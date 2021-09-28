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YouTube запретил контент, ставящий под сомнение итоги выборов в США и ФРГ
YouTube запретил контент, ставящий под сомнение итоги выборов в США и ФРГ - РИА Новости, 28.09.2021
YouTube запретил контент, ставящий под сомнение итоги выборов в США и ФРГ
Сервис видеохостинга YouTube запретил публикацию контента, который ставит под сомнение итоги выборов, это правило действует в отношении последних выборов в... РИА Новости, 28.09.2021
2021-09-28T00:30
2021-09-28T00:53
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Сервис видеохостинга YouTube запретил публикацию контента, который ставит под сомнение итоги выборов, это правило действует в отношении последних выборов в бундестаг Германии."В эту категорию (контент, ставящий под сомнение исход выборов) входят материалы, в которых содержатся ложные утверждения о том, что на итоги каких-либо прошедших всеобщих выборов повлияли масштабная фальсификация, ошибки или технические сбои в работе систем после того, как были официально утверждены финальные результаты", - говорится в "Правилах в отношении ложной информации о выборах."Это правило на данный момент распространяется на все прошедшие президентские выборы в США и парламентские выборы 2021 года в Германии.YouTube может разрешить публикацию видео, не соответствующих правилам, если "в контенте содержатся опровержения спорных утверждений или есть дополнительный контекст".Контент, который не соответствует правилам, будет удаляться. При троекратном нарушении правил канал пользователя будет заблокирован.
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в мире, технологии, сша, германия, youtube
00:30 28.09.2021 (обновлено: 00:53 28.09.2021)
 
YouTube запретил контент, ставящий под сомнение итоги выборов в США и ФРГ

YouTube запретил контент, ставящий под сомнение итоги прошедших выборов в бундестаг

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкЛоготип YouTube
Логотип YouTube - РИА Новости, 1920, 28.09.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Сервис видеохостинга YouTube запретил публикацию контента, который ставит под сомнение итоги выборов, это правило действует в отношении последних выборов в бундестаг Германии.
"В эту категорию (контент, ставящий под сомнение исход выборов) входят материалы, в которых содержатся ложные утверждения о том, что на итоги каких-либо прошедших всеобщих выборов повлияли масштабная фальсификация, ошибки или технические сбои в работе систем после того, как были официально утверждены финальные результаты", - говорится в "Правилах в отношении ложной информации о выборах."
Это правило на данный момент распространяется на все прошедшие президентские выборы в США и парламентские выборы 2021 года в Германии.
"Контент с ложными утверждениями о том, что на результаты парламентских выборов в Германии повлияли масштабная фальсификация, ошибки или технические сбои в работе систем (контент, ставящий под сомнение исход выборов). Также запрещены материалы, в которых заявляется, что формирование нового правительства или выборы и назначение нового канцлера Германии являются неправомерными", - говорится в пояснении к правилам.
YouTube может разрешить публикацию видео, не соответствующих правилам, если "в контенте содержатся опровержения спорных утверждений или есть дополнительный контекст".
Контент, который не соответствует правилам, будет удаляться. При троекратном нарушении правил канал пользователя будет заблокирован.
Приложение Youtube на экране смартфона - РИА Новости, 1920, 27.09.2021
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