В США призвали не допустить освобождения киллера, стрелявшего в Рейгана
В США призвали не освобождать Хинкли, стрелявшего в президента Рейгана 40 лет назад
© AP PhotoЗадержание Джона Хинкли-младшего после его попытки покушения на президента Рональда Рейнана
© AP Photo
ВАШИНГТОН, 28 сен - РИА Новости. Фонд и институт Рональда Рейгана призвал министерство юстиции США заблокировать предстоящее полное освобождение Джона Хинкли, который 40 лет назад совершил покушение на президента США.
Американский суд накануне постановил отменить с июля 2022 года все ограничения, продолжающие действовать в отношении Хинкли, после того, как его выпустили из психиатрической лечебницы.
"Вопреки решению судьи, мы считаем, что Джон Хинкли все еще представляет угрозу для окружающих, и решительно возражаем против его освобождения. Мы надеемся, что министерство юстиции обратится в суд с апелляцией, которая приведет к пересмотру этого решения", - сказано в заявлении учреждения, которое хранит и изучает наследие Рейгана.
Хинкли совершил покушение на 40-го президента США в 1981 году в Вашингтоне. Сам Рейган был легко ранен непрямым попаданием пули, его пресс-секретарь Джеймс Брейди стал инвалидом, пострадали также двое полицейских.
Считается, что на покушение Хинкли пошел в надежде привлечь внимание актрисы Джоди Фостер, к которой он питал болезненную привязанность. В результате суд признал его психически невменяемым.
В 2016 году Хинкли разрешили покинуть психиатрическую клинику, после чего мужчина переехал к своей матери. Сейчас он находится под наблюдением врачей, ему запрещено владение оружием и употребление алкоголя, под запретом находится общение с прессой, контакты с семьей Рейгана и Фостер.
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