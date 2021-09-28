https://ria.ru/20210928/koronavirus-1752132780.html

В Москве выявили 2541 новый случай заражения коронавирусом

В Москве выявили 2541 новый случай заражения коронавирусом - РИА Новости, 28.09.2021

В Москве выявили 2541 новый случай заражения коронавирусом

Наибольшее число новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Москве (2541), Санкт-Петербурге (1530), Подмосковье (1450), сообщили журналистам в оперативном штабе... РИА Новости, 28.09.2021

2021-09-28T11:34

2021-09-28T11:34

2021-09-28T11:34

распространение коронавируса

общество

магаданская область

московская область (подмосковье)

москва

здоровье - общество

коронавирусы

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Наибольшее число новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Москве (2541), Санкт-Петербурге (1530), Подмосковье (1450), сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции."Распределение по субъектам: 1. Москва - 2541, 2. Санкт-Петербург - 1530, 3. Московская область - 1450", - говорится в сообщении.Наименьшее число новых случаев коронавируса отмечено в Чукотском автономном округе - 20, Магаданской области - 17, Ненецком автономном округе - 10.

магаданская область

московская область (подмосковье)

москва

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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