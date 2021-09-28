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Саратовская область приостанавливает плановую госпитализацию
Саратовская область приостанавливает плановую госпитализацию - РИА Новости, 28.09.2021
Саратовская область приостанавливает плановую госпитализацию
Плановая госпитализация в стационары Саратовской области на фоне роста заболеваемости COVID-19 приостанавливается до особого указания, заявил первый замминистра РИА Новости, 28.09.2021
2021-09-28T17:34
2021-09-28T17:34
2021-09-28T17:40
распространение коронавируса
общество
саратовская область
здоровье - общество
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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САРАТОВ, 28 сен - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Плановая госпитализация в стационары Саратовской области на фоне роста заболеваемости COVID-19 приостанавливается до особого указания, заявил первый замминистра здравоохранения региона Станислав Шувалов."Мы считаем целесообразным приостановить до особого указания плановую госпитализацию в медорганизации области за исключением медицинских организаций фтизиатрического, психиатрического и онкологического профилей, приостановить проведение профосмотров, включая диспансеризацию определенных групп взрослого населения, а также диспансеризацию детского населения за исключением периодических медицинских осмотров. Также приостановить деятельность дневных стационаров", - сказал Шувалов во вторник на заседании координационного совета по противодействию COVID-19 в регионе.Всего в Саратовской области лабораторно подтверждено 88 163 случая заражения коронавирусом, в том числе 299 за последние сутки, скончались 2920 пациентов с COVID-19, выздоровели 80 365.
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РИА Новости
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общество, саратовская область, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
17:34 28.09.2021 (обновлено: 17:40 28.09.2021)
Саратовская область приостанавливает плановую госпитализацию
Саратовская область приостанавливает плановую госпитализацию из-за ситуации с COVID-19