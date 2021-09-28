Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210928/koronavirus-1752202178.html
Саратовская область приостанавливает плановую госпитализацию
Саратовская область приостанавливает плановую госпитализацию - РИА Новости, 28.09.2021
Саратовская область приостанавливает плановую госпитализацию
Плановая госпитализация в стационары Саратовской области на фоне роста заболеваемости COVID-19 приостанавливается до особого указания, заявил первый замминистра РИА Новости, 28.09.2021
2021-09-28T17:34
2021-09-28T17:40
распространение коронавируса
общество
саратовская область
здоровье - общество
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/96853/51/968535178_0:652:2884:2274_1920x0_80_0_0_fd5beab2117d233af2132cc1c3848c58.jpg
САРАТОВ, 28 сен - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Плановая госпитализация в стационары Саратовской области на фоне роста заболеваемости COVID-19 приостанавливается до особого указания, заявил первый замминистра здравоохранения региона Станислав Шувалов."Мы считаем целесообразным приостановить до особого указания плановую госпитализацию в медорганизации области за исключением медицинских организаций фтизиатрического, психиатрического и онкологического профилей, приостановить проведение профосмотров, включая диспансеризацию определенных групп взрослого населения, а также диспансеризацию детского населения за исключением периодических медицинских осмотров. Также приостановить деятельность дневных стационаров", - сказал Шувалов во вторник на заседании координационного совета по противодействию COVID-19 в регионе.Всего в Саратовской области лабораторно подтверждено 88 163 случая заражения коронавирусом, в том числе 299 за последние сутки, скончались 2920 пациентов с COVID-19, выздоровели 80 365.
саратовская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/96853/51/968535178_0:381:2884:2544_1920x0_80_0_0_93a881fbaffcceeac46662b36fdab190.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
общество, саратовская область, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
17:34 28.09.2021 (обновлено: 17:40 28.09.2021)
 
Саратовская область приостанавливает плановую госпитализацию

Саратовская область приостанавливает плановую госпитализацию из-за ситуации с COVID-19

© Fotolia / xyПустая больничная койка
Пустая больничная койка - РИА Новости, 1920, 28.09.2021
© Fotolia / xy
Читать ria.ru в
САРАТОВ, 28 сен - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Плановая госпитализация в стационары Саратовской области на фоне роста заболеваемости COVID-19 приостанавливается до особого указания, заявил первый замминистра здравоохранения региона Станислав Шувалов.
"Мы считаем целесообразным приостановить до особого указания плановую госпитализацию в медорганизации области за исключением медицинских организаций фтизиатрического, психиатрического и онкологического профилей, приостановить проведение профосмотров, включая диспансеризацию определенных групп взрослого населения, а также диспансеризацию детского населения за исключением периодических медицинских осмотров. Также приостановить деятельность дневных стационаров", - сказал Шувалов во вторник на заседании координационного совета по противодействию COVID-19 в регионе.
Всего в Саратовской области лабораторно подтверждено 88 163 случая заражения коронавирусом, в том числе 299 за последние сутки, скончались 2920 пациентов с COVID-19, выздоровели 80 365.
 
Распространение коронавирусаОбществоСаратовская областьЗдоровье - ОбществоКоронавирус COVID-19Коронавирус в России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:17В МИД рассказали о помощи проектам Навального от сотрудников посольства ФРГ
04:46Михалков объяснил, почему российские фильмы не смогут получить "Оскар"
04:15Названы последствия постковидного синдрома
04:12На Украине заявили о риске не пережить зиму без российского газа
03:40Названо оптимальное время для будущей ежегодной вакцинации от COVID-19
03:35Эксперт назвала осенние угрозы для рубля
03:34Россия отправит к МКС пять кораблей в 2022 году
03:15Назван российский регион, который выиграет от высоких цен на газ в Европе
03:00В России выдвинули новую гипотезу об одном из базовых механизмов эволюции
02:30Поляки дали полтора дня на захват Варшавы Россией
02:15Эксперт рассказал, как действовать новичку на фондовом рынке
02:15В Роскачестве рассказали, как помочь телефону работать дольше
02:02NI объяснил жалобы Украины из-за Крыма страхом "быть посланной лесом"
01:57Крупнейшие банки должны запустить новые сервисы в Системе быстрых платежей
01:51КНДР подтвердила сообщения об испытаниях новой гиперзвуковой ракеты
01:40Разработчик "Булавы" запатентовал способ борьбы с лесными пожарами
01:39На острове Пальма лава от извержения вулкана дошла до океана
01:30В РВИО рассказали, о чем боятся говорить украинские историки
01:15Россиянам рассказали, какие модели авто с пробегом не стоит покупать
01:11Activision Blizzard выплатит 18 миллионов долларов по иску о дискриминации
Лента новостейМолния