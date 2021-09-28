11:58 28.09.2021 (обновлено: 15:40 28.09.2021)
Осужденного в США российского хакера депортировали из страны
Осужденного в США хакера Буркова экстрадировали в Россию
© МВД РоссииЭкстрадиция Алексея Буркова в Россию. Кадр видео
© МВД России
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Российского программиста и хакера Алексея Буркова, осужденного в США и обвиняемого в России по ряду статей, в том числе о краже и создании вредоносного ПО, депортировали из США в РФ, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
"Сотрудниками ЛУ МВД России в аэропорту "Шереметьево" и НЦБ Интерпола МВД России задержан депортированный из США российский гражданин Алексей Бурков. Он обвиняется в причастности к изготовлению и сбыту поддельных банковских карт и торговле конфиденциальными данными клиентов кредитно-финансовых учреждений", - сказала Волк.
Она уточнила, что противоправные деяния были совершены с 2008 по 2015 годы. В 2017 году Буркову предъявили заочные обвинения по статьям о краже, незаконном получении сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну, неправомерно обороте средств платежей, создании и распространении вредоносного ПО, он был объявлен в розыск по каналам Интерпола.
В 2015 году Буркова задержали в Израиле, в 2019 году экстрадировали в США, где он разыскивался за киберпреступления. В июне 2020-го суд в Штатах приговорил Буркова, признавшего себя виновным в компьютерных преступлениях, к 9 годам лишения свободы.
Суд в США зачел в срок наказания уже отбытые Бурковым около 4,5 лет в Израиле, а также время, проведенное им в заключении в Штатах с ноября 2019 года.
Бурков признал себя виновным по двум пунктам из пяти. Он сознался в мошенничестве с устройствами доступа (до 10 лет тюрьмы), а также в сговоре с целью мошенничества, кражи персональной информации, вторжении в компьютерные системы и отмывании денег (до 5 лет тюрьмы). Первоначально ему грозило до 80 лет тюрьмы. Обвинение в США считает, что Бурков нанес ущерб на сумму более 20 миллионов долларов.