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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210928/koronavirus-1752132409.html
В России зарегистрировали новый максимум смертей от коронавируса
В России зарегистрировали новый максимум смертей от коронавируса - РИА Новости, 28.09.2021
В России зарегистрировали новый максимум смертей от коронавируса
За минувшие сутки в Росси умерли 852 пациента с COVID-19 — это новый максимум за всю пандемию, следует из данных оперативного штаба. РИА Новости, 28.09.2021
2021-09-28T11:33
2021-09-28T13:31
распространение коронавируса
общество
здоровье - общество
россия
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. За минувшие сутки в Росси умерли 852 пациента с COVID-19 — это новый максимум за всю пандемию, следует из данных оперативного штаба.В частности, в Москве скончались 63 человека, в Санкт-Петербурге — 58, в Свердловской области — 40.Предыдущий антирекорд пришелся на 24 сентября — тогда сообщалось о 828 летальных исходах. Всего с начала эпидемии в России жертвой коронавируса стал 205 531 человек.Число новых случаев COVID-19 составило 21 559 (днем ранее было 22 498), у 7,9 процента заразившихся нет симптомов. Темп прироста снизился с 0,30 до 0,29 процента. Выписались после лечения 17 368 человек.Инфицированных выявили во всех 85 регионах, больше всего их в Москве — 2541 (днем ранее было 3387), Санкт-Петербурге — 1530, Подмосковье — 1450, Самарской области — 586, Воронежской — 551, Нижегородской — 546, Свердловской — 518, Ростовской — 483, Пермском крае — 473.Меньше всего заболевших в Ненецком автономном округе — 10, в Магаданской области их 17, а на Чукотке — 20.Всего за время пандемии в России заразились коронавирусом 7 464 708 человек, 6 635 485 вылечились.Во всем мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается 231,7 миллиона зараженных, а по подсчетам Университета Джонса Хопкинса, их число уже превысило 232,3 миллиона; свыше 4,7 миллиона пациентов спасти не удалось. Наиболее сложная ситуация складывается в США, Индии, Бразилии и Великобритании. Россия занимает в этом списке пятое место.
https://ria.ru/20210927/kanal-1752039458.html
https://ria.ru/20210903/organy-1748646095.html
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общество, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
11:33 28.09.2021 (обновлено: 13:31 28.09.2021)
 
В России зарегистрировали новый максимум смертей от коронавируса

В России зафиксировали максимальное число смертей от коронавируса за сутки — 852

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинские работники перевозят тело умершего на территории карантинного центра в Коммунарке
Медицинские работники перевозят тело умершего на территории карантинного центра в Коммунарке - РИА Новости, 1920, 28.09.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. За минувшие сутки в Росси умерли 852 пациента с COVID-19 — это новый максимум за всю пандемию, следует из данных оперативного штаба.
В частности, в Москве скончались 63 человека, в Санкт-Петербурге — 58, в Свердловской области — 40.
Предыдущий антирекорд пришелся на 24 сентября — тогда сообщалось о 828 летальных исходах. Всего с начала эпидемии в России жертвой коронавируса стал 205 531 человек.
Число новых случаев COVID-19 составило 21 559 (днем ранее было 22 498), у 7,9 процента заразившихся нет симптомов. Темп прироста снизился с 0,30 до 0,29 процента. Выписались после лечения 17 368 человек.
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Инфицированных выявили во всех 85 регионах, больше всего их в Москве — 2541 (днем ранее было 3387), Санкт-Петербурге — 1530, Подмосковье — 1450, Самарской области — 586, Воронежской — 551, Нижегородской — 546, Свердловской — 518, Ростовской — 483, Пермском крае — 473.
Меньше всего заболевших в Ненецком автономном округе — 10, в Магаданской области их 17, а на Чукотке — 20.
Всего за время пандемии в России заразились коронавирусом 7 464 708 человек, 6 635 485 вылечились.
Во всем мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается 231,7 миллиона зараженных, а по подсчетам Университета Джонса Хопкинса, их число уже превысило 232,3 миллиона; свыше 4,7 миллиона пациентов спасти не удалось. Наиболее сложная ситуация складывается в США, Индии, Бразилии и Великобритании. Россия занимает в этом списке пятое место.
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