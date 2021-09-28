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Источник: КПРФ в Госдуме сохранит посты председателей в пяти комитетах
Источник: КПРФ в Госдуме сохранит посты председателей в пяти комитетах - РИА Новости, 28.09.2021
Источник: КПРФ в Госдуме сохранит посты председателей в пяти комитетах
КПРФ, как предполагается, сохранит за собой в новой Думе председательство в пяти комитетах: по делам материнства, Севера, аграрным вопросам, СНГ и гражданского... РИА Новости, 28.09.2021
2021-09-28T18:33
2021-09-28T18:33
2021-09-28T18:33
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МОСКВА, 28 сен – РИА Новости. КПРФ, как предполагается, сохранит за собой в новой Думе председательство в пяти комитетах: по делам материнства, Севера, аграрным вопросам, СНГ и гражданского общества, сообщил РИА Новости источник, близкий к руководству партии.По словам источника, все комитеты, которые были у коммунистов в Госдуме VII созыва, останутся у партии."Предполагается, что (сохранятся) комитеты по делам СНГ, гражданского общества, по делам женщин и материнства, Севера и Дальнего Востока, аграрным вопросам", - сообщил он.Также собеседник агентства допустил, что произойдут еще какие-либо изменения в разделении комитетов, поскольку в парламент прошла партия "Новые люди".Ранее источник агентства, близкий к КПРФ, сообщил о том, что 27 сентября руководство фракций встречалось с председателем Госдумы VII созыва Вячеславом Володиным.
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Источник: КПРФ в Госдуме сохранит посты председателей в пяти комитетах
Источник: КПРФ в новой Госдуме сохранит за собой посты председателей в пяти комитетах