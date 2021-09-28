Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег Наука 2021январь - РИА Новости, 1920, 14.10.2019
Наука
https://ria.ru/20210928/kislorod-1752195569.html
Ученые выяснили, когда в атмосфере Земли появился первый кислород
Ученые выяснили, когда в атмосфере Земли появился первый кислород - РИА Новости, 28.09.2021
Ученые выяснили, когда в атмосфере Земли появился первый кислород
Используя современные методы генетических исследований, американские биологи вычислили время возникновения на Земле цианобактерий — фотосинтезирующих... РИА Новости, 28.09.2021
2021-09-28T22:00
2021-09-28T22:00
наука
массачусетский технологический институт
земля - риа наука
биология
генетика
палеонтология
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1c/1752180495_0:372:2048:1524_1920x0_80_0_0_babe6e6c1b0b5f42604a053a3bffb989.jpg
МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Используя современные методы генетических исследований, американские биологи вычислили время возникновения на Земле цианобактерий — фотосинтезирующих микроорганизмов, отвечающих за появления в атмосфере кислорода, ключевого фактора развития сложных форм жизни. Результаты опубликованы в журнале Proceedings of the Royal Society B.Превращение Земли из пустынной и неприспособленной для жизни планеты в гостеприимную для организмов среду ученые связывают с ключевым событием в ранней геологической истории — появлением в атмосфере Земли кислорода.Считается, что глобальное изменение атмосферы — кислородная революция, или Великое кислородное событие — произошло в самом начале протерозоя, около 2,45 млрд лет назад. Цианобактерии производили кислород и раньше, но до этого он полностью расходовался на окисление горных пород, растворенных в морской воде соединений и газов атмосферы.Как долго продолжался этот "подготовительный" этап, неизвестно. Чтобы ответить на этот вопрос, надо знать время появления на Земле цианобактерий, что не так просто, так как они не сохраняются в виде окаменелостей. По косвенным данным — появлениям признаков окисления в породах — это произошло 2,7-2,8 миллиарда лет назад.Результаты исследования ученых Массачусетского технологического института (MIT) показывают, что цианобактерии, вероятнее всего, появились намного раньше. Авторы разработали специальную технику генного анализа, с помощью которого установили, что все виды цианобактерий, живущие сегодня, восходят к общему предку, появившемуся примерно 2,9 миллиарда лет назад, а его предшественники отделились от других бактерий около 3,4 миллиарда лет назад. В это время, по мнению исследователей и возник процесс оксигенного фотосинтеза.Такой большой временной отрыв от Великого окислительного события ученые объясняют тем, что первоначально предки цианобактерий составляли лишь небольшую долю в биосистеме ранней Земли и количество производимого ими кислорода было незначительным."В эволюции все всегда начинается с малого, — приводятся в пресс-релизе MIT слова ведущего автора статьи Грега Фурнье (Greg Fournier), доцента геобиологии Департамента Земли, атмосферы и планет. — Несмотря на то, что есть свидетельства раннего кислородного фотосинтеза, который является самым важным и действительно удивительным эволюционным нововведением на Земле, потребовались сотни миллионов лет, чтобы он по-настоящему заработал".Обычно для того, чтобы проследить изменения генов какой-то группы микроорганизмов на протяжении эволюционной истории, палеобиологи используют метод молекулярных часов, основанный на анализе генетических последовательности современных микробов. Затем, применяя приемы моделирования для оценки скорости генетических изменений, вычисляют время начала эволюции. Но датировка методом молекулярных часов ограничена качеством древних окаменелостей и выбранной моделью, которая может давать разные оценки возраста, в зависимости от предполагаемой скорости изменений.Авторы исследования соединили технику молекулярных часов с анализом горизонтального переноса генов — независимым методом, который не полагается на окаменелости или предположения о скорости. Это позволило им точнее определить время появления на Земле первых организмов, способных превращать свет и воду в энергию, выделяя при этом кислород.
https://ria.ru/20210902/genom-1748384434.html
https://ria.ru/20210823/chetveronogie-1746918562.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1c/1752180495_0:13:2048:1549_1920x0_80_0_0_6b89640f77b3f44ab4119ce446d9ec14.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
массачусетский технологический институт, земля - риа наука, биология, генетика, палеонтология
22:00 28.09.2021
 

