Президент Южной Кореи приказал проанализировать действия КНДР
Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин приказал тщательно проанализировать пуски ракет КНДР
СЕУЛ, 28 сен - РИА Новости. Президент Южной Кореи приказал тщательно проанализировать пуски ракет КНДР и ее последние публичные заявления безопасности, сообщила президентская администрация Республики Корея.
Ранее сообщалось, что КНДР во вторник провела пуск неопознанного снаряда из внутренних районов страны в сторону Японского моря. Подробности не приводились, но в сообщении администрации президента указано, что это была "ракета малой дальности". Японская сторона также заявила о пуске одной баллистической ракеты.
Южная Корея провела срочное заседание Совета национальной безопасности (NSC) под председательством директора Управления национальной безопасности при президенте Южной Кореи Со Хуна. Члены постоянного комитета NSC выразили сожаление в связи с пуском ракеты, продолжают анализировать данные о нем.
"Президент Мун Чжэ Ин выслушал доклад от директора Управления национальной безопасности при президенте Южной Кореи Со Хуна о результатах заседания постоянного комитета NSC в связи с пуском Северной Кореей ракеты и приказал "разработать план ответных действий, тщательно и всеобъемлюще проанализировать последние пуски ракет и заявления Северной Кореи", - сообщила представитель президентской администрации Пак Кён Ми.
Этот пуск уже шестой в 2021 году для Северной Кореи. Ранее сообщалось, что КНДР 15 сентября провела пуск двух баллистических ракет в сторону Японского моря. Ракеты пролетели примерно 800 километров при высоте полета 60 и более километров. 11-12 сентября также прошли испытания крылатых ракет большой дальности, они пролетели 1500 километров.
До этого КНДР проводила ракетные испытания в январе и в конце марта. 21 марта прошли пуски двух крылатых ракет в сторону Желтого моря, а 25 марта в сторону Японского моря были выпущены две баллистических ракеты малой дальности. Пуски баллистических ракет нарушают резолюцию СБ ООН. КНДР же называет их обоснованными усилиями по обороне страны, ответственность за напряженность на Корейском полуострове возлагает на США и Южную Корею.
Так, посол КНДР при ООН Ким Сона во вторник на 76-ой генеральной ассамблее ООН в Нью-Йорке заявил, что КНДР имеет право на самооборону и испытания оружия, чтобы противостоять внешней агрессии, но Северная Корея не собирается вредить США или своим соседям. Ким Сон отметил, что Пхеньян готов к диалогу, если США откажутся от враждебной политики и военных учений на Корейском полуострове. По его словам, не США противостоят КНДР, потому что та создала ядерное оружие, а Северная Корея создала его для защиты от враждебности такой ядерной державы как США.