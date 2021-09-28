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В Ростовской области предложили вернуть часть ограничений по коронавирусу
В Ростовской области предложили вернуть часть ограничений по коронавирусу - РИА Новости, 28.09.2021
В Ростовской области предложили вернуть часть ограничений по коронавирусу
Предприятиям Ростовской области следует вновь рассмотреть возможность о переводе части сотрудников на дистанционный формат работы из-за сложной... РИА Новости, 28.09.2021
2021-09-28T17:17
2021-09-28T17:17
2021-09-28T17:17
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ростовская область
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 сен – РИА Новости. Предприятиям Ростовской области следует вновь рассмотреть возможность о переводе части сотрудников на дистанционный формат работы из-за сложной эпидемиологической ситуации с коронавирусом, заявил глава регионального управления Роспотребнадзора Евгений Ковалев на заседании штаба по противодействию COVID-19.По его словам, после снижения заболеваемости в первых двух декадах сентября заболеваемость коронавирусом начала расти, в том числе среди детей и подростков. Кроме того, по его мнению, в период завершения отпусков и формирования коллективов особое внимание должно уделяться организации дистанционной работы."В связи с послаблениями в августе, потому что снижалась заболеваемость, на сегодня в большинстве предприятий этого не проводится. Считаю, что сегодня ситуация уже требует назад вернуться к этому, и 30%, Василий Юрьевич (Голубев, губернатор области - ред.), рассмотрите, пожалуйста, в 272-м постановление правительства включить, тоже на дистанцию перевести лиц хроническими заболеваниями, 65 лет и старше", - сказал Ковалев.Он рекомендовал предприятиям, которые оценивают у себя риски, для профилактики также рассмотреть вопрос о дистанционной работе ряда сотрудников, которые не влияют на производственный цикл в свое отсутствие.По данным на вторник, в Ростовской области с начала пандемии зарегистрировано 137 643 случаев заболевания коронавирусом, из них 483 за минувшие сутки. За весь период в области выздоровели 119 220 человек, умерли 6 750 человек. Лечение в стационарах получают 4 112 пациентов, из которых 398 находятся на ИВЛ. Прививки от COVID-19 сделали более 1,5 миллиона человек.
https://ria.ru/20210928/simptomy-1752099843.html
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общество, ростовская область, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
В Ростовской области предложили вернуть часть ограничений по коронавирусу
Ростовский Роспотребнадзор предложил ужесточить ограничения из-за коронавируса
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 сен – РИА Новости.
Предприятиям Ростовской области
следует вновь рассмотреть возможность о переводе части сотрудников на дистанционный формат работы из-за сложной эпидемиологической ситуации с коронавирусом
, заявил глава регионального управления Роспотребнадзора Евгений Ковалев на заседании штаба по противодействию COVID-19.
По его словам, после снижения заболеваемости в первых двух декадах сентября заболеваемость коронавирусом начала расти, в том числе среди детей и подростков. Кроме того, по его мнению, в период завершения отпусков и формирования коллективов особое внимание должно уделяться организации дистанционной работы.
"В связи с послаблениями в августе, потому что снижалась заболеваемость, на сегодня в большинстве предприятий этого не проводится. Считаю, что сегодня ситуация уже требует назад вернуться к этому, и 30%, Василий Юрьевич (Голубев, губернатор области - ред.), рассмотрите, пожалуйста, в 272-м постановление правительства включить, тоже на дистанцию перевести лиц хроническими заболеваниями, 65 лет и старше", - сказал Ковалев.
Он рекомендовал предприятиям, которые оценивают у себя риски, для профилактики также рассмотреть вопрос о дистанционной работе ряда сотрудников, которые не влияют на производственный цикл в свое отсутствие.
По данным на вторник, в Ростовской области с начала пандемии зарегистрировано 137 643 случаев заболевания коронавирусом, из них 483 за минувшие сутки. За весь период в области выздоровели 119 220 человек, умерли 6 750 человек. Лечение в стационарах получают 4 112 пациентов, из которых 398 находятся на ИВЛ. Прививки от COVID-19 сделали более 1,5 миллиона человек.