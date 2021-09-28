Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210928/killer-1752093132.html
В США призвали не допустить освобождения киллера, стрелявшего в Рейгана
В США призвали не допустить освобождения киллера, стрелявшего в Рейгана - РИА Новости, 28.09.2021
В США призвали не допустить освобождения киллера, стрелявшего в Рейгана
Фонд и институт Рональда Рейгана призвал министерство юстиции США заблокировать предстоящее полное освобождение Джона Хинкли, который 40 лет назад совершил... РИА Новости, 28.09.2021
2021-09-28T00:50
2021-09-28T00:50
в мире
сша
рональд рейган
министерство юстиции сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147351/18/1473511848_0:392:3171:2176_1920x0_80_0_0_86edeb98e196fe449159c9773bbe6338.jpg
ВАШИНГТОН, 28 сен - РИА Новости. Фонд и институт Рональда Рейгана призвал министерство юстиции США заблокировать предстоящее полное освобождение Джона Хинкли, который 40 лет назад совершил покушение на президента США.Американский суд накануне постановил отменить с июля 2022 года все ограничения, продолжающие действовать в отношении Хинкли, после того, как его выпустили из психиатрической лечебницы.Хинкли совершил покушение на 40-го президента США в 1981 году в Вашингтоне. Сам Рейган был легко ранен непрямым попаданием пули, его пресс-секретарь Джеймс Брейди стал инвалидом, пострадали также двое полицейских.Считается, что на покушение Хинкли пошел в надежде привлечь внимание актрисы Джоди Фостер, к которой он питал болезненную привязанность. В результате суд признал его психически невменяемым.В 2016 году Хинкли разрешили покинуть психиатрическую клинику, после чего мужчина переехал к своей матери. Сейчас он находится под наблюдением врачей, ему запрещено владение оружием и употребление алкоголя, под запретом находится общение с прессой, контакты с семьей Рейгана и Фостер.
https://radiosputnik.ria.ru/20200330/1569238489.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147351/18/1473511848_0:95:3171:2473_1920x0_80_0_0_dbb5318442c0896c76134259d4896539.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, сша, рональд рейган, министерство юстиции сша
00:50 28.09.2021
 
В США призвали не допустить освобождения киллера, стрелявшего в Рейгана

В США призвали не освобождать Хинкли, стрелявшего в президента Рейгана 40 лет назад

© AP PhotoЗадержание Джона Хинкли-младшего после его попытки покушения на президента Рональда Рейнана
Задержание Джона Хинкли-младшего после его попытки покушения на президента Рональда Рейнана - РИА Новости, 1920, 28.09.2021
© AP Photo
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 28 сен - РИА Новости. Фонд и институт Рональда Рейгана призвал министерство юстиции США заблокировать предстоящее полное освобождение Джона Хинкли, который 40 лет назад совершил покушение на президента США.
Американский суд накануне постановил отменить с июля 2022 года все ограничения, продолжающие действовать в отношении Хинкли, после того, как его выпустили из психиатрической лечебницы.
"Вопреки решению судьи, мы считаем, что Джон Хинкли все еще представляет угрозу для окружающих, и решительно возражаем против его освобождения. Мы надеемся, что министерство юстиции обратится в суд с апелляцией, которая приведет к пересмотру этого решения", - сказано в заявлении учреждения, которое хранит и изучает наследие Рейгана.
Хинкли совершил покушение на 40-го президента США в 1981 году в Вашингтоне. Сам Рейган был легко ранен непрямым попаданием пули, его пресс-секретарь Джеймс Брейди стал инвалидом, пострадали также двое полицейских.
Считается, что на покушение Хинкли пошел в надежде привлечь внимание актрисы Джоди Фостер, к которой он питал болезненную привязанность. В результате суд признал его психически невменяемым.
В 2016 году Хинкли разрешили покинуть психиатрическую клинику, после чего мужчина переехал к своей матери. Сейчас он находится под наблюдением врачей, ему запрещено владение оружием и употребление алкоголя, под запретом находится общение с прессой, контакты с семьей Рейгана и Фостер.
Рональд Рейган - РИА Новости, 1920, 30.03.2020
30 марта 2020, 03:00Авторы
Спасти нерядового Рейгана: покушение, постановка или подстава?
 
В миреСШАРональд РейганМинистерство юстиции США
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:36В Приморье нашлись пропавшие туристки
05:31Президент Южной Кореи приказал проанализировать действия КНДР
05:26МИД Японии заявил, что действия КНДР угрожают безопасности региона
05:22В Приамурье имущество экс-замглавы обратили в доход государства
05:14Житель Приамурья перевозил более 19 килограмм марихуаны на такси
05:00Врач рассказала, какие симптомы COVID-19 стали чаще встречаться
04:48WSJ сообщила о планах США использовать российские базы в Центральной Азии
04:29В США потребовали привлечь к ответственности директора-распорядителя МВФ
04:23Приморец выжил благодаря осечке в пистолете его "убийцы"
04:16Биолог рассказала, как COVID-19 сокращает продолжительность жизни
04:11Российские врачи рассчитывают победить диабет через 10 лет
04:09Диетолог назвал три недорогих и полезных вида рыбы
04:04Байден обсудил с демократами, как избежать возможного дефолта
03:51Лимаренко рассказал об инвестициях в газовый проект "Сахалин-3"
03:45Пентагон создал группу эсминцев для противодействия российским подлодкам
03:39Посольство РФ оценило данные о новых правилах на въезд в США для привитых
03:35Международная группа ученых составила рейтинг опасных объектов на орбите
03:35Врач рассказала, кому нельзя пить зеленый чай
03:22В России создали новый дрон-разведчик "Мерлин-ВР"
03:18Эксперт назвал новые риски при покупке недвижимости
Лента новостейМолния