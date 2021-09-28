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В США призвали не допустить освобождения киллера, стрелявшего в Рейгана

В США призвали не допустить освобождения киллера, стрелявшего в Рейгана - РИА Новости, 28.09.2021

В США призвали не допустить освобождения киллера, стрелявшего в Рейгана

Фонд и институт Рональда Рейгана призвал министерство юстиции США заблокировать предстоящее полное освобождение Джона Хинкли, который 40 лет назад совершил... РИА Новости, 28.09.2021

2021-09-28T00:50

2021-09-28T00:50

2021-09-28T00:50

в мире

сша

рональд рейган

министерство юстиции сша

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ВАШИНГТОН, 28 сен - РИА Новости. Фонд и институт Рональда Рейгана призвал министерство юстиции США заблокировать предстоящее полное освобождение Джона Хинкли, который 40 лет назад совершил покушение на президента США.Американский суд накануне постановил отменить с июля 2022 года все ограничения, продолжающие действовать в отношении Хинкли, после того, как его выпустили из психиатрической лечебницы.Хинкли совершил покушение на 40-го президента США в 1981 году в Вашингтоне. Сам Рейган был легко ранен непрямым попаданием пули, его пресс-секретарь Джеймс Брейди стал инвалидом, пострадали также двое полицейских.Считается, что на покушение Хинкли пошел в надежде привлечь внимание актрисы Джоди Фостер, к которой он питал болезненную привязанность. В результате суд признал его психически невменяемым.В 2016 году Хинкли разрешили покинуть психиатрическую клинику, после чего мужчина переехал к своей матери. Сейчас он находится под наблюдением врачей, ему запрещено владение оружием и употребление алкоголя, под запретом находится общение с прессой, контакты с семьей Рейгана и Фостер.

https://radiosputnik.ria.ru/20200330/1569238489.html

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в мире, сша, рональд рейган, министерство юстиции сша