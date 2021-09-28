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В Москве выявили 2541 новый случай заражения коронавирусом
В Москве выявили 2541 новый случай заражения коронавирусом - РИА Новости, 28.09.2021
В Москве выявили 2541 новый случай заражения коронавирусом
Наибольшее число новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Москве (2541), Санкт-Петербурге (1530), Подмосковье (1450), сообщили журналистам в оперативном штабе... РИА Новости, 28.09.2021
2021-09-28T11:34
2021-09-28T11:34
2021-09-28T11:34
распространение коронавируса
общество
магаданская область
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москва
здоровье - общество
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коронавирус covid-19
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Наибольшее число новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Москве (2541), Санкт-Петербурге (1530), Подмосковье (1450), сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции."Распределение по субъектам: 1. Москва - 2541, 2. Санкт-Петербург - 1530, 3. Московская область - 1450", - говорится в сообщении.Наименьшее число новых случаев коронавируса отмечено в Чукотском автономном округе - 20, Магаданской области - 17, Ненецком автономном округе - 10.
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В Москве выявили 2541 новый случай заражения коронавирусом
В Москве за сутки выявили 2541 новый случай заражения коронавирусом