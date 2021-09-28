https://ria.ru/20210928/koronavirus-1752132409.html

В России зарегистрировали новый максимум смертей от коронавируса

В России зарегистрировали новый максимум смертей от коронавируса - РИА Новости, 28.09.2021

В России зарегистрировали новый максимум смертей от коронавируса

За минувшие сутки в Росси умерли 852 пациента с COVID-19 — это новый максимум за всю пандемию, следует из данных оперативного штаба. РИА Новости, 28.09.2021

2021-09-28T11:33

2021-09-28T11:33

2021-09-28T13:31

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МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. За минувшие сутки в Росси умерли 852 пациента с COVID-19 — это новый максимум за всю пандемию, следует из данных оперативного штаба.В частности, в Москве скончались 63 человека, в Санкт-Петербурге — 58, в Свердловской области — 40.Предыдущий антирекорд пришелся на 24 сентября — тогда сообщалось о 828 летальных исходах. Всего с начала эпидемии в России жертвой коронавируса стал 205 531 человек.Число новых случаев COVID-19 составило 21 559 (днем ранее было 22 498), у 7,9 процента заразившихся нет симптомов. Темп прироста снизился с 0,30 до 0,29 процента. Выписались после лечения 17 368 человек.Инфицированных выявили во всех 85 регионах, больше всего их в Москве — 2541 (днем ранее было 3387), Санкт-Петербурге — 1530, Подмосковье — 1450, Самарской области — 586, Воронежской — 551, Нижегородской — 546, Свердловской — 518, Ростовской — 483, Пермском крае — 473.Меньше всего заболевших в Ненецком автономном округе — 10, в Магаданской области их 17, а на Чукотке — 20.Всего за время пандемии в России заразились коронавирусом 7 464 708 человек, 6 635 485 вылечились.Во всем мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается 231,7 миллиона зараженных, а по подсчетам Университета Джонса Хопкинса, их число уже превысило 232,3 миллиона; свыше 4,7 миллиона пациентов спасти не удалось. Наиболее сложная ситуация складывается в США, Индии, Бразилии и Великобритании. Россия занимает в этом списке пятое место.

https://ria.ru/20210927/kanal-1752039458.html

https://ria.ru/20210903/organy-1748646095.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии