс)

союз мс

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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Экипаж Международной космической станции (МКС) начал перестыковку корабля "Союз МС-18", названного в честь Юрия Гагарина, на новый модуль "Наука", трансляция ведется на сайте "Роскосмоса".Корабль с российскими космонавтами Олегом Новицким и Петром Дубровым, а также американским астронавтом Марком Ванде Хаем отстыковался от модуля "Рассвет" в 15.21 мск.Ранее в "Роскосмосе" рассказали РИА Новости, что время облета на "Союзе МС-18" экипаж сделает "максимально подробные и качественные снимки" всей станции и "Науки", вошедшей в состав МКС этим летом. Ожидается, что в 16.00 мск корабль, названный "Ю. А. Гагарин", причалит к модулю "Наука".Это будет первая стыковка корабля к модулю "Наука". Она необходима для освобождения порта на модуле "Рассвет" для корабля "Союз МС-19", который должен прилететь на станцию в октябре с космонавтом Антоном Шкаплеровым, кинорежиссером Климом Шипенко и актрисой Юлией Пересильд для съемки на орбите первого художественного фильма "Вызов".Перестыковки кораблей "Союз" на орбитальных станциях выполняются экипажем в ручном режиме. К настоящему времени проведено 45 таких операций, в том числе 19 на МКС.Сейчас на МКС работает 65-я экспедиция в составе россиян Олега Новицкого и Петра Дуброва, американцев Марка Ванде Хая, Шейна Кимброу и Меган МакАртур, японца Акихико Хосиде (командир станции) и француза Тома Песке.

https://ria.ru/20210927/vyzov-1752027489.html

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юрий гагарин (космонавт), роскосмос, космос - риа наука, международная космическая станция (мкс), союз мс