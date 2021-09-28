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Источник: КПРФ в Госдуме сохранит посты председателей в пяти комитетах
Источник: КПРФ в Госдуме сохранит посты председателей в пяти комитетах - РИА Новости, 28.09.2021
Источник: КПРФ в Госдуме сохранит посты председателей в пяти комитетах
КПРФ, как предполагается, сохранит за собой в новой Думе председательство в пяти комитетах: по делам материнства, Севера, аграрным вопросам, СНГ и гражданского... РИА Новости, 28.09.2021
2021-09-28T18:33
2021-09-28T18:33
политика
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МОСКВА, 28 сен – РИА Новости. КПРФ, как предполагается, сохранит за собой в новой Думе председательство в пяти комитетах: по делам материнства, Севера, аграрным вопросам, СНГ и гражданского общества, сообщил РИА Новости источник, близкий к руководству партии.По словам источника, все комитеты, которые были у коммунистов в Госдуме VII созыва, останутся у партии."Предполагается, что (сохранятся) комитеты по делам СНГ, гражданского общества, по делам женщин и материнства, Севера и Дальнего Востока, аграрным вопросам", - сообщил он.Также собеседник агентства допустил, что произойдут еще какие-либо изменения в разделении комитетов, поскольку в парламент прошла партия "Новые люди".Ранее источник агентства, близкий к КПРФ, сообщил о том, что 27 сентября руководство фракций встречалось с председателем Госдумы VII созыва Вячеславом Володиным.
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политика, госдума рф, кпрф, россия
18:33 28.09.2021
 
Источник: КПРФ в Госдуме сохранит посты председателей в пяти комитетах

Источник: КПРФ в новой Госдуме сохранит за собой посты председателей в пяти комитетах

© РИА Новости / Артем Житенев / Перейти в фотобанкСъезд партии КПРФ
Съезд партии КПРФ - РИА Новости, 1920, 28.09.2021
© РИА Новости / Артем Житенев
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МОСКВА, 28 сен – РИА Новости. КПРФ, как предполагается, сохранит за собой в новой Думе председательство в пяти комитетах: по делам материнства, Севера, аграрным вопросам, СНГ и гражданского общества, сообщил РИА Новости источник, близкий к руководству партии.
По словам источника, все комитеты, которые были у коммунистов в Госдуме VII созыва, останутся у партии.
Руководитель фракции политической партии Коммунистическая партия РФ в Госдуме РФ Геннадий Зюганов во время парламентских слушаний - РИА Новости, 1920, 28.09.2021
Вчера, 18:09
Зюганов обратился к главе МВД Колокольцеву
"Предполагается, что (сохранятся) комитеты по делам СНГ, гражданского общества, по делам женщин и материнства, Севера и Дальнего Востока, аграрным вопросам", - сообщил он.
Также собеседник агентства допустил, что произойдут еще какие-либо изменения в разделении комитетов, поскольку в парламент прошла партия "Новые люди".
Ранее источник агентства, близкий к КПРФ, сообщил о том, что 27 сентября руководство фракций встречалось с председателем Госдумы VII созыва Вячеславом Володиным.
Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов на брифинге в центральном штабе КПРФ по выборам - РИА Новости, 1920, 28.09.2021
Вчера, 16:14Выборы в Государственную думу
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