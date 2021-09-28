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Лукашенко призвал думать о будущем, разрабатывая конституцию
Лукашенко призвал думать о будущем, разрабатывая конституцию - РИА Новости, 28.09.2021
Лукашенко призвал думать о будущем, разрабатывая конституцию
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что проект обновленной конституции страны создается для белорусского народа. РИА Новости, 28.09.2021
2021-09-28T11:30
2021-09-28T11:30
в мире
белоруссия
минск
александр лукашенко
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МИНСК, 28 сен – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что проект обновленной конституции страны создается для белорусского народа."Когда вы дотрагиваетесь до проекта конституции, думайте о своих детях. Потому что им жить. Ну и мы еще умирать не собираемся. Поэтому думайте о своих детях", - сказал Лукашенко во вторник в Минске, принимая участие в расширенном заседании Конституционной комиссии. Его слова приводит сайт президента.Лукашенко подчеркнул, что при изменении конституции надо отвечать на два основных вопроса: зачем это делается и кому это надо. При этом ответа на вопрос, что этого не нужно делать, быть не должно. "Конституцию мы должны усовершенствовать, как бы хороша она ни была. Потому что процессу совершенствования нет предела", - сказал президент.Он отметил системный характер предлагаемых изменений, которые затрагивают практически все разделы конституции. Поправки, по словам Лукашенко, направлены на то, чтобы сделать основной закон страны более современным.Лукашенко позитивно оценил закрепление в конституции ценностных ориентиров общества, в том числе сохранение исторической правды и памяти о подвиге белорусского народа в годы Великой Отечественной войны. "На мой взгляд, это абсолютно правильно. Именно патриотизм и историческая память делают нас действительно одним народом, единой нацией. Если мы в конституции акцентируем внимание на этом, то, давайте так, по-житейски говорить, это нам не помешает, это не будет противоречить нормам и принципам юриспруденции", - подчеркнул президент.Президент обратил внимание, что предлагается сохранить преемственность социальной политики государства и даже заметно повысить уровень социальной защищенности граждан. Лукашенко считает, что новая конституция должна предоставить, если это возможно, большие возможности для самореализации людей, чем нынешняя. "Наши люди очень привязаны к государству и считают, что государство должно делать все… - от ремонта заборов до строительства жилья", - заметил Лукашенко. В будущем, по его мнению, ситуация должна постепенно меняться."Убежден, что белорусы позитивно воспримут предложения комиссии о закреплении гарантий пенсионного обеспечения, поддержки семей с детьми, ценности семьи и брака, равных возможностей для лиц с инвалидностью", - заявил белорусский президент.В Белоруссии готовится проект новой конституции. Планируется, что конституционный референдум состоится не позднее февраля 2022 года. Президент 16 марта подписал указ о создании конституционной комиссии, которая занималась выработкой поправок, в ее состав вошли 36 человек. Во вторник проходит заседание конституционной комиссии с участием главы государства, на котором планируется рассмотреть ряд спорных вопросов, по которым члены комиссии не пришли к компромиссу.
https://ria.ru/20210721/obnulenie-1742203248.html
https://ria.ru/20210330/lukashenko-1603426908.html
https://ria.ru/20210811/konstitutsiya-1745318923.html
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в мире, белоруссия, минск, александр лукашенко
11:30 28.09.2021
 
Лукашенко призвал думать о будущем, разрабатывая конституцию

Лукашенко призвал думать о собственных детях при разработке проекта конституции

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 28.09.2021
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МИНСК, 28 сен – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что проект обновленной конституции страны создается для белорусского народа.
"Когда вы дотрагиваетесь до проекта конституции, думайте о своих детях. Потому что им жить. Ну и мы еще умирать не собираемся. Поэтому думайте о своих детях", - сказал Лукашенко во вторник в Минске, принимая участие в расширенном заседании Конституционной комиссии. Его слова приводит сайт президента.
Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 21.07.2021
21 июля, 14:03
Эксперт не исключил обнуления сроков Лукашенко после реформы конституции
Лукашенко подчеркнул, что при изменении конституции надо отвечать на два основных вопроса: зачем это делается и кому это надо. При этом ответа на вопрос, что этого не нужно делать, быть не должно. "Конституцию мы должны усовершенствовать, как бы хороша она ни была. Потому что процессу совершенствования нет предела", - сказал президент.
Он отметил системный характер предлагаемых изменений, которые затрагивают практически все разделы конституции. Поправки, по словам Лукашенко, направлены на то, чтобы сделать основной закон страны более современным.
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30 марта, 12:08
Лукашенко рассказал, кто принимал решение об изменении конституции
Лукашенко позитивно оценил закрепление в конституции ценностных ориентиров общества, в том числе сохранение исторической правды и памяти о подвиге белорусского народа в годы Великой Отечественной войны. "На мой взгляд, это абсолютно правильно. Именно патриотизм и историческая память делают нас действительно одним народом, единой нацией. Если мы в конституции акцентируем внимание на этом, то, давайте так, по-житейски говорить, это нам не помешает, это не будет противоречить нормам и принципам юриспруденции", - подчеркнул президент.
Президент обратил внимание, что предлагается сохранить преемственность социальной политики государства и даже заметно повысить уровень социальной защищенности граждан. Лукашенко считает, что новая конституция должна предоставить, если это возможно, большие возможности для самореализации людей, чем нынешняя. "Наши люди очень привязаны к государству и считают, что государство должно делать все… - от ремонта заборов до строительства жилья", - заметил Лукашенко. В будущем, по его мнению, ситуация должна постепенно меняться.
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11 августа, 12:20Парламентское Собрание Союза Беларуси и России
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"Убежден, что белорусы позитивно воспримут предложения комиссии о закреплении гарантий пенсионного обеспечения, поддержки семей с детьми, ценности семьи и брака, равных возможностей для лиц с инвалидностью", - заявил белорусский президент.
В Белоруссии готовится проект новой конституции. Планируется, что конституционный референдум состоится не позднее февраля 2022 года. Президент 16 марта подписал указ о создании конституционной комиссии, которая занималась выработкой поправок, в ее состав вошли 36 человек. Во вторник проходит заседание конституционной комиссии с участием главы государства, на котором планируется рассмотреть ряд спорных вопросов, по которым члены комиссии не пришли к компромиссу.
 
В миреБелоруссияМинскАлександр Лукашенко
 
 
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