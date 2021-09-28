https://ria.ru/20210928/khaker-1752136417.html

Осужденного в США российского хакера депортировали из страны

Осужденного в США российского хакера депортировали из страны - РИА Новости, 28.09.2021

Осужденного в США российского хакера депортировали из страны

Российского программиста и хакера Алексея Буркова, осужденного в США и обвиняемого в России по ряду статей, в том числе о краже и создании вредоносного ПО,... РИА Новости, 28.09.2021

2021-09-28T11:58

2021-09-28T11:58

2021-09-28T15:40

сша

россия

в мире

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

интерпол

алексей бурков

ирина волк

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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Российского программиста и хакера Алексея Буркова, осужденного в США и обвиняемого в России по ряду статей, в том числе о краже и создании вредоносного ПО, депортировали из США в РФ, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк."Сотрудниками ЛУ МВД России в аэропорту "Шереметьево" и НЦБ Интерпола МВД России задержан депортированный из США российский гражданин Алексей Бурков. Он обвиняется в причастности к изготовлению и сбыту поддельных банковских карт и торговле конфиденциальными данными клиентов кредитно-финансовых учреждений", - сказала Волк.Она уточнила, что противоправные деяния были совершены с 2008 по 2015 годы. В 2017 году Буркову предъявили заочные обвинения по статьям о краже, незаконном получении сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну, неправомерно обороте средств платежей, создании и распространении вредоносного ПО, он был объявлен в розыск по каналам Интерпола.В 2015 году Буркова задержали в Израиле, в 2019 году экстрадировали в США, где он разыскивался за киберпреступления. В июне 2020-го суд в Штатах приговорил Буркова, признавшего себя виновным в компьютерных преступлениях, к 9 годам лишения свободы."Однако недавно американская сторона приняла решение депортировать Алексея Буркова, и сегодня по прибытии из Нью-Йорка в Москву он был задержан российскими полицейскими", - добавила Волк.Суд в США зачел в срок наказания уже отбытые Бурковым около 4,5 лет в Израиле, а также время, проведенное им в заключении в Штатах с ноября 2019 года.Бурков признал себя виновным по двум пунктам из пяти. Он сознался в мошенничестве с устройствами доступа (до 10 лет тюрьмы), а также в сговоре с целью мошенничества, кражи персональной информации, вторжении в компьютерные системы и отмывании денег (до 5 лет тюрьмы). Первоначально ему грозило до 80 лет тюрьмы. Обвинение в США считает, что Бурков нанес ущерб на сумму более 20 миллионов долларов.

https://ria.ru/20210723/tesla-1742634847.html

https://ria.ru/20210720/khaker-1742116701.html

https://ria.ru/20210609/shveytsariya-1736304438.html

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сша, россия, в мире, министерство внутренних дел рф (мвд россии), интерпол, алексей бурков, ирина волк