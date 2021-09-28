https://ria.ru/20210928/koronavirus-1752196571.html

В Курской области ввели новые ограничения из-за коронавируса

В Курской области ввели новые ограничения из-за коронавируса - РИА Новости, 28.09.2021

В Курской области ввели новые ограничения из-за коронавируса

Власти Курской области ограничили в регионе массовые мероприятия из-за ухудшения ситуации с коронавирусной инфекцией, учреждениям дополнительного образования... РИА Новости, 28.09.2021

2021-09-28T17:06

2021-09-28T17:06

2021-09-28T17:06

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общество

курская область

здоровье - общество

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коронавирус в россии

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ВОРОНЕЖ, 28 сен - РИА Новости. Власти Курской области ограничили в регионе массовые мероприятия из-за ухудшения ситуации с коронавирусной инфекцией, учреждениям дополнительного образования рекомендовано перейти на дистанционные обучение, сообщает во вторник областная администрация.На утро 28 сентября в области зарегистрированы 57 218 случаев COVID-19. В стационарах с подтвержденным диагнозом находятся 1804 человека, на ИВЛ - 132. Умерли с начала пандемии в области 1439 человек с COVID-19.В детских школах искусств, художественных и музыкальных школах групповые занятия будут проходить дистанционно, индивидуальные – очно."Без зрителей теперь будут проходить все спортивные мероприятия, включая матчи профессиональных клубов. Принимать участие в соревнованиях на открытом воздухе могут дети старше 14 лет, в помещениях – старше 16 лет", - сообщает обладминистрация.Власти отмечают, что участие спортсменов из других регионов допускается только при наличии отрицательного ПЦР-теста, полученного не ранее чем за 72 часа до начала мероприятия.

https://ria.ru/20210928/koronavirus-1752126204.html

курская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, курская область, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии