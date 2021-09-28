https://ria.ru/20210928/komitety-1752212772.html

Источник: КПРФ в Госдуме сохранит посты председателей в пяти комитетах

Источник: КПРФ в Госдуме сохранит посты председателей в пяти комитетах - РИА Новости, 28.09.2021

Источник: КПРФ в Госдуме сохранит посты председателей в пяти комитетах

КПРФ, как предполагается, сохранит за собой в новой Думе председательство в пяти комитетах: по делам материнства, Севера, аграрным вопросам, СНГ и гражданского... РИА Новости, 28.09.2021

2021-09-28T18:33

2021-09-28T18:33

2021-09-28T18:33

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МОСКВА, 28 сен – РИА Новости. КПРФ, как предполагается, сохранит за собой в новой Думе председательство в пяти комитетах: по делам материнства, Севера, аграрным вопросам, СНГ и гражданского общества, сообщил РИА Новости источник, близкий к руководству партии.По словам источника, все комитеты, которые были у коммунистов в Госдуме VII созыва, останутся у партии."Предполагается, что (сохранятся) комитеты по делам СНГ, гражданского общества, по делам женщин и материнства, Севера и Дальнего Востока, аграрным вопросам", - сообщил он.Также собеседник агентства допустил, что произойдут еще какие-либо изменения в разделении комитетов, поскольку в парламент прошла партия "Новые люди".Ранее источник агентства, близкий к КПРФ, сообщил о том, что 27 сентября руководство фракций встречалось с председателем Госдумы VII созыва Вячеславом Володиным.

https://ria.ru/20210928/obraschenie-1752208284.html

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