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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210928/koronavirus-1752132044.html
В России за сутки выписали 17 368 человек после COVID-19
В России за сутки выписали 17 368 человек после COVID-19 - РИА Новости, 28.09.2021
В России за сутки выписали 17 368 человек после COVID-19
За сутки в РФ выписаны 17 368 человек после COVID-19, за все время - 6 635 485, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 28.09.2021
2021-09-28T11:32
2021-09-28T11:32
распространение коронавируса
общество
санкт-петербург
московская область (подмосковье)
москва
здоровье - общество
коронавирусы
россия
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. За сутки в РФ выписаны 17 368 человек после COVID-19, за все время - 6 635 485, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 17 368 человек... За весь период выписано по выздоровлении по России – 6 635 485", - говорится в сообщении.В частности, в Москве выписали 1 886 человек, в Санкт-Петербурге - 1850, Подмосковье - 790.
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общество, санкт-петербург, московская область (подмосковье), москва, здоровье - общество, коронавирусы, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
11:32 28.09.2021
 
В России за сутки выписали 17 368 человек после COVID-19

Оперштаб: за сутки в России выписали 17 368 человек после COVID-19

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкЛечение больных с COVID-19 в резервном госпитале в АТЦ "Москва"
Лечение больных с COVID-19 в резервном госпитале в АТЦ Москва - РИА Новости, 1920, 28.09.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. За сутки в РФ выписаны 17 368 человек после COVID-19, за все время - 6 635 485, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 17 368 человек... За весь период выписано по выздоровлении по России – 6 635 485", - говорится в сообщении.
В частности, в Москве выписали 1 886 человек, в Санкт-Петербурге - 1850, Подмосковье - 790.
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