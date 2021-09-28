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Президент Южной Кореи приказал проанализировать действия КНДР
Президент Южной Кореи приказал проанализировать действия КНДР - РИА Новости, 28.09.2021
Президент Южной Кореи приказал проанализировать действия КНДР
Президент Южной Кореи приказал тщательно проанализировать пуски ракет КНДР и ее последние публичные заявления безопасности, сообщила президентская администрация РИА Новости, 28.09.2021
2021-09-28T05:31
2021-09-28T05:31
в мире
оон
кндр (северная корея)
пхеньян
совет безопасности оон
желтое море
мун чжэ ин
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СЕУЛ, 28 сен - РИА Новости. Президент Южной Кореи приказал тщательно проанализировать пуски ракет КНДР и ее последние публичные заявления безопасности, сообщила президентская администрация Республики Корея.Ранее сообщалось, что КНДР во вторник провела пуск неопознанного снаряда из внутренних районов страны в сторону Японского моря. Подробности не приводились, но в сообщении администрации президента указано, что это была "ракета малой дальности". Японская сторона также заявила о пуске одной баллистической ракеты.Южная Корея провела срочное заседание Совета национальной безопасности (NSC) под председательством директора Управления национальной безопасности при президенте Южной Кореи Со Хуна. Члены постоянного комитета NSC выразили сожаление в связи с пуском ракеты, продолжают анализировать данные о нем."Президент Мун Чжэ Ин выслушал доклад от директора Управления национальной безопасности при президенте Южной Кореи Со Хуна о результатах заседания постоянного комитета NSC в связи с пуском Северной Кореей ракеты и приказал "разработать план ответных действий, тщательно и всеобъемлюще проанализировать последние пуски ракет и заявления Северной Кореи", - сообщила представитель президентской администрации Пак Кён Ми.Этот пуск уже шестой в 2021 году для Северной Кореи. Ранее сообщалось, что КНДР 15 сентября провела пуск двух баллистических ракет в сторону Японского моря. Ракеты пролетели примерно 800 километров при высоте полета 60 и более километров. 11-12 сентября также прошли испытания крылатых ракет большой дальности, они пролетели 1500 километров.До этого КНДР проводила ракетные испытания в январе и в конце марта. 21 марта прошли пуски двух крылатых ракет в сторону Желтого моря, а 25 марта в сторону Японского моря были выпущены две баллистических ракеты малой дальности. Пуски баллистических ракет нарушают резолюцию СБ ООН. КНДР же называет их обоснованными усилиями по обороне страны, ответственность за напряженность на Корейском полуострове возлагает на США и Южную Корею.Так, посол КНДР при ООН Ким Сона во вторник на 76-ой генеральной ассамблее ООН в Нью-Йорке заявил, что КНДР имеет право на самооборону и испытания оружия, чтобы противостоять внешней агрессии, но Северная Корея не собирается вредить США или своим соседям. Ким Сон отметил, что Пхеньян готов к диалогу, если США откажутся от враждебной политики и военных учений на Корейском полуострове. По его словам, не США противостоят КНДР, потому что та создала ядерное оружие, а Северная Корея создала его для защиты от враждебности такой ядерной державы как США.
https://ria.ru/20210928/raketa-1752100502.html
https://ria.ru/20210928/snaryad-1752094719.html
кндр (северная корея)
пхеньян
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в мире, оон, кндр (северная корея), пхеньян, совет безопасности оон, желтое море, мун чжэ ин
05:31 28.09.2021
 
Президент Южной Кореи приказал проанализировать действия КНДР

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин приказал тщательно проанализировать пуски ракет КНДР

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент Республики Корея Мун Чжэ Ин
Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин - РИА Новости, 1920, 28.09.2021
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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СЕУЛ, 28 сен - РИА Новости. Президент Южной Кореи приказал тщательно проанализировать пуски ракет КНДР и ее последние публичные заявления безопасности, сообщила президентская администрация Республики Корея.
Ранее сообщалось, что КНДР во вторник провела пуск неопознанного снаряда из внутренних районов страны в сторону Японского моря. Подробности не приводились, но в сообщении администрации президента указано, что это была "ракета малой дальности". Японская сторона также заявила о пуске одной баллистической ракеты.
Южная Корея провела срочное заседание Совета национальной безопасности (NSC) под председательством директора Управления национальной безопасности при президенте Южной Кореи Со Хуна. Члены постоянного комитета NSC выразили сожаление в связи с пуском ракеты, продолжают анализировать данные о нем.
"Президент Мун Чжэ Ин выслушал доклад от директора Управления национальной безопасности при президенте Южной Кореи Со Хуна о результатах заседания постоянного комитета NSC в связи с пуском Северной Кореей ракеты и приказал "разработать план ответных действий, тщательно и всеобъемлюще проанализировать последние пуски ракет и заявления Северной Кореи", - сообщила представитель президентской администрации Пак Кён Ми.
Глава МИД Японии Мотэги - РИА Новости, 1920, 28.09.2021
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МИД Японии заявил, что действия КНДР угрожают безопасности региона
Этот пуск уже шестой в 2021 году для Северной Кореи. Ранее сообщалось, что КНДР 15 сентября провела пуск двух баллистических ракет в сторону Японского моря. Ракеты пролетели примерно 800 километров при высоте полета 60 и более километров. 11-12 сентября также прошли испытания крылатых ракет большой дальности, они пролетели 1500 километров.
До этого КНДР проводила ракетные испытания в январе и в конце марта. 21 марта прошли пуски двух крылатых ракет в сторону Желтого моря, а 25 марта в сторону Японского моря были выпущены две баллистических ракеты малой дальности. Пуски баллистических ракет нарушают резолюцию СБ ООН. КНДР же называет их обоснованными усилиями по обороне страны, ответственность за напряженность на Корейском полуострове возлагает на США и Южную Корею.
Так, посол КНДР при ООН Ким Сона во вторник на 76-ой генеральной ассамблее ООН в Нью-Йорке заявил, что КНДР имеет право на самооборону и испытания оружия, чтобы противостоять внешней агрессии, но Северная Корея не собирается вредить США или своим соседям. Ким Сон отметил, что Пхеньян готов к диалогу, если США откажутся от враждебной политики и военных учений на Корейском полуострове. По его словам, не США противостоят КНДР, потому что та создала ядерное оружие, а Северная Корея создала его для защиты от враждебности такой ядерной державы как США.
Люди смотрят новости в сеульском метро о запуске ракет в КНДР - РИА Новости, 1920, 28.09.2021
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КНДР запустила неизвестный снаряд в сторону Японского моря, заявили в Сеуле
 
В миреООНКНДР (Северная Корея)ПхеньянСовет Безопасности ООНЖелтое мореМун Чжэ Ин
 
 
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