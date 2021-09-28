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В Приамурье имущество чиновника обратили в доход государства
В Приамурье имущество чиновника обратили в доход государства - РИА Новости, 28.09.2021
В Приамурье имущество чиновника обратили в доход государства
Суд в Приамурье удовлетворил иск прокуратуры об обращении в доход государства имущества бывшего замглавы администрации города Свободного, который является... РИА Новости, 28.09.2021
2021-09-28T05:22
2021-09-28T05:47
происшествия
амурская область
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ВЛАДИВОСТОК, 28 сен – РИА Новости. Суд в Приамурье удовлетворил иск прокуратуры об обращении в доход государства имущества бывшего замглавы администрации города Свободного, который является фигурантом по уголовному делу о коррупции, на 100 миллионов рублей, сообщает во вторник прокуратура региона.Ранее прокуратура сообщала, что Свободненский городской суд рассматривает уголовное дело в отношении бывшего замглавы города, его обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями, даче взятки и мошенничестве в особо крупном размере. В СУСК РИА Новости уточняли, что речь идет о Сергее Белоусове - бывшем замглавы администрации Свободного по ЖКХ, строительству и архитектуре."Свободненский городской суд удовлетворил исковое заявление прокуратуры Амурской области об обращении в доход государства имущества бывшего заместителя главы администрации города Свободного, находящегося у него и иных лиц, в том числе денежного эквивалента такого имущества и незаконного дохода от использования указанного имущества на сумму около 100 миллионов рублей, в отношении которого сведения, подтверждающие приобретение на законные доходы, отсутствуют", - говорится в сообщении.Прокуратура установила, что до работы в администрации ни сам бывший чиновник, ни члены его семьи высокооплачиваемой работы, накоплений и дорогостоящего имущества не имели.По данным ведомства, работая в администрации, он "совершил действия, направленные на обогащение себя и близких ему лиц, в том числе за счет имущества, которое ранее находилось в муниципальной собственности города Свободного". У экс-замглавы города обнаружены квартира, офисное здание, земельные участки, право собственности на которые зарегистрировано на иных лиц. Проверка выявила явное несоответствие расходов полученным им законным доходам.
https://ria.ru/20210820/korruptsiya-1746518078.html
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происшествия, амурская область
05:22 28.09.2021 (обновлено: 05:47 28.09.2021)
 
В Приамурье имущество чиновника обратили в доход государства

В Приамурье имущество экс-замглавы Свободного обратили в доход государства

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЗдание генеральной прокуратуры РФ в Москве
Здание генеральной прокуратуры РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 28.09.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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ВЛАДИВОСТОК, 28 сен – РИА Новости. Суд в Приамурье удовлетворил иск прокуратуры об обращении в доход государства имущества бывшего замглавы администрации города Свободного, который является фигурантом по уголовному делу о коррупции, на 100 миллионов рублей, сообщает во вторник прокуратура региона.
Ранее прокуратура сообщала, что Свободненский городской суд рассматривает уголовное дело в отношении бывшего замглавы города, его обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями, даче взятки и мошенничестве в особо крупном размере. В СУСК РИА Новости уточняли, что речь идет о Сергее Белоусове - бывшем замглавы администрации Свободного по ЖКХ, строительству и архитектуре.
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"Свободненский городской суд удовлетворил исковое заявление прокуратуры Амурской области об обращении в доход государства имущества бывшего заместителя главы администрации города Свободного, находящегося у него и иных лиц, в том числе денежного эквивалента такого имущества и незаконного дохода от использования указанного имущества на сумму около 100 миллионов рублей, в отношении которого сведения, подтверждающие приобретение на законные доходы, отсутствуют", - говорится в сообщении.
Прокуратура установила, что до работы в администрации ни сам бывший чиновник, ни члены его семьи высокооплачиваемой работы, накоплений и дорогостоящего имущества не имели.
По данным ведомства, работая в администрации, он "совершил действия, направленные на обогащение себя и близких ему лиц, в том числе за счет имущества, которое ранее находилось в муниципальной собственности города Свободного". У экс-замглавы города обнаружены квартира, офисное здание, земельные участки, право собственности на которые зарегистрировано на иных лиц. Проверка выявила явное несоответствие расходов полученным им законным доходам.
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