Ученые выяснили, когда в атмосфере Земли появился первый кислород

CC0 / Luke Thompson / Современная морская цианобактерия Prochlorococcus
Современная морская цианобактерия Prochlorococcus - РИА Новости, 1920, 28.09.2021
CC0 / Luke Thompson /
Современная морская цианобактерия Prochlorococcus
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Используя современные методы генетических исследований, американские биологи вычислили время возникновения на Земле цианобактерий — фотосинтезирующих микроорганизмов, отвечающих за появления в атмосфере кислорода, ключевого фактора развития сложных форм жизни. Результаты опубликованы в журнале Proceedings of the Royal Society B.
Превращение Земли из пустынной и неприспособленной для жизни планеты в гостеприимную для организмов среду ученые связывают с ключевым событием в ранней геологической истории — появлением в атмосфере Земли кислорода.
Считается, что глобальное изменение атмосферы — кислородная революция, или Великое кислородное событие — произошло в самом начале протерозоя, около 2,45 млрд лет назад. Цианобактерии производили кислород и раньше, но до этого он полностью расходовался на окисление горных пород, растворенных в морской воде соединений и газов атмосферы.
Как долго продолжался этот "подготовительный" этап, неизвестно. Чтобы ответить на этот вопрос, надо знать время появления на Земле цианобактерий, что не так просто, так как они не сохраняются в виде окаменелостей. По косвенным данным — появлениям признаков окисления в породах — это произошло 2,7-2,8 миллиарда лет назад.
Результаты исследования ученых Массачусетского технологического института (MIT) показывают, что цианобактерии, вероятнее всего, появились намного раньше. Авторы разработали специальную технику генного анализа, с помощью которого установили, что все виды цианобактерий, живущие сегодня, восходят к общему предку, появившемуся примерно 2,9 миллиарда лет назад, а его предшественники отделились от других бактерий около 3,4 миллиарда лет назад. В это время, по мнению исследователей и возник процесс оксигенного фотосинтеза.
Ученые в лаборатории - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
2 сентября, 18:00Наука
Ученые определили генетические отличия человека от других млекопитающих
Такой большой временной отрыв от Великого окислительного события ученые объясняют тем, что первоначально предки цианобактерий составляли лишь небольшую долю в биосистеме ранней Земли и количество производимого ими кислорода было незначительным.
"В эволюции все всегда начинается с малого, — приводятся в пресс-релизе MIT слова ведущего автора статьи Грега Фурнье (Greg Fournier), доцента геобиологии Департамента Земли, атмосферы и планет. — Несмотря на то, что есть свидетельства раннего кислородного фотосинтеза, который является самым важным и действительно удивительным эволюционным нововведением на Земле, потребовались сотни миллионов лет, чтобы он по-настоящему заработал".
Обычно для того, чтобы проследить изменения генов какой-то группы микроорганизмов на протяжении эволюционной истории, палеобиологи используют метод молекулярных часов, основанный на анализе генетических последовательности современных микробов. Затем, применяя приемы моделирования для оценки скорости генетических изменений, вычисляют время начала эволюции. Но датировка методом молекулярных часов ограничена качеством древних окаменелостей и выбранной моделью, которая может давать разные оценки возраста, в зависимости от предполагаемой скорости изменений.
Авторы исследования соединили технику молекулярных часов с анализом горизонтального переноса генов — независимым методом, который не полагается на окаменелости или предположения о скорости. Это позволило им точнее определить время появления на Земле первых организмов, способных превращать свет и воду в энергию, выделяя при этом кислород.
Так могли выглядеть тиктаалики - ископаемые рыбы из позднего девона, имевшие много общих черт с четвероногими - РИА Новости, 1920, 23.08.2021
23 августа, 18:00Наука
Ученые выяснили, когда на Земле появились первые четвероногие
 
НаукаМассачусетский технологический институтЗемля - РИА Наукабиологиягенетикапалеонтология
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:17В МИД рассказали о помощи проектам Навального от сотрудников посольства ФРГ
04:46Михалков объяснил, почему российские фильмы не смогут получить "Оскар"
04:15Названы последствия постковидного синдрома
04:12На Украине заявили о риске не пережить зиму без российского газа
03:40Названо оптимальное время для будущей ежегодной вакцинации от COVID-19
03:35Эксперт назвала осенние угрозы для рубля
03:34Россия отправит к МКС пять кораблей в 2022 году
03:15Назван российский регион, который выиграет от высоких цен на газ в Европе
03:00В России выдвинули новую гипотезу об одном из базовых механизмов эволюции
02:30Поляки дали полтора дня на захват Варшавы Россией
02:15Эксперт рассказал, как действовать новичку на фондовом рынке
02:15В Роскачестве рассказали, как помочь телефону работать дольше
02:02NI объяснил жалобы Украины из-за Крыма страхом "быть посланной лесом"
01:57Крупнейшие банки должны запустить новые сервисы в Системе быстрых платежей
01:51КНДР подтвердила сообщения об испытаниях новой гиперзвуковой ракеты
01:40Разработчик "Булавы" запатентовал способ борьбы с лесными пожарами
01:39На острове Пальма лава от извержения вулкана дошла до океана
01:30В РВИО рассказали, о чем боятся говорить украинские историки
01:15Россиянам рассказали, какие модели авто с пробегом не стоит покупать
01:11Activision Blizzard выплатит 18 миллионов долларов по иску о дискриминации
Лента новостейМолния