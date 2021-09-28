https://ria.ru/20210928/kontent-1752092264.html

YouTube запретил контент, ставящий под сомнение итоги выборов в США и ФРГ

YouTube запретил контент, ставящий под сомнение итоги выборов в США и ФРГ - РИА Новости, 28.09.2021

YouTube запретил контент, ставящий под сомнение итоги выборов в США и ФРГ

Сервис видеохостинга YouTube запретил публикацию контента, который ставит под сомнение итоги выборов, это правило действует в отношении последних выборов в... РИА Новости, 28.09.2021

2021-09-28T00:30

2021-09-28T00:30

2021-09-28T00:53

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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Сервис видеохостинга YouTube запретил публикацию контента, который ставит под сомнение итоги выборов, это правило действует в отношении последних выборов в бундестаг Германии."В эту категорию (контент, ставящий под сомнение исход выборов) входят материалы, в которых содержатся ложные утверждения о том, что на итоги каких-либо прошедших всеобщих выборов повлияли масштабная фальсификация, ошибки или технические сбои в работе систем после того, как были официально утверждены финальные результаты", - говорится в "Правилах в отношении ложной информации о выборах."Это правило на данный момент распространяется на все прошедшие президентские выборы в США и парламентские выборы 2021 года в Германии.YouTube может разрешить публикацию видео, не соответствующих правилам, если "в контенте содержатся опровержения спорных утверждений или есть дополнительный контекст".Контент, который не соответствует правилам, будет удаляться. При троекратном нарушении правил канал пользователя будет заблокирован.

https://radiosputnik.ria.ru/20210927/yutub-1751933891.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, технологии, сша, германия, youtube