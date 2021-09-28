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Китай сдержанно празднует победу над США
Китай сдержанно празднует победу над США - РИА Новости, 28.09.2021
Китай сдержанно празднует победу над США
Дело Мэн Ваньчжоу, освобожденной в конце прошлой недели Пекином из когтей американской юстиции, оказалось сложнее, чем выглядело поначалу. У него проявилось как РИА Новости, 28.09.2021
2021-09-28T08:00
2021-09-28T08:08
авторы
технологии
сша
китай
huawei technologies
большая двадцатка
арктика
дональд трамп
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Дело Мэн Ваньчжоу, освобожденной в конце прошлой недели Пекином из когтей американской юстиции, оказалось сложнее, чем выглядело поначалу. У него проявилось как бы два лица: одно — для 1,4 миллиарда китайцев, другое — для внешнего мира.С внутринациональным взглядом на вещи все просто. Второй человек в Huawei — национальной гордости страны, корпорации, ставшей символом китайского технологического превосходства над былым мировым лидером, США — выдержал одну тысячу дней юридических издевательств и вернулся домой. Есть героизм бегущего в атаку, есть героизм сидящего в окопе и годами месящего грязь дорог: перед нами второй случай. Нация получила реальную героиню.Речь, напомним, о том, что в конце прошлой недели было достигнуто соглашение между госпожой Мэн и американским следствием, после чего оно отозвало иск об экстрадиции из Канады. Так что ее отсидка сначала в тюрьме, а потом под арестом в собственном доме закончилась, и в субботу она вернулась на родину. Перед нами редкий случай, когда американские силовые ведомства отдают очередного похищенного ими в третьей стране иностранца, которому предстоял суд и срок за несоблюдение американских законов за пределами США, где этим законам делать нечего.Понятно, что для китайской нации речь идет о грандиозном событии, которое просто грех не использовать в официальной пропаганде любого уважающего себя государства. И вроде бы так все и начиналось. Мэн войдет в историю как минимум одной сказанной ей на борту самолета фразой: "Если бы у меня не было сильной родины, я не вернула бы сегодня себе свободу".Можно и перефразировать: сегодня в мире свободными могут быть только те, за кем стоит сильное государство и не оставляет их в беде.Предположим, что кто-то ей эти слова подсказал. Но, с другой стороны, в положении Мэн нет ничего более естественного, чем именно так говорить и думать. Потому что родина и правда билась за нее почти три года — и освободила.Еще была история с красным платьем. Фотография получилась великолепная: специально зафрахтованный китайскими властями самолет приземляется в Шэньчжэне, на юге страны, Мэн Ваньчжоу появляется на трапе в платье, по цвету почти совпадающем с национальным флагом КНР на борту самолета, — флаг тут же, в кадре. Но (опять же, с другой стороны) красный в Китае уже не первое тысячелетие — цвет праздника и торжества, вспомним хотя бы красные бумажные фонарики. У женщины праздник — и как раз нашлось такое платье.Итак, народ в восторге. Когда самолет стартовал из Канады, китайский интернет начал с удовольствием прослеживать траекторию его полета — не над США, что было бы короче, а старательно эту территорию облетая через Арктику. Точно так же народу понравилась история с освобождением в Китае в ту же прошлую пятницу канадцев, двух Майклов — соответственно, Коврига и Спейвора, которые были арестованы за шпионаж сразу после ареста Мэн. Заложники? Да, а вот не поддавайтесь на американские попытки употребить вашу Канаду для похищения китайских граждан. Или, как сказал гонконгский колумнист Алекс Ло (не обязательно любящий пекинские власти, но бесспорный националист): "американская юстиция оказалась лицемерна и беспощадна, китайская — просто беспощадна". Но, извините, а как иначе?Более того, а что если этот захват двух Майклов станет не просто прецедентом, а нормой международного права? Если какая-то страна вдруг решает, что может распространять свое законодательство за пределы своих границ, и если в процессе хватает людей по всему миру — то другая страна имеет право тоже брать заложников. Норма как норма. Потому что не надо доводить людей до крайности своей наглостью.В общем, повод для общенародного праздника от Пекина до самых до окраин налицо. Но он происходит естественным образом, почти без государственного дирижера. И комментарий в рассчитанном на внешний мир ресурсе Global Times мягко нам подсказывает: конечно, нет сомнений в том, что китайское государство внесло вклад в эту победу. Но вы обратите внимание — государство воздерживается от того, чтобы эту свою победу праздновать.И ведь это действительно так. Мэн Ваньчжоу, может быть, еще и покажется на каких-нибудь официальных мероприятиях, но пока что она попала в объятия семьи, и только. А та же самая официальная (да и неофициальная) пропаганда тем временем объясняет: вот теперь мы с США можем как-то начинать разговаривать. Возможно, примем у себя американского министра торговли. А то и проведем беседу, пусть заочную, на высшем уровне — допустим, приурочив ее к октябрьскому саммиту G20.А ведь в самом деле — кто вообще в мире, кроме узких специалистов, представлял себе, что это не всесильная Америка отказывалась вести стратегический диалог со второй сверхдержавой мира, а Пекин не желал разговаривать с США, пока те не освободят заложницу? А вот теперь об этом знают очень многие. Китай заявляет: ладно, может быть, и поговорим — особенно если будет закрыто не просто дело об экстрадиции главного финансиста Huawei, а вообще все дело против этой корпорации (а оно, как ни странно, все еще ведется). И еще: если… (тут следует длинный список прочих условий).Надо вспомнить, что нынешняя администрация США практически не продолжает свирепое наступление на экономику Китая — своего главного глобального конкурента. Оно было начато администрацией Дональда Трампа, причем атака на Huawei была ключевой частью военных действий. И до сих пор производство смартфонов у Huawei идет вяло, потому что действует запрет на поставки туда чипов из США. Что не помешало китайской корпорации устроить презентации еще пары новинок в таких супертехнологичных отраслях, где американцы и не мечтают чего-то достигнуть. Кстати, эксперты скептически оценивают общий результат торговой войны Дональда Трампа: да, заградительные тарифы против китайских товаров действуют, но хорошо ли это для экономики США? Похоже, что не очень.Так что нам предстоит теперь наблюдать за попытками двух держав привести зависшую в неуклюжей позе торговую войну к какой-то более мягкой форме. И в Пекине говорят: хорошо, мы заметили, что вы пошли на компромисс — отказались от экстрадиции Мэн Ваньчжоу. В ответ мы не будем превращать это событие в государственный праздник.Это не понравится китайским патриотам? Но вообще-то в китайской цивилизации компромисс считается заслугой и победой, а не поражением. Умная глобальная политика и политика скандальная — не одно и то же.
https://ria.ru/20210927/zalozhnitsa-1751882968.html
https://ria.ru/20210925/kitay-1751773724.html
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китай
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РИА Новости
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5
4.7
96
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7 495 645-6601
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
авторы, технологии, сша, китай, huawei technologies, большая двадцатка, арктика, дональд трамп
08:00 28.09.2021 (обновлено: 08:08 28.09.2021)
 

Китай сдержанно празднует победу над США

© REUTERS / Jin Liwang/XinhuaФинансовый директор Huawei Мэн Ваньчжоу выходит из самолета в аэропорту города Шэньчжэнь
Финансовый директор Huawei Мэн Ваньчжоу выходит из самолета в аэропорту города Шэньчжэнь - РИА Новости, 1920, 28.09.2021
© REUTERS / Jin Liwang/Xinhua
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Дмитрий Косырев
Дмитрий Косырев
Все материалы
Дело Мэн Ваньчжоу, освобожденной в конце прошлой недели Пекином из когтей американской юстиции, оказалось сложнее, чем выглядело поначалу. У него проявилось как бы два лица: одно — для 1,4 миллиарда китайцев, другое — для внешнего мира.
С внутринациональным взглядом на вещи все просто. Второй человек в Huawei — национальной гордости страны, корпорации, ставшей символом китайского технологического превосходства над былым мировым лидером, США — выдержал одну тысячу дней юридических издевательств и вернулся домой. Есть героизм бегущего в атаку, есть героизм сидящего в окопе и годами месящего грязь дорог: перед нами второй случай. Нация получила реальную героиню.
Финансовый директор Huawei Мэн Ваньчжоу после заседания суда в Ванкувере, Канада - РИА Новости, 1920, 27.09.2021
27 сентября, 08:00
Китай освободил VIP-заложницу из американского плена
Речь, напомним, о том, что в конце прошлой недели было достигнуто соглашение между госпожой Мэн и американским следствием, после чего оно отозвало иск об экстрадиции из Канады. Так что ее отсидка сначала в тюрьме, а потом под арестом в собственном доме закончилась, и в субботу она вернулась на родину. Перед нами редкий случай, когда американские силовые ведомства отдают очередного похищенного ими в третьей стране иностранца, которому предстоял суд и срок за несоблюдение американских законов за пределами США, где этим законам делать нечего.
Понятно, что для китайской нации речь идет о грандиозном событии, которое просто грех не использовать в официальной пропаганде любого уважающего себя государства. И вроде бы так все и начиналось. Мэн войдет в историю как минимум одной сказанной ей на борту самолета фразой: "Если бы у меня не было сильной родины, я не вернула бы сегодня себе свободу".
Можно и перефразировать: сегодня в мире свободными могут быть только те, за кем стоит сильное государство и не оставляет их в беде.
Предположим, что кто-то ей эти слова подсказал. Но, с другой стороны, в положении Мэн нет ничего более естественного, чем именно так говорить и думать. Потому что родина и правда билась за нее почти три года — и освободила.
Логотип компании Huawei в магазине в Пекине - РИА Новости, 1920, 27.09.2021
25 сентября, 15:15
Обвинения в отношении финдиректора Huawei сфабрикованы, заявили в Пекине
Еще была история с красным платьем. Фотография получилась великолепная: специально зафрахтованный китайскими властями самолет приземляется в Шэньчжэне, на юге страны, Мэн Ваньчжоу появляется на трапе в платье, по цвету почти совпадающем с национальным флагом КНР на борту самолета, — флаг тут же, в кадре. Но (опять же, с другой стороны) красный в Китае уже не первое тысячелетие — цвет праздника и торжества, вспомним хотя бы красные бумажные фонарики. У женщины праздник — и как раз нашлось такое платье.
Итак, народ в восторге. Когда самолет стартовал из Канады, китайский интернет начал с удовольствием прослеживать траекторию его полета — не над США, что было бы короче, а старательно эту территорию облетая через Арктику. Точно так же народу понравилась история с освобождением в Китае в ту же прошлую пятницу канадцев, двух Майклов — соответственно, Коврига и Спейвора, которые были арестованы за шпионаж сразу после ареста Мэн. Заложники? Да, а вот не поддавайтесь на американские попытки употребить вашу Канаду для похищения китайских граждан. Или, как сказал гонконгский колумнист Алекс Ло (не обязательно любящий пекинские власти, но бесспорный националист): "американская юстиция оказалась лицемерна и беспощадна, китайская — просто беспощадна". Но, извините, а как иначе?
Более того, а что если этот захват двух Майклов станет не просто прецедентом, а нормой международного права? Если какая-то страна вдруг решает, что может распространять свое законодательство за пределы своих границ, и если в процессе хватает людей по всему миру — то другая страна имеет право тоже брать заложников. Норма как норма. Потому что не надо доводить людей до крайности своей наглостью.
В общем, повод для общенародного праздника от Пекина до самых до окраин налицо. Но он происходит естественным образом, почти без государственного дирижера. И комментарий в рассчитанном на внешний мир ресурсе Global Times мягко нам подсказывает: конечно, нет сомнений в том, что китайское государство внесло вклад в эту победу. Но вы обратите внимание — государство воздерживается от того, чтобы эту свою победу праздновать.
Люди с фотографиями Майкла Спэйвора и Майкла Коврига - РИА Новости, 1920, 25.09.2021
25 сентября, 04:30
Китай освободил двух канадцев после вылета финдиректора Huawei на родину
И ведь это действительно так. Мэн Ваньчжоу, может быть, еще и покажется на каких-нибудь официальных мероприятиях, но пока что она попала в объятия семьи, и только. А та же самая официальная (да и неофициальная) пропаганда тем временем объясняет: вот теперь мы с США можем как-то начинать разговаривать. Возможно, примем у себя американского министра торговли. А то и проведем беседу, пусть заочную, на высшем уровне — допустим, приурочив ее к октябрьскому саммиту G20.
А ведь в самом деле — кто вообще в мире, кроме узких специалистов, представлял себе, что это не всесильная Америка отказывалась вести стратегический диалог со второй сверхдержавой мира, а Пекин не желал разговаривать с США, пока те не освободят заложницу? А вот теперь об этом знают очень многие. Китай заявляет: ладно, может быть, и поговорим — особенно если будет закрыто не просто дело об экстрадиции главного финансиста Huawei, а вообще все дело против этой корпорации (а оно, как ни странно, все еще ведется). И еще: если… (тут следует длинный список прочих условий).
Надо вспомнить, что нынешняя администрация США практически не продолжает свирепое наступление на экономику Китая — своего главного глобального конкурента. Оно было начато администрацией Дональда Трампа, причем атака на Huawei была ключевой частью военных действий. И до сих пор производство смартфонов у Huawei идет вяло, потому что действует запрет на поставки туда чипов из США. Что не помешало китайской корпорации устроить презентации еще пары новинок в таких супертехнологичных отраслях, где американцы и не мечтают чего-то достигнуть. Кстати, эксперты скептически оценивают общий результат торговой войны Дональда Трампа: да, заградительные тарифы против китайских товаров действуют, но хорошо ли это для экономики США? Похоже, что не очень.
Стенд компании Huawei - РИА Новости, 1920, 14.02.2020
14 февраля 2020, 18:01
Huawei назвала обвинения минюста США политическим преследованием
Так что нам предстоит теперь наблюдать за попытками двух держав привести зависшую в неуклюжей позе торговую войну к какой-то более мягкой форме. И в Пекине говорят: хорошо, мы заметили, что вы пошли на компромисс — отказались от экстрадиции Мэн Ваньчжоу. В ответ мы не будем превращать это событие в государственный праздник.
Это не понравится китайским патриотам? Но вообще-то в китайской цивилизации компромисс считается заслугой и победой, а не поражением. Умная глобальная политика и политика скандальная — не одно и то же.
 
АвторыТехнологииСШАКитайHuawei TechnologiesБольшая двадцаткаАрктикаДональд Трамп
 
 
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