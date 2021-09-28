https://ria.ru/20210928/koronavirus-1752196571.html
В Курской области ввели новые ограничения из-за коронавируса
В Курской области ввели новые ограничения из-за коронавируса - РИА Новости, 28.09.2021
В Курской области ввели новые ограничения из-за коронавируса
Власти Курской области ограничили в регионе массовые мероприятия из-за ухудшения ситуации с коронавирусной инфекцией, учреждениям дополнительного образования... РИА Новости, 28.09.2021
2021-09-28T17:06
2021-09-28T17:06
2021-09-28T17:06
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ВОРОНЕЖ, 28 сен - РИА Новости. Власти Курской области ограничили в регионе массовые мероприятия из-за ухудшения ситуации с коронавирусной инфекцией, учреждениям дополнительного образования рекомендовано перейти на дистанционные обучение, сообщает во вторник областная администрация.На утро 28 сентября в области зарегистрированы 57 218 случаев COVID-19. В стационарах с подтвержденным диагнозом находятся 1804 человека, на ИВЛ - 132. Умерли с начала пандемии в области 1439 человек с COVID-19.В детских школах искусств, художественных и музыкальных школах групповые занятия будут проходить дистанционно, индивидуальные – очно."Без зрителей теперь будут проходить все спортивные мероприятия, включая матчи профессиональных клубов. Принимать участие в соревнованиях на открытом воздухе могут дети старше 14 лет, в помещениях – старше 16 лет", - сообщает обладминистрация.Власти отмечают, что участие спортсменов из других регионов допускается только при наличии отрицательного ПЦР-теста, полученного не ранее чем за 72 часа до начала мероприятия.
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общество, курская область, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
В Курской области ввели новые ограничения из-за коронавируса
Массовые мероприятия ограничили в Курской области из-за ситуации с коронавирусом
ВОРОНЕЖ, 28 сен - РИА Новости.
Власти Курской области
ограничили в регионе массовые мероприятия из-за ухудшения ситуации с коронавирусной инфекцией
, учреждениям дополнительного образования рекомендовано перейти на дистанционные обучение, сообщает во вторник областная администрация.
На утро 28 сентября в области зарегистрированы 57 218 случаев COVID-19. В стационарах с подтвержденным диагнозом находятся 1804 человека, на ИВЛ - 132. Умерли с начала пандемии в области 1439 человек с COVID-19.
"В Курской области введены новые коронавирусные ограничения... В образовательных организациях всех форм собственности рекомендовано запретить проведение массовых культурных, спортивных и других мероприятий. Занятия кружков и секций в образовательных организациях рекомендовано перевести в дистанционный формат", - говорится в сообщении.
В детских школах искусств, художественных и музыкальных школах групповые занятия будут проходить дистанционно, индивидуальные – очно.
"Без зрителей теперь будут проходить все спортивные мероприятия, включая матчи профессиональных клубов. Принимать участие в соревнованиях на открытом воздухе могут дети старше 14 лет, в помещениях – старше 16 лет", - сообщает обладминистрация.
Власти отмечают, что участие спортсменов из других регионов допускается только при наличии отрицательного ПЦР-теста, полученного не ранее чем за 72 часа до начала мероприятия